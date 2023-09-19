«Зенит» подтвердил трансфер Бакаева в «Аль-Вахду»

«Зенит» подтвердил трансфер хавбека в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ . В сообщении петербуржцев говорится:

Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Вахда» достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа.