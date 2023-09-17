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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Зенит» отдаст Бакаева в аренду

вчера, 22:17

Полузащитник Зелимхан Бакаев уйдет из «Зенита» на правах аренды.

Название новой команды футболиста не уточняется, на данный момент трансферное окно открыто в Катаре, Израиле, Кувейте и ОАЭ.

В понедельник игрок вылетит в расположение нового клуба транзитом через Москву.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Верг (раскрыть)
сегодня в 06:09
Те хоть играют, а от бакаевых одни понты.
Клирик
Клирик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:09
И, несомненно, Аршавин)
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:29, ред.
В Спартаке в РПЛ в среднем по 25 матчей за сезон проводил и по 5 мячей соперники из своих ворот после его ударов вытаскивали и в Сборную регулярно вызывался, а в Питере за два года тоже вытаскивал,но только в основном занозы из своего седла.
Guzhel
Guzhel
вчера в 23:24
Абсолютно бесполезный игрок, уровня пердива.
Верг
Верг
вчера в 23:12
Чтобы взять побольше коренных смуглых петербуржцев из бразилии
протон
протон
вчера в 23:09
Бакаев хороший игрок для середняка и аутсайдера. Видно, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, ему нужно часто получать мяч, возиться с ним, иметь при этом карт-бланш на ошибки и полное доверие тренера.
В нынешнем Зените такого никогда не будет, такие условия в команде получал только Халк, но где он и где Зелимхан.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:49
Отличный футболист, но в "Зените", по всей видимости, переизбыток таковых, вот и решили избавиться. Не отдашь же в аренду кого - либо из Южной Америки..., обидятся, а Бакаев свой, родной, ничего не скажет.
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:48
А в Африке окна есть!?
ABir
ABir
вчера в 22:45
Закономерный исход талантливого когда-то , но излишне меркантильного игрока со скамейки Зенита в неведомую аренду.
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 22:30
Отдайте в ПФЛ Родине,пусть с братом там финтят,большего он недостоин!
Погнался за деньгами и титулами,пусть и падает достойно-камнем вниз…
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