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Эменике рассказал, что перешёл в «Спартак» благодаря игроку ЦСКА

вчера, 10:22

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, как он принял решение перейти в стан «красно-белых».

«Фенербахче» тогда хотел, чтобы я остался, но я отказался. Мысленно я не был в порядке – мне нужно было поменять команду. У меня было на руках два предложения – от «Рубина» и «Спартака». Я позвонил Чиди Одиа из ЦСКА и спросил его мнение. Он сказал мне переходить в «Спартак», потому что это большой и уважаемый клуб. И я ни разу не пожалел о своём выборе. Изначально я разное слышал о России, но когда приехал, то встретил доброжелательных людей.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 15:42
Классный был игрок, жаль рано ушел из Спартака
CSKA2012
CSKA2012 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:33
У нас стабильный правый фланг уже с 2005 года, а левый так и хромает после продажи Жиркова.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:47
Кому нужны эти древние истории.
протон
протон
вчера в 10:24
Вот Чиди Одиа красава! Классный игрок был у коней тогда он!
Гость
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