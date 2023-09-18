Агент Ренана ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном уходе игрока в рамках аренды.
Последний раз футболист сыграл 13 августа в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).
Есть ли желание попросить «Зенит» об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. «Зенит» — великий клуб.
Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер.
Игрок пропустил 5 матчей своей команды — бразилец получил повреждение, а потом заболел гриппом. Ренан также принял участие в контрольной игре олимпийской команды Бразилии с Марокко U23 (0:1).
У него всё ок, проблема только в башке какая-то, словно отсутствует отдел мозга, отвечающий за чувство опасности. Слишком самоуверен, до халатности и пижонства.
У него всё ок, проблема только в башке какая-то, словно отсутствует отдел мозга, отвечающий за чувство опасности. Слишком самоуверен, до халатности и пижонства.
Видимо на шабашку приезжал !)
Видимо на шабашку приезжал !)