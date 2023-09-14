Названы претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

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вчера, 17:27

ФИФА назвала претендентов на премию The Best, которая вручается лучшему игроку 2023 года.

В число претендентов на награду вошли: , , , , (все — «Манчестер Сити»), , (оба — «Наполи»), ( «Манчестер Сити»/«Барселона»), ( ПСЖ /«Интер Майами»), ( ПСЖ ), («Вест Хэм»/«Арсенал»), («Интер»/«Аль-Наср»).

Действующим обладателем награды является Лионель Месси.