Агент Ренана ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» , высказался о возможном уходе игрока в рамках аренды.

Последний раз футболист сыграл 13 августа в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

Есть ли желание попросить «Зенит» об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. «Зенит» — великий клуб.

Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер.