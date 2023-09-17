«Зенит» отдаст Бакаева в аренду

Полузащитник Зелимхан Бакаев уйдет из «Зенита» на правах аренды.
Название новой команды футболиста не уточняется, на данный момент трансферное окно открыто в Катаре, Израиле, Кувейте и ОАЭ.
В понедельник игрок вылетит в расположение нового клуба транзитом через Москву.
В нынешнем Зените такого никогда не будет, такие условия в команде получал только Халк, но где он и где Зелимхан.
В нынешнем Зените такого никогда не будет, такие условия в команде получал только Халк, но где он и где Зелимхан.
Погнался за деньгами и титулами,пусть и падает достойно-камнем вниз…
👍
Погнался за деньгами и титулами,пусть и падает достойно-камнем вниз…
👍