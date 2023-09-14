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Названы претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

вчера, 17:27

ФИФА назвала претендентов на премию The Best, которая вручается лучшему игроку 2023 года.

В число претендентов на награду вошли: Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Родри (все — «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити»/«Барселона»), Лионель Месси (ПСЖ/«Интер Майами»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»), Марцело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»).

Действующим обладателем награды является Лионель Месси.

Названы претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

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Все комментарии
ВОRDERLANDS
ВОRDERLANDS
сегодня в 10:03
Холланд забрал игрока года УЕФА,заберет и этот приз,И ЗМ. К большому сожалению для адептов полурослика,Но липовые пенки на ЧМ не помогут ему украсть очередной ЗМ.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:26
Честно говоря, только пару раз слышал имя Деклан Райс и то не помню, когда, лицо даже не знаю, а он претендент на звание лучшего игрока.
протон
протон
вчера в 21:19, ред.
Когда говорят что Роналду аннигилировал на протоны, это радует так как протон и нейтрон это основные кирпичики всей Вселенной. И казалось бы причем тут Рон? Ведь его в списке ведь пока что нет!!! Свое последнее слово Рон еще не сказал.
протон
протон
вчера в 21:15
Половину претендентов вообще не пойми что тут делают. Альварес что сделал? На банке выиграл требл? Хвича, который 21 игру (137 ударов по воротам) не может гол забить? Осимхен, который даже в Италии не лучший игрок? Райс - это вообще кто? Претендентов реально 3. Это Холланд (требл, лучший бомбардир в истории Англии по итогам сезона). Месси (Чемпион Мира). Мбаппе (Вице Чемпион мира, на ЧМ выглядел лучше, чем Месси, да и в ПСЖ тоже лучше и по стате и по эффективности). Можно за уши притянуть еще Де Брейне, он внес не малый вклад, но он сыграл не лучший свой сезон - а сделал много голевых только за счет того, что в команде появился идеальный завершитель его пасов.
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 21:03
Что в этом списке делает аргентино-майамская чепушила?
Справедливый Хам
Справедливый Хам ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:08
А нарцисса не назвал как бы между прочим?)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:56, ред.
Почему тут только один игрок финалиста ЛЧ и серебряного призера Серии А? Что тут Меська забыл то?
Почему нет ни Винисиуса, ни Куртуа, ни Беллингхэма, ни Камавинга? И почему нету ни одного защитника ?
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:38
Думаю Холлаеду дадут награду The Best, а Месси получит очередной ЗМ
pomor45
pomor45
вчера в 19:06
Лучший игрок, как и лучший тренер, с каждым годом худеет. Даже сам обладатель ЗМ - Месси, хуже самого себя прошлого.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:02
а нам всё равно..... дела есть у нас не боимся мы волка и сову....
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:50
    Johnes
    Johnes
    вчера в 18:46
    Месси!
    fxjz3qvqtjzx
    fxjz3qvqtjzx
    вчера в 18:33
    Ну конечно Райс из Арсенала
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:07
    Я бы отдал первенство Холанду. Интересно, как распорядится судьба. Неужели опять Месси?)
    Ванечка
    Ванечка
    вчера в 18:04
    Думаю что Норвежец явный фаворит на эту награду.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 17:48
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 17:45
      Дырчатый гей-нарцисс кричал, что он "лучший" и играет в "лучшей лиге мира", а его среди реально лучших нет и больше не будет никогда.
      Как игрок гей-нарцисс разложился на протоны и нейтроны.
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 17:37
      О, Гешы и здесь нет. А он, бедный, так хотел зарулить в "претенденты", но Милинкович награду не отдал рвачу.. Хе.. Но представитель Насра есть.. Хотя понятно, что это за интеровские подвиги Брозовича.. Ну и, конечно Месси.. За универсальные 16+16 в ПСЖ и нереальные подвиги в Майами.. Получит Холанд (Де Брейне).. Месси ограничится 8-м ЗМ.. Вот и вся интрига.. Хе..
      Elliada
      Elliada
      вчера в 17:36
      Месси уже получил эту награду за ЧМ. Так что в 2023 выиграет Холанн. Утешительный приз из-за ЗМ Месси, как вручили Левандовскому в 2021.
      Гость
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