Соболев: «Мы бы выиграли Лигу Европы»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о том, как команда могла бы выступить в еврокубках.
Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы (речь, вероятно, идет о сезоне 2021/22, когда «красно-белые» вышли в 1/8 финала турнира — прим. ред.). Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно.
Лига чемпионов? Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже.
Лига Европы - состязание средней руки, и Спартаку сломать команду классом как Севилья - как нехрен делать. Даже штатный участник Лиги Чемпионов - Питерский Зенит выигрывал этот турнир, что уже говорит само за себя.
Другое дело - ЛЧ. Но про неё Санёк больно то и не заикался.
P.S. В этой связи... Соболев, в роли спичрайтера, конкретно в данном вопросе, выглядит вполне себе адекватно.
Лига Европы - состязание средней руки, и Спартаку сломать команду классом как Севилья - как нехрен делать. Даже штатный участник Лиги Чемпионов - Питерский Зенит выигрывал этот турнир, что уже говорит само за себя.
Другое дело - ЛЧ. Но про неё Санёк больно то и не заикался.
P.S. В этой связи... Соболев, в роли спичрайтера, конкретно в данном вопросе, выглядит вполне себе адекватно.