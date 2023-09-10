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Назван лучший тренер РПЛ по итогам июля и августа

вчера, 11:14

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наставник «Краснодара» просто не оставил конкурентам шансов: почти половина всех проголосовавших болельщиков была за него, а также 9 из 10 экспертов.

Назван лучший тренер РПЛ по итогам июля и августа

По результатам шести туров, проходивших в июле и августе, на премию вместе с Ивичем были номинированы Сергей Семак из «Зенита», Виктор Ганчаренко из «Урала», Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» и Марцел Личка из «Динамо».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Ванечка (раскрыть)
вчера в 20:34
Так никто и не парится - чья команда на первом месте, тот и лучший.
протон
протон
вчера в 19:47
А весной Ловчев, Мостовой и прочие "эксперты" ругались что Краснодар не даёт работать отечественным специалистам а тащит Фарке, Ивича (хотя видимо забыли кто открыл Мусаева, Кононова и даже Шалимова). Кстати так же орали что быки переплатили покупая за 15 млн. почти 30летнего Кордобу...
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 17:17
Взаимно! Всё это и я помню. А еще, помню ташкентскую трагедию-70 и финал КК в 1972-м. И слезы Е.Ловчева в Киеве в 1976-м, и последнее чемпионство ДИНАМО-76.
Мне 67, повидал достаточно...
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:12
Ловить на слове не собирался. Одних читаю, других нет. Из тех кого читаю, что-то в памяти остается. В возрасте думаю не очень далеко ушли мы с Вами.. Я и "Спартак" Бескова прекрасно помню. Романцев мечтал ЕК взять, но гребаный "Антверпен" ( или судья давший красную Онопко, или магнитные бури, или ретроградный Меркурий.) На мой взгляд так близко, и главное заслуженно "Спартак" не был к ЕК ( опять же на мой взгляд). Прекрасно помню ДК Лобановского, и погибший 0-3 "Атлетико" в финале. Тбилиси 1981 в финале с немцами помню.Зх, "были времена, а теперь мгновения, раньше поднимался х.., а теперь давление." Про басню Крылова помню, и тем не менее с Вами общаться мне всегда приятно. Мнения должны разнится, иначе тоска, главное культурно их отстаивать, как по мне.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:40
Нормально отработал серб в 7 турах. Соперники не сахар были и победы с ними в графе 0 по пропущенным. Значит команда может не только атаковать, но и обороняться, чего не хватало раннему Краснодару. Появился баланс между линиями и это заслуга тренера.
Осинкин набрал больше очков по сравнению с прошлым годом и в 8-ом туре его ждёт Федотов. Проигранный матч 0:1 коням, а потом разгром 1:4 не дают основания считать его пока лучшим. Пусть доказывает после перерыва, что пауза в чемпионате ему и команде не почём. Особняком стоит проигрыш Рубину. Буду считать случайностью поражение тренера.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
Да, вот еще, пару слов. Знаете, на Соккере есть один пользователь, который в прошлом году ставил мне в пример ГТ Краснодара Сторожука. Вот, мол, смотри- как должен человек работать!!! Это он говорил в пику Йокановичу. Ну и, поработал немного Сторожук, а потом, вдруг, начались неудачи, причем крупные, как например поражение от Оренбурга и тп. В итоге- отправили Сторожука в Краснодар-2. А где сейчас этот человек- понятия не имею... Поэтому, не будем торопиться, посмотрим, кто какое место займет, тогда и выводы сделаем. После семи туров, далеко заглядывать не стоит. Подождем...

С Уважением!
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:11
Не скрою, был период в работе Абаскаля, когда мне нравилась его игра. Так на пример, в кубковой игре в Питере, КБ великолепно применили прессинг и я писал об этом! Также, в прошлом году, ряд матчей Спартака мне тоже нравился. Команда играла комбинационно, разнообразно и остро в нападении. Но дело в том, что всё это- эпизоды, ньюансы, а стабильной, общей игры- у Абаскаля нет. Если, прессинг Абаскаля в кубковой игре в Питере был образцовый, то уже в недавней игре с Зенитом в Москве- он был провальный! Игру в защите, ГТ Спартака поставить не может. В команде, по-прежнему нет гармоничного сочетания- защиты, полузащиты и атаки. Даже сумашедшая атака КБ начала давать сбои, и в Краснодаре- никак себя не проявила. А его эксперементы с составом- вызывают только недоумение и иронию... А ведь Абаскаль не первый день в Спартаке. Вот так и с Краснодаром. Не будем судить по первым играм, поговорим весной, ну, или хотябы поздней осенью. Из всех тренеров Спартака, после Романцева- больше других мне нравился Ваноли.

p.s.Ваша наблюдательность делает Вам Честь! Но, меня, поймать на слове- очень трудно, я, за каждое своё слово- отвечаю!
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 16:09
Осинкин,Илич,Личка вот так должно быть, что там делает Семак,за какие заслуги?Давайте Семака в Самару,Осинкина в зенит уверен просто, Семак давно был в отставке.
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:53, ред.
Услышал. Два мяча за семь игр пока. В проблемах "Спартака" пусть болельщики клуба разбираются. Абаскаля можно хоть кем считать. Сегодня побеждаешь, ты со щитом, ты гений тренерского цеха, завтра проигрываешь, ты на щите, и те кто тебя называли гением наперегонки пытаются пнуть безжизненное тело, тренерская доля. Ежели не ошибусь, то и с Вашей стороны имели место быть лестные отзывы в сторону игры "Спартака" под руководством испанца, если ошибаюсь заранее приношу извинения. Но что-то пошло не так, он на плаху должен взойти. К Осинькину отношусь с уважением, возглавит кого-то из так называемых топ РПЛ, интересно будет глянуть. Одно дело в Самаре рулить, другое под прессом СМИ, болел, и.т.д., это про продвинутость ИВО. И последнее,дело не в возможностях Самары и Краснодара, ну да ладно.
rd7z3mgbk4em
rd7z3mgbk4em
вчера в 15:29
Вполне закономерно, Краснодар сейчас на ходу
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:52
Футбол для болельщиков! Пусть Краснодар и проиграет, но мне нравится ходить на их шоу!!!
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:30
Краснодар пропустил два мяча? Да, но это только начало сезона. Со Спартаком не пропустили, потому что тренер КБ, имея самую могучую атаку в стране не умеет ею пользоваться. Победили ДИНАМО? Да, но Личка- всё еще живет Оренбургом. И не всегда, по первым турам нужно смотреть только в графу пропущенные мячи. В большинстве случаев- надо видеть, как строится оборона той или иной команды на поле. Какая она- подвижная или позиционная и тд.

И последнее. Если бы Осинькин не был бы продвинутым тренером, то при всех его катастрофических потерях, он был сейчас- в ФНЛ!!! Делайте выводы. А про меркантильные футбольные дела- это с другими. Извините...
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
Вы не совсем правильно поняли мой посыл. Дело не в Австрии, Португалии с ее грандами или с Нидерландами. На горизонте условно шейхов ибн Хоттабов в Самаре не предвидится. Что сделала Самара? Забрали Осинькина и основу "Чертаново". Губернатор не так давно отчитался о правильном развитии клуба. Сколько для "Локо" стоили бы Пиняев и Глушенков, если бы они уходили не из КС, а условно из "Коринтианса" и.т.п.? "Зальцбург" привел в пример того, как хотелось бы чтобы наши российские клубы развивались. Я не сторонник разговоров про бюджетные или не бюджетные деньги, от того, что закроют "Зенит" я дико сомневаюсь, что моя пенсия в разы вырастет. Просто у нас в клубах РПЛ основная задача украсть, для тех кто в теме, а развитие клуба дело третье. Даже казалось бы частный "Краснодар", вроде нет вопросов, вспомните трансферы, у меня впечатление, что тупо обкрадывают владельца клуба. А хотелось бы, чтобы все наши клубы в своем развитии походили на "Зальцбург", будь он неладен. "Локо" попытался, да только видимо не в нашей стране. Ну это лирика. Касаемо защиты "Краснодара" пропустили два мяча, и даже так нещадно критикуемый мной "циркуль" какой-то выдающийся сезон выдает, но он опорник по амплуа. Согласен, новый Гранквист не помешал бы, да где же его взять вопрос.
Ванечка
Ванечка
вчера в 14:16
Наверно те кто выбирали более компетентные чем мы простые болельщики... но я бы выбрал другого тренера.
112910415
112910415
вчера в 14:06
пусть будет так
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:49
Приняли правильное решение ,команда идет первая .
ABir
ABir
вчера в 13:33
Все закономерно, команда на первом месте, тренер - лучший.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 13:23
Приветствую и Вас- Уважаемый Коллега!
Ну конечно не будем сравнивать Австрию и Россию- разный уровень всего, не только футбола... Что касается потерь, то в прошлом сезоне, Осинькин потерял двух ведущих игроков, которые усилили Локомотив. Что касается прагматизма и воздушности краснодарского футбола, я никому не навязываю своё мнение. Да, я вижу так, Вы- вероятно иначе. На мой взгляд, защитная линия Краснодара- не в полном порядке, её неплохо бы стабилизировать. Из моих многолетних футбольных наблюдений, очень часто, команды, исповедующие воздушный, легкий и креативный футбол- как правило страдают ненадежной обороной... Краснодар не исключение. В чемпионство быков не верю. Призовое место, да, пожалуй. Каждый год, Краснодару для борьбы за чемпионство не хватает стабильности и крепости духа.

