Экс-вратарь «Якутии»: «Играли в мороз — минус 10-12 градусов»

Голкипер «Родины» поделился воспоминаниями о выступлении за «Якутию» в сезоне 2013/14.

Жили в гостинице напротив стадиона, такие себе номера. Помню классический продавленный бабушкин диван! В холода перед сном я надевал термобелье, штаны, две пары носков, майку, кофту — и под одеяло.

Играли в мороз — минус 10-12 градусов. Несколько раз жестко болел после этого, температура — под сорок. На тебе термо, майка, пару раз отбил мяч, упал — и все, весь мокрый. И играешь весь матч промокший, на дубаке. Тяжелое место, мало кто из якутских футболистов поднялся и выбрался оттуда.

Мешала ли разница в часовых поясах? О-о-о! Мы, приезжие, жили по московскому времени. Просыпались в три-четыре часа дня, шли на завтрак — а чудаки уже пили водку за соседними столиками! Холодно, что еще там делать. Единственное позитивное в Якутске — новый кинотеатр. Когда его открыли, мы, кажется, каждый день туда ходили.