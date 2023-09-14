«Локомотив» арендовал нападающего «Пари НН» Сулейманова

Пресс-служба «Пари НН» сообщает, что нападающей Тимур Сулейманов переходит в «Локомотив» на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и включает в себя опцию выкупа игрока.
Пресс-служба «Пари НН» сообщает, что нападающей Тимур Сулейманов переходит в «Локомотив» на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и включает в себя опцию выкупа игрока.
Нечто подобное происходило несколько лет назад между Спартаком и Ростовом, когда Аяз Гулиев временно менял столичную прописку на Ростов и обратно, при чём москвичи возвращали своего воспитанника с кратным увеличением суммы.
Нет я конечно не против таких движений, тем более это благоприятно сказывается на периферийных клубах с финансовой стороны, а с москвичей всё равно не убудет, просто с кем останутся нижегородцы, ведь у них по сути остаётся два номинальных нападающих Кухарчук и Зе Турбо?
Ну да Бог с ними нижегородцами, это их проблемы, тем более в ближайшем туре им играть с моим Динамо, у которого тоже после паузы на игры национальных сборных не всё благополучно с составом. Болейте за своих, а не против чужих!
Нечто подобное происходило несколько лет назад между Спартаком и Ростовом, когда Аяз Гулиев временно менял столичную прописку на Ростов и обратно, при чём москвичи возвращали своего воспитанника с кратным увеличением суммы.
Нет я конечно не против таких движений, тем более это благоприятно сказывается на периферийных клубах с финансовой стороны, а с москвичей всё равно не убудет, просто с кем останутся нижегородцы, ведь у них по сути остаётся два номинальных нападающих Кухарчук и Зе Турбо?
Ну да Бог с ними нижегородцами, это их проблемы, тем более в ближайшем туре им играть с моим Динамо, у которого тоже после паузы на игры национальных сборных не всё благополучно с составом. Болейте за своих, а не против чужих!