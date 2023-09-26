Соболев: «Мы бы выиграли Лигу Европы»

Нападающий «Спартака» высказался о том, как команда могла бы выступить в еврокубках.

Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы (речь, вероятно, идет о сезоне 2021/22, когда «красно-белые» вышли в 1/8 финала турнира — прим. ред.). Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно.

Лига чемпионов? Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже.