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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Локомотив» арендовал нападающего «Пари НН» Сулейманова

вчера, 21:23

Пресс-служба «Пари НН» сообщает, что нападающей Тимур Сулейманов переходит в «Локомотив» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и включает в себя опцию выкупа игрока.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 08:40
Обычно игрока в аренду отдаёт топовый клуб менее топовому, а тут наоборот.
w68g82vmpduv
w68g82vmpduv ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:58
Да уж, мутная схема между локо и нн
b87vcjyqmegy
b87vcjyqmegy
вчера в 23:57
Удачи Тим!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:56
Какое-то "кручу-верчу, запутать хочу", три года назад Сулейманов будучи игроком Локомотива перешёл в Нижний сначала на правах аренды, потом заключил полноценный контракт, теперь на тех уже условиях обратно в Москву, но только наверняка гораздо дороже.

Нечто подобное происходило несколько лет назад между Спартаком и Ростовом, когда Аяз Гулиев временно менял столичную прописку на Ростов и обратно, при чём москвичи возвращали своего воспитанника с кратным увеличением суммы.

Нет я конечно не против таких движений, тем более это благоприятно сказывается на периферийных клубах с финансовой стороны, а с москвичей всё равно не убудет, просто с кем останутся нижегородцы, ведь у них по сути остаётся два номинальных нападающих Кухарчук и Зе Турбо?

Ну да Бог с ними нижегородцами, это их проблемы, тем более в ближайшем туре им играть с моим Динамо, у которого тоже после паузы на игры национальных сборных не всё благополучно с составом. Болейте за своих, а не против чужих!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:54
Неужели Дзюбу решили заменить?
протон
протон
вчера в 21:27
Считаю, что трансфер правильный. Добро пожаловать домой!
Гость
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