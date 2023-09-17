«Зенит» отдаст Бакаева в аренду

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вчера, 22:17

Полузащитник уйдет из «Зенита» на правах аренды.

Название новой команды футболиста не уточняется, на данный момент трансферное окно открыто в Катаре, Израиле, Кувейте и ОАЭ .

В понедельник игрок вылетит в расположение нового клуба транзитом через Москву.