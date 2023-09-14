Названы претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

ФИФА назвала претендентов на премию The Best, которая вручается лучшему игроку 2023 года.
В число претендентов на награду вошли: Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Родри (все — «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити»/«Барселона»), Лионель Месси (ПСЖ/«Интер Майами»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»), Марцело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»).
Действующим обладателем награды является Лионель Месси.