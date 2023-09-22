«Ливерпуль» вернулся в Лигу Европы. Вспоминаем финалистов 2016 года

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сегодня, 01:45

Судьба их разбросала.

Стартовал групповой турнир Лиги Европы, и в нем успешно начал выступление «Ливерпуль», который привычнее видеть в турнире рангом повыше. Начали «красные» с победы на выезде над ЛАСКом (3:1). В предыдущий раз в Лиге Европы они играли в 2016 году. И тогда дошли до финала, где уступили самому противному сопернику в этом соревновании – «Севилье». Сейчас «Ливерпуль» один из фаворитов нового розыгрыша. А давайте вспомним тех, кто защищал цвета «красных» в 2016 году. Где они сейчас?

Симон Миньоле

Клопп доверял бельгийцу достаточно упорно, но все же тот надежд не оправдал. И стало ясно, что «Ливерпулю» нужен новый голкипер, чтобы бороться на новом уровне. В финале он пропустил три мяча, а через три года вернулся в Бельгию, перед этим потеряв место в основном составе. Кстати, в «Брюгге» он перезапустил карьеру, завоевал три чемпионства и получил даже награду лучшему игроку года.

Натаниэл Клайн

Когда-то он претендовал на статус основного правого защитника «Ливерпуля». Пока не появился Александер-Арнольд. Клайну пришлось уйти в аренду в «Борнмут», где выступить удачно не получилось. Травмы помешали ему продлить контракт с «Ливерпулем». В 2018 году он вернулся в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента. И там остается до сих пор.

Деян Ловрен

Ловрен же выступал весьма успешно. Он покинул «Ливерпуль», уже выиграв Лигу чемпионов, Премьер-Лигу и Суперкубок УЕФА . А это поражение от «Севильи» случилось во втором сезоне выступления хорвата в «Ливерпуле». Постепенно игровое время Ловрена сокращалось, поскольку Клопп искал варианты усиления центра обороны. В 2020 году хорват ушел в «Зенит», а спустя десять лет после ухода из «Лиона» вернулся туда.

Коло Туре

Этот защитник уже был на закате карьеры к финалу Лиги Европы-2016. В той европейской кампании Туре провел восемь матчей. Экс-звезда «Арсенала» потом ушел в «Селтик» на один сезон перед завершением карьеры. Интересно, что в 42 года ему дали шанс начать тренерскую карьеру в «Уигане», но там он продержался 52 дня, то есть девять матчей. А потом уволили.

Альберто Морено

Ему пришлось непросто в матче против своей бывшей команды, которую он покинул за два года до этого. После неудачного финала Морено быстро угас, и Клопп перестал доверять крайнему защитнику в следующие сезоны. Он переключился на Робертсона. А Альберто вернулся в Испанию, перешёл в «Вильярреал» в 2019 году. Там и остается по сей день.

Джеймс Милнер

Универсальный ветеран был верным помощником Клоппа на протяжении долгих лет. Только минувшим летом он перешел в «Брайтон», о чем потом Юрген даже жалел, советуя своим звездам иметь «характер и образ мысли» Милнера. Клопп ценил лидерские качества хавбека и его профессионализм. Он играл важную роль в команде на поле и за его пределами. Сейчас, в «Брайтоне», 37-летний ветеран занимает третье место среди игроков Премьер-Лиги по количеству проведенных матчей – 624 уже за плечами.

Эмре Джан

Боевитый опорник преуспел после ухода из «Ливерпуля». Тот случай, когда он ушел из команды ради получения больших возможностей. Джан перебрался в «Ювентус», с которым выиграл два титула в Серии А. После этого его отправили в аренду в дортмундскую «Боруссию», где он остается по сей день. Эмре провел за дортмундцев 127 матчей и еще остается важным игроком для сборной Германии.

Адам Лаллана

Пожалуй, больше всего Лаллана запомнился фанатам «Ливерпуля» голом, забитым на последней минуте в захватывающем матче с «Норвичем». В том сезоне Адам отличился девять раз. Но карьера игрока получилась рваной. Он оставался в клубе, Клопп на него рассчитывал, однако игровой практики Лаллана получал мало, выходил эпизодически. Травмы мешали ему раскрыть потенциал, с которым он перешел из «Саутгемптона» в 2014 году. При этом после ухода из «Ливерпуля» Лаллана неплохо себя проявлял в «Брайтоне».

Роберто Фирмино

Это уже легенда «Ливерпуля» современной эпохи. Бразилец проводил свой первый сезон в «Ливерпуле», когда «красные» в последний раз играли в Лиге Европы. Уже тогда он показал многообещающий потенциал, создавший задел его звездной карьере. Бразилец стал центром разрушительного трезубца, дополненного Садио Мане и Мохамедом Салахом. Фирмино был частью «Ливерпуля», который после этого доминировал. Но минувшим летом он слезно попрощался с командой, выбрав привлекательные условия в Саудовской Аравии. Для 31-летнего бомбардира – в самый раз.

Филиппе Коутиньо

Весь мир был у его ног после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги Европы. Однако бразилец отказался от призывов Клоппа остаться в клубе и стать его легендой. Коутиньо выбрал переход в «Барселону» за 146 миллионов фунтов спустя два года. И карьера его испортилась. Свою форму обрести он не смог, перешел в «Баварию» на правах аренды, там тоже все сложилось так себе. Вернулся в Англию, перейдя в «Астон Виллу» под крыло Стивена Джеррарда. Там кое-что уже стало получаться, но форма опять пошла вниз после смены главного тренера. Теперь Коутиньо на правах аренды выступает в Катаре.

Дэниел Старридж

Карьеру Старриджа можно назвать неоднозначной. В какие-то моменты он выдавал выдающиеся отрезки, а иногда просто пропадал с радаров. В 2014 году Старридж в связке с Луисом Суаресом едва не привел «Ливерпуль» к чемпионству. Можно сказать, что травмы разрушили его карьеру в «Ливерпуле». Он оттуда ушел в «Вест Бромвич» на правах аренды. Затем перебрался в Турцию, а дальше махнул в Австралию. Завершил карьеру и стал телеэкспертом.