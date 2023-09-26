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Соболев: «Мы бы выиграли Лигу Европы»

сегодня, 10:15

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о том, как команда могла бы выступить в еврокубках.

Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы (речь, вероятно, идет о сезоне 2021/22, когда «красно-белые» вышли в 1/8 финала турнира — прим. ред.). Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно.

Лига чемпионов? Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже.

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 16:10
Сашок - да вы бы и ЛЧ выиграли. Сны для того у спартачей и существуют - они там бессменные чемпионы во всех турнирах и кубках
Capral
Capral
сегодня в 15:49, ред.
Сенатов, я уверен, что игру на ЧМ против Бельгии- ты не видел. Это первое. А второе, это то, что даже, если бы сб.СССР прошла Бельгию, то всё-равно, ничего бы не выиграла. Почему? Очень просто: Лобан, всегда, готовил свои команды на пик формы к определенному временному отрезку, а это значит, что пик формы киевского Динамо- готовился к финалу КК-86, потому что главным фаворитом КК- считалось киевское Динамо. Но пик был уже пройден в финале, который состоялся в Мае, а ЧМ начался в Июне, и к стадии 1/4, игроки киевского Динамо, которые и составляли основу сборной на 90% были уже в разобранном состоянии, о чем позднее признавался сам В.В.Лобановский. И, что немало важно, это то, что Лобан принял сборную за две недели (если не ошибаюсь) до начала ЧМ, что естественно не позволяло тренеру должным образом подготовить команду...
alexgurzan
alexgurzan ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 15:45
Нет, уже исправлено. Спасибо за бдительность.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:31
"Даже штатный позорник Лиги Чемпионов - Питерский Зенит выигрывал этот турнир, что уже говорит само за себя".

Подскажите пожалуйста, а клуб называть позорником это уже перестало быть троллингом?
Чисто для себя хочу узнать можно так другие клубы называть или это исключение?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:28
Просто я не люблю, когда шашками после битвы начинают махать и кричать на всю Ивановскую "Вот если бы...". Точно так же можно было предположить, что если бы на ЧМ-86 нашу сборную в матче с бельгийцами не засудили, мы бы ого-го... А ведь могли.
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 15:27
Не обижайте моего Кумира!!!
Я про Наполеона, разумеется.
А вы подумали про Соболева? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:22
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:21
adekvat
adekvat
сегодня в 15:08
Слова не Соболева, слова Наполеона.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 14:57
Соболев, чтобы смотреть Лигу Чемпионов, не обязательно в ней играть. Включи ТВ и смотри, сколько влезет.
протон
протон
сегодня в 14:41
Промес я смотрю распространяет товар и среди партнеров по команде. Не Соболева ли пытался вытащить Промес на известном ролике, когда приехал за "задержанными в состоянии наркотического опьянения" друзьями? А то вдруг полицейский наряд задержал неадекватного мужчину, который громко праздновал победу Спартака в Лиге Европы.
alexamit
alexamit
сегодня в 14:27
Почти по Задорнову-Диагноз-Ну просто дурак!
True Story
True Story
сегодня в 14:02
Соболев конечно сказочный... но не думал, что настолько.
Фантазия: Спартак побеждает в ЛЕ
Наиболее вероятный результат: вылет в 1/8 от Лейпцига с общим счётом 10-3
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:24
Это называется по другому: "Вот мы бы им дали, если бы они нас догнали"!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:04
Сейчас не время выиграть Лигу - лучше стать Чемпионом России...
kow13
kow13
сегодня в 12:58
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 12:46
    Самое ключевое здесь БЫ. Можно и на ЛЧ замахнуться, с БЫ. А попробуйте доказать, что не смогли БЫ.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 12:35, ред.
    Сейчас говорить можно всё, что угодно. Вот Саша и говорит. А кто против, как говорит Андрей Сергеевич, это ваши проблемы.
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 12:27
    Интересно этот дельфин что по утрам употребляет?! Явно реальность потерял, особенно с такой игрой как у него только в еврокубках побеждать))))))
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 12:11
    Клоун
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 12:10
    Смелое заявление,не говори гоп,пока не перепрыгнешь !
    kazakoff
    kazakoff
    сегодня в 11:44
    Уверенность есть - это хорошо
    Но в полуфинал максимум могли заскочить
    Viollator
    Viollator
    сегодня в 11:42
    Саша красава, забивака !
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:41
    Соболев: «Мы бы выиграли Лигу Европы», а потом проснулся ⏰️ ☝️😉🤣🤣
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:39
    Соболев очень редко ошибается !
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 11:31, ред.
    Несомненно!). Спартак последний клуб выстреливший в еврокубках в тот год. До него были БнейЙегуда, Рукав, Нефтчи, Ференцварош и другие "топ клубы" Европы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:29
    Мы бы точно выиграли
    7sx6uj9quh4f
    7sx6uj9quh4f
    сегодня в 11:28
    Из серии: если бы они нас догнали, мы бы им показали!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 11:26
    Такое ощущение, что Соболев как раз из тех друзей Промеса, которые употребляли запрещённые препараты.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:22
    Соболев явно стебется или ему в матче с Динамо по голове мячом сильно прилетело
    Гость
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