Эменике рассказал, что перешёл в «Спартак» благодаря игроку ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» рассказал, как он принял решение перейти в стан «красно-белых».

«Фенербахче» тогда хотел, чтобы я остался, но я отказался. Мысленно я не был в порядке – мне нужно было поменять команду. У меня было на руках два предложения – от «Рубина» и «Спартака». Я позвонил Чиди Одиа из ЦСКА и спросил его мнение. Он сказал мне переходить в «Спартак», потому что это большой и уважаемый клуб. И я ни разу не пожалел о своём выборе. Изначально я разное слышал о России, но когда приехал, то встретил доброжелательных людей.