Назван лучший тренер РПЛ по итогам июля и августа

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вчера, 11:14

Наставник «Краснодара» признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наставник «Краснодара» просто не оставил конкурентам шансов: почти половина всех проголосовавших болельщиков была за него, а также 9 из 10 экспертов.

По результатам шести туров, проходивших в июле и августе, на премию вместе с Ивичем были номинированы Сергей Семак из «Зенита», Виктор Ганчаренко из «Урала», Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» и Марцел Личка из «Динамо».