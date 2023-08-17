«Я даже не задумывался». Футболисты, которые выбрали «Реал» вместо «Барселоны»

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вчера, 13:52

Роналду, Ди Марию и Озила звали в Каталонию.

Турецкий атакующий полузащитник Арда Гюлер общался с представителями «Барселоны». Но в итоге выбрал «Реал». Влияют финансовые проблемы «блаугранас», однако так было не всегда. Когда бразильский вингер Родриго подумывал переехать в Европу, то у него был выбор:

С «Барселоной» оставалось подписать контракт. Я спросил у папы о «Реале». Были приглашения от разных клубов, но не от «Мадрида». Попросил подождать до выходных и нового матча. Отец рассердился, ведь нельзя отказывать, когда зовут играть с Месси за хорошие деньги. Но в следующем матче я забил три мяча и отдал голевую передачу. Во время поединка люди из «Реала» позвонили папе. У меня была футболка «сливочных», а отец приехал домой с майкой «Барселоны». Пошел в мою комнату и предложил выбрать. Даже не задумывался, выбрал «Реал».

История может быть приукрашенной, ведь человеческая память «перезаписывает воспоминания», порой добавляя несуществующие детали. Но Гюлер и Родриго в составе «Реала», это факты. Вспомним тех, кто принимал похожий выбор.

Криштиану Роналду

Месси и Роналду могли быть одноклубниками добрых десять сезонов. «Барселона» готовила подписание Криштиану. Вчера Гвардиола после победы в Суперкубке поцеловал маленького седого мужчину. Это Бегиристайн, бывший директор «Барселоны». Чики вел переговоры с агентом Роналду. Фергюсон не любил клуб из Мадрида, сэр Алекс предлагал Криштиану выбрать «Барселону». Но португалец не согласился. И не прогадал, ведь 4 раза выиграл ЛЧ с «Реалом» и стал лучшим снайпером в истории клуба. А еще отказал «Манчестер Сити», когда там давали «Реалу» за трансфер Роналду 170 млн евро.

Месут Озил

Будущий чемпион мира всегда был проблемным в общении. Со скандалом покинул родной «Шальке», чтобы играть за «Вердер». Из Бремена летал в Барселону, но каталонцы ошибались в методе приема. Турок хотел экскурсию по «Камп Ноу», зайти в музей с трофеями. К нему отнеслись как к назойливому туристу. Гвардиола не нашел время для общения с Озилом. Пусть немец очень хотел в «Барселону», он выбрал «Реал», где встретили намного гостеприимнее.

Анхель Ди Мария

Еще в «Реале» в 2014 году Анхелито доказал мировой класс. Сейчас ветеран забивает голы за «Бенфику», где начал европейскую часть карьеры. В молодости его звали в «Барселону», где были аргентинцы. В каталонский клуб Ди Мария мог попасть совсем недавно, но передумал и выбрал «Ювентус». Трижды отверг «блаугранас», зато связал себе с их врагами из Мадрида до неудачной для футболиста сделки с МЮ .

Дэвид Бекхэм

То, что сейчас стало рутиной для звезды футбола, во многом придумала жена Бекхэма, Виктория Адамс. Продавала мужа как бренд. Где еще можно раскрутиться, если не в составе «Реала»? У англичанина была хорошая правая, это сильный футболист. А вот о величии можно спорить, в отличие от статуса звезды. МЮ использовал «Барселону» на переговорах, чтобы раззадорить «сливочных». Но Бекхэм отказал каталонцам, которые после этого пошли за Роналдиньо.

Серхио Рамос

Севильский волчонок Рамос запоминался, молодой защитник играл так, словно ему 35 лет и он никого в футболе не боится. Такого наглого персонажа хотели видеть у себя и «Реал», и «Барселона». У каталонцев были высокие шансы. Позже «Севилья» и «блаугранас» ладили и охотно совершали трансферы, вроде переходов Дани Алвеса и Ракитича. Но когда пришли за Рамосом, то он отказался в пользу «Реала». Серхио выбрал «сливочных», столичный клуб подходил дерзкой душе лучше.

Хаби Алонсо

Полузащитник вспоминает разговор о трансфере между Гвардиолой и тренером «Ливерпуля» Бенитесом. Но Хосеп верил в Бускетса, а «Реал» верил в силу денег. 34 миллиона евро убедили «Ливерпуль», что надо отдать Хави в Мадрид. Алонсо заиграл в столице Испании, отказав «Барселоне». Хаби не был уверен, что впишется в твердую основу в Каталонии. Зато старые связи сейчас сделали Алонсо кандидатом на пост тренера «Реала».

Карим Бензема

Президент «Реала» Перес полетел в Лион, чтобы убедить нападающего переехать в Мадрид. Пока в «Барселоне» думали, что футболисты сами должны к ним бежать, конкурент работал в старом стиле через личное общение. Бензема симпатизировал «Реалу» в юности, отказал каталонцам. Перес провернул крутую сделку, хотя в какой-то момент сомневался, что Карим забудет о промахах и станет великим игроком. Но результат совместной работы – победы в ЛЧ и «Золотой мяч» в руках Бензема.

Винисиус Жуниор

Перес не простил себе, что «Барселона» перехватила в 2013 году Неймара, поэтому уцепился в Винисиуса мертвой хваткой. За парня из «Фламенго» отдали 45 млн евро. А в «Барселоне» заявили, что агенты Жуниора предали каталонцев. Они дружили с директорами «блаугранас», плоть до крещения детей и роли шаферов на свадьбах. Винисиус за две недели до трансфера в «Реал» заявлял, что Месси круче, чем Роналду, ведь планировал уйти в «Барселