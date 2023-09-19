«Зенит» подтвердил трансфер Бакаева в «Аль-Вахду»

«Зенит» подтвердил трансфер хавбека Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. В сообщении петербуржцев говорится:
Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Вахда» достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа.
Тем более Аль -Вахда деньгами и не сорила. Самый известный игрок в команде никакущий 32 летний Аллан.
Тем более Аль -Вахда деньгами и не сорила. Самый известный игрок в команде никакущий 32 летний Аллан.
Масалитин - о Бакаеве: «Ехать в ОАЭ можно только за деньгами».
Тоже самое говорит и Мостовой.
Так что в Арабских Эмиратах он точно будет получать больше.
Масалитин - о Бакаеве: «Ехать в ОАЭ можно только за деньгами».
Тоже самое говорит и Мостовой.
Так что в Арабских Эмиратах он точно будет получать больше.