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Маслов мог покинуть «Спартак» летом

вчера, 12:42

Защитник «Спартака» Павел Маслов сыграл в матче Кубка России против «Пари НН» (3:0).

Это его первая игра за команду в нынешнем сезоне. До этого он не попадал в заявку москвичей на протяжении пяти поединков.

Да, у нас был разговор с Абаскалем насчет этого. Я никак не реагировал. Люди, которые меня знают, могут подтвердить это. Продолжал работать так, как я могу. Вот и все.

Мог ли уйти в аренду летом из-за отсутствия игровой практики? Наверное, мог. Это лучше спросить у моего представителя.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:44
Возвращайся на фланг, Паша...
Как до Тедеско.
Там есть кого потеснить.
Только килограммов 4-5 сбрось.
shlomo
shlomo
вчера в 13:53
Ну что сказать, постарайся Павел показать себя, чтобы стать игроком основы
Гость
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