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В опросах на «Золотой мяч» часто голосуют за Холанда. Эрлинг вряд ли заслужил награду

вчера, 23:19
Эрлинг Холанд
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник

Скоро назовут лучшего футболиста прошлого сезона.

Всем понятны имена фаворитов, это Месси, Холанд и Мбаппе. «Золотой мяч» вручат на церемонии 30 октября в музыкальном театре «Шатле» в Париже. Будет красивое шоу, назовут также обладателей других призов, вроде «Трофея Яшина» лучшему вратарю года. А пока можете принять участие в нашем голосовании, выбирайте своего любимца в борьбе за «Золотой мяч».

Напомним, что в прошлом году изменили критерии выбора победителя. Голосуют только представители топ-100 рейтинга ФИФА, помимо отобранных экспертов. Людей, которые отмечают номинантов, просят учитывать индивидуальные достижения. Лишь затем в деле титулы и выступления команды. А третий критерий дописали для красоты, надо учитывать класс и приверженность честной игре. В опросах Холанд часто выше Месси, хотя у него нет чистой победы по двум пунктам из трех. Разберем аргументы «за» и «против» победы норвежца.

За награду Холанду. Голы в АПЛ и ЛЧ

Начинаем с индивидуальных достижений. У Холанда в прошлом сезоне на клубном уровне 52 гола в 53 матчах в составе чемпионов Англии и Европы. Эрлинг идеально дебютировал в «Манчестер Сити», если отталкиваться от голевой статистики. У него также 9 ассистов, норвежец смотрит по сторонам. По-прежнему нет полной интеграции в футбол Гвардиолы, но это даже к лучшему. Холанд принес «Манчестер Сити» то, чего не хватало – ярость молодого Тора.

Против приза Эрлингу. Успех Месси на ЧМ

Месси выступил не хуже, чем Холанд, если говорить о статистике. У него 32 гола и 25 ассистов за ПСЖ и «Интер Майами». Конечно, уровень МЛС и североамериканского футбола намного ниже, чем АПЛ. Но какие могут быть вопросы конкретно к Месси? ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, но Холанд с парижанами мог пережить похожий опыт. Также за победу Месси в опросе на «Золотой мяч» говорит успех Аргентины на чемпионате мира. Большое индивидуальное достижение капитана команды, а Холанд на турнире не сыграл.

За награду Холанду. Требл «горожан»

Если говорим о титулах, то у Эрлинга их тоже предостаточно. Требл «Манчестер Сити» является веским аргументом для каждого, кто отдал в опросе голос за норвежца. Молодость форварда не помешала стать важным для опытной команды Гвардиолы. В АПЛ Холанд со старта побил абсолютный рекорд по голам за сезон. Месси так в Лиге 1 не играл, хотя выдал достойный осенний отрезок. Холанд не взял четвертый титул – проиграл год назад финал Суперкубка Англии, но троих кубков предостаточно.

Против приза Эрлингу. Решающие матчи

Вот здесь у Месси есть рана от Лиги чемпионов, но нет раны на чемпионате мира, где Лионель тащил Аргентину вперед всеми силами. Холанд не смотрится убедительно в финалах. В новом сезоне растворился в поединке против «Севильи» в финале Суперкубка УЕФА. Эрлинг был на поле и реализовал первый пенальти в серии, но в решающих матчах пока не очень хорош. Из 12 голов в ЛЧ пять забил «Лейпцигу» в одном матче, а еще пять на групповой стадии. «Реал» и «Интер» не огорчал.

За награду Холанду. Темпы прогресса

Месси на закате карьеры, уехал из Франции в США, будет наслаждаться жизнью и статусом нового спортивного кумира огромного и богатого континента. Холанд остается в Европе, «Манчестер Сити» мечтает продлить контракт форварда, чтобы обезопасить себя от реализации идеи Эрлинга. Хочет поиграть во всех ведущих лигах, настраивается на переезд в Мадрид. Темпы прогресса футбольного викинга впечатляют. Но одновременно хочется отметить, что Холанд незрелый игрок, пусть невероятно мощный физически. А Месси выдержанный чемпион.

