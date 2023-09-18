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Агент Ренана ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «Зенита»

вчера, 23:49

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном уходе игрока в рамках аренды.

Последний раз футболист сыграл 13 августа в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

Есть ли желание попросить «Зенит» об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. «Зенит» — великий клуб.

Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер.

Игрок пропустил 5 матчей своей команды — бразилец получил повреждение, а потом заболел гриппом. Ренан также принял участие в контрольной игре олимпийской команды Бразилии с Марокко U23 (0:1).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 09:05
А что игроки сборной и даже пусть и сборной Бразилии не любят халявных денег ???)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:42
Для игрока главное , что бы зарплату вовремя платили.
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:27
На шабашку игрок сборной Бразилии?
112910415
112910415
сегодня в 07:11
всё хорошо, прекрасная маркиза !
m3uwxt693g5a
m3uwxt693g5a
сегодня в 03:19
Оставьте этого привозилу на болотах для хоть какой-то интриги в чемпе
Asper
Asper
сегодня в 01:07
Рано или поздно будет играть, тк брали с прицелом на выгодную перепродажу.
У него всё ок, проблема только в башке какая-то, словно отсутствует отдел мозга, отвечающий за чувство опасности. Слишком самоуверен, до халатности и пижонства.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54, ред.
Я уже даже не помню такого , да и вообще не знаю как он попал в Зенит.
Видимо на шабашку приезжал !)
Гость
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