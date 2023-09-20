Маслов мог покинуть «Спартак» летом

Защитник «Спартака» Павел Маслов сыграл в матче Кубка России против «Пари НН» (3:0).
Это его первая игра за команду в нынешнем сезоне. До этого он не попадал в заявку москвичей на протяжении пяти поединков.
Да, у нас был разговор с Абаскалем насчет этого. Я никак не реагировал. Люди, которые меня знают, могут подтвердить это. Продолжал работать так, как я могу. Вот и все.
Мог ли уйти в аренду летом из-за отсутствия игровой практики? Наверное, мог. Это лучше спросить у моего представителя.
Как до Тедеско.
Там есть кого потеснить.
Только килограммов 4-5 сбрось.
Как до Тедеско.
Там есть кого потеснить.
Только килограммов 4-5 сбрось.