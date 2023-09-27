Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футбола

Экс-вратарь «Якутии»: «Играли в мороз — минус 10-12 градусов»

сегодня, 09:44

Голкипер «Родины» Алексей Городовой поделился воспоминаниями о выступлении за «Якутию» в сезоне 2013/14.

Жили в гостинице напротив стадиона, такие себе номера. Помню классический продавленный бабушкин диван! В холода перед сном я надевал термобелье, штаны, две пары носков, майку, кофту — и под одеяло.

Играли в мороз — минус 10-12 градусов. Несколько раз жестко болел после этого, температура — под сорок. На тебе термо, майка, пару раз отбил мяч, упал — и все, весь мокрый. И играешь весь матч промокший, на дубаке. Тяжелое место, мало кто из якутских футболистов поднялся и выбрался оттуда.

Мешала ли разница в часовых поясах? О-о-о! Мы, приезжие, жили по московскому времени. Просыпались в три-четыре часа дня, шли на завтрак — а чудаки уже пили водку за соседними столиками! Холодно, что еще там делать. Единственное позитивное в Якутске — новый кинотеатр. Когда его открыли, мы, кажется, каждый день туда ходили.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Соболев: «Мы бы выиграли Лигу Европы»
Вчера, 10:15
«Ливерпуль» вернулся в Лигу Европы. Вспоминаем финалистов 2016 года
22 сентябряСергей Иванов в блоге Футбольная ностальгияКомментарии6
Вратари-бомбардиры. Голкипер «Лацио» пополнил клуб ярких «голеадоров»
20 сентябряСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Эменике рассказал, что перешёл в «Спартак» благодаря игроку ЦСКА
09 сентября
Многие поражения «Спартака» на совести тренера. Взрослеть нужно не только футболистам
21 августаВадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии7
«Я даже не задумывался». Футболисты, которые выбрали «Реал» вместо «Барселоны»
17 августаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии10
Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:31
На адаптацию к новому часовому поясу требуется любому человеку не более десяти суток.Остальное-воспоминания и человеческая дурь.За минус 10-12 в сезоне благодари "синхронизаторов с европейскими чемпионатами",и лично Е.Л.Гинера.Так они и сейчас не хотят от этого отказываться!
Хотя если бы играли по старой схеме,то жаловались бы,что летом в Якутии невозможно играть при специфической жаре,осенью-от гнуса,а весны нет вообще...Такова наша огромная страна!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:06
Только в России зимой играют в футбол, а летом в хоккей...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 