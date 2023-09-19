Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Зенит» подтвердил трансфер Бакаева в «Аль-Вахду»

вчера, 19:49

«Зенит» подтвердил трансфер хавбека Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. В сообщении петербуржцев говорится:

Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Вахда» достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Ренана ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «Зенита»
18 сентября
Слухи«Зенит» отдаст Бакаева в аренду
17 сентября
Официально«Шинник» взял в аренду Сухомлинова
15 сентября
Официально«Уфа» арендовала защитника ЦСКА
14 сентября
Официально«Локомотив» арендовал нападающего «Пари НН» Сулейманова
14 сентября Фото
ОфициальноЦСКА объявил о переходе Адольфо Гайча в аренду в «Ризеспор»
14 сентября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:07
очередное повышение
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:13
И что, что денег много? Ещё раз повторяю, обычно зп при аренде не превышает ту, что платит клуб которому игрок принадлежит.
Тем более Аль -Вахда деньгами и не сорила. Самый известный игрок в команде никакущий 32 летний Аллан.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 23:46
Я думаю, возможно, и больше. Зп в Са денег очень много и больше, чем у Газпрома.
протон
протон
вчера в 23:44
Семак давал шанс Бакаеву и не раз, но увы, не тянет на игрока старта от слова совсем.
Ironigor
Ironigor ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:52
Ну вот что говорят и Масалитин и Мостовой, Масалитин - о Бакаеве: «Ехать в ОАЭ можно только за деньгами».
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:50
Обычно игроки в аренде получают туже зарплату, что и в клубе которому принадлежат.
Ironigor
Ironigor ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
Да не, на врятушки !)
Масалитин - о Бакаеве: «Ехать в ОАЭ можно только за деньгами».
Тоже самое говорит и Мостовой.
Так что в Арабских Эмиратах он точно будет получать больше.
pomor45
pomor45
вчера в 21:03, ред.
Что, собственно, игрокам не стремиться устроиться в Зените? Заработок очень приличный, а, если не заиграл, то хорошо трудоустроят в другое место. Не клуб, а мечта.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:46
Ну зарплата у него, наверное. как и в зенитушке осталась.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:32
Правильно, лучше играть в основе и к тому же заработать хорошие деньги 💰 💰 💰 !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 