Всегда рад общению с Вами, Уважаемый Коллега!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:15
Есть результат, потому и лучший
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:08
Странно что Гончаренко с составом менее чем на 20 млн и который выше в таблице ЦСКА, Спартака и Локомотива набрал 0 голосов при голосовании.....
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:05
Такое единодушие мнение экспертов, на мой взгляд, обусловлено прежде всего промежуточными успехами Краснодара, где южане являются безоговорочными лидерами на данном этапе, что в конечном счёте и явилось основанием признать Ивича лучшим тренером РПЛ в июле и августе.

Но если расширить и озвучить перечень критериев, а главное посмотреть, как футболисты Краснодара проявят себя с командами, которые тренируют другие претенденты на это звание(Семак, Осинькин, Гончаренко, Федотов), тогда оценка будет более объективной. Хотя буду откровенным, я тоже отдал свой голос за Ивича. Болейте за своих, а не против чужих!
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:58, ред.
Приветствую уважаемый! Условно "Зальцбург" каждый год несет потери ( нашим клубам бы такие, с учетом сумм от продаж) и это не мешает ему чемпионить в Австрии. Если не ошибаюсь, то КС в прошлом чемпионате в последнем туре ушли от стыков, это о фундаментальности футбола Осинькина. С уважением отношусь к ИВО, думаю шаг вперед будет, более того думал, что Ваше "ДМ" заберет, но выбрали Личку. А касаемо клуба которому симпатизирую, могу напомнить давние слова СНГ "Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наемники." У нас же по сути в РПЛ круговорот, как говорится физруков, Тренер- эксперт Матч ТВ- тренер и.т.д. Ивич поменял "Краснодар", смотрю матчи, не вижу этого воздушно-кружевного футбола который был в прошлом и который меня, как наверное и многих других нейтральных болельщиков повернул в сторону этого клуба , вижу прагматизм, но он пока дает результат. Еще бы пенальти перестал тусовать между Сперцяном и Кордобой, в плане исполнения, может Сафонов лучше бить будет, ну это в качестве лирического отступления. Ну а дальше подписываюсь под Вашими словами "время покажет". Как-то так с моей колокольни, к Вам с уважением, всегда приятно общаться.
ОПС
ОПС
вчера в 12:51
Это только два неполных месяца. Только начало. А вот дальше должно быть интереснее.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:32
За что?
lotsman
lotsman
вчера в 12:16
Правильно, так и должно быть.
Capral
Capral
вчера в 12:00
Всё-таки, когда проводится подобное голосование, надо бы учитывать финансовые возможности клубов. Смешно сравнивать возможности Краснодара и Самары. Тренеры этих клубов работают в разных условиях, с разным "материалом", что во многом определяет место команд. Краснодар, каждый год не несёт таких потерь как Самара. На мой взгляд, Осинькин не хуже, чем Ивич, игра его команды, исходя из состава- поставлена более прочно, фундаментально. Воздушный футбол Краснодара- приятен глазу, но как мне думается - недолговечный, и в любой момент может сломаться. Футбол Осинькина- самобытный, уверенный и прочно стоит на ногах. К тому же, Осинькин- стратег, а Ивич- не более чем тактик. Я думаю, первое место Краснодара- временное... Такой футбол, основанный на эстетике и эмоциях, как правило, фундаментальным не бывает. Время покажет, насколько я прав или заблуждаюсь.
Mekail
Mekail
вчера в 11:56
Я бы еще выделил Осинькина из Самары...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:27
по праву
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