Назван лучший тренер РПЛ по итогам июля и августа

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Наставник «Краснодара» просто не оставил конкурентам шансов: почти половина всех проголосовавших болельщиков была за него, а также 9 из 10 экспертов.
По результатам шести туров, проходивших в июле и августе, на премию вместе с Ивичем были номинированы Сергей Семак из «Зенита», Виктор Ганчаренко из «Урала», Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» и Марцел Личка из «Динамо».
Но если расширить и озвучить перечень критериев, а главное посмотреть, как футболисты Краснодара проявят себя с командами, которые тренируют другие претенденты на это звание(Семак, Осинькин, Гончаренко, Федотов), тогда оценка будет более объективной. Хотя буду откровенным, я тоже отдал свой голос за Ивича. Болейте за своих, а не против чужих!
Но если расширить и озвучить перечень критериев, а главное посмотреть, как футболисты Краснодара проявят себя с командами, которые тренируют другие претенденты на это звание(Семак, Осинькин, Гончаренко, Федотов), тогда оценка будет более объективной. Хотя буду откровенным, я тоже отдал свой голос за Ивича. Болейте за своих, а не против чужих!