Против приза Эрлингу. Другие герои

В «Манчестер Сити» есть Де Брюйне, который летом отказался уехать в Саудовскую Аравию, хотя звали. В решающем матче Лиги чемпионов переписал неудачливую историю Гвардиолы в некогда любимом турнире испанец Родри. Хавбек «горожан» стал победителем Лиги Наций, в финале в серии пенальти переиграли упрямую Хорватию. У «Манчестер Сити» много важных людей. Это вратарь Эдерсон и крайний защитник Уокер, как и капитан Гюндоган. Холанд на всём готовом, а Месси осчастливил 46 миллионов аргентинцев ценой больших усилий. Без него Скалони не стал бы первым в мире, а вот Гвардиола мог выиграть АПЛ и ЛЧ без Холанда.

Мнение читателей. Назовите своего победителя «Золотого мяча-2023»

Месси получит приз, вряд ли в жюри не оценят его голы и ассисты, титул со сборной Аргентины и класс, что тоже является критерием при выборе. А Холанд заслужил приз УЕФА. В этом году достойные кандидаты. Мбаппе выдал шикарный французский сезон, но Килиан проиграл финал ЧМ-2022, невзирая на хет-трик в ворота Аргентины. Также у Франции были другие герои. Гризманн прав, когда шутит о важном голосовании:

Кто должен выиграть «Золотой мяч»? Я. Я должен победить. Вы потеряли меня среди номинантов. Если не я, то Месси или Мбаппе. Холанд провел отличный сезон, но прошел год чемпионата мира, не так ли?

Гризманн, Родри, Осимхен, Винисиус и Кварацхелия успехами в прошлом сезоне подчеркивают, как поменялось поле на выборах обладателя «Золотого мяча». Раньше был выбор между Месси и Роналду. Модрич и Бензема вклинились, а французы помешали выиграть Левандовскому – невероятная твердолобость и несправедливость со стороны организаторов, ведь в футбол во время пандемии играли.

Но сейчас, хотя «Манчестер Сити» самый сильный, а Холанд наконечник команды, надо не забывать о чемпионате мира. Чудесная победа Аргентины, которая породила теории заговора, отправит восьмой «Золотой мяч» в руки Месси. Прощальная награда аргентинца, но точно заслуженная. А Холанд, если не сбавит в ближайшем будущем, обязательно будет драться за звание футболиста сезона с Мбаппе и остальными новыми звездами.

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амурец
амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:07
Скорее всего 5
амурец
амурец
сегодня в 01:06
Ну почему Холланд не заслуживает? Или готовят почву, что бы Месси подарить очередной липовый ЗМ
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 01:05
Два - это ооооооочень мягко сказано.
У него левых ЗМ 3 или 4.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:03
Месси никто. За подставной ЧМ ещё и ЗМ ему давать, это вообще издательство над этой наградой, которая и так висит на волоске до полного краха, из-за незаслуженно выданных ЗМ Месси. Должен получить кто-то из Холанд, Мбаппе, Де Брюйне, Гюндоган, Родри, Винисиус, Куртуа, Хвича и т.д.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:03
Гвоздём был 7-й мяч.. 8-й - это уже устойчивое желание Авейру заниматься чем угодно на поле.. Даже ММА.. Его любители - за.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭..
Elliada
Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 00:25
Это единственный аргумент? Кому угодно, главное, чтобы не достался Месси?
Elliada
Elliada
сегодня в 00:21
В опросах за Холанна голосуют не сколько за него, а сколько против Месси. И это, в основном, фанаты Роналду. Они не хотят, чтобы к победе Месси на ЧМ прибавился 8-й ЗМ. Это как гвоздь в крышку гроба. Они так не хотят победы Месси, что согласны на любого другого победителя.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:04
Да заслуживает он.. Просто меньше, чем Месси.. Однозначно.. Но авторам не надо приплетать сюда Майами.. Сезон закончился в июне..
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 23:51
Золотой мяч холланду. У месси уже есть 2 очень спорных мячика.
Икарус
Икарус
вчера в 23:34
Главное против Холланда-многолетнее лобби сами знаете кого.
Гость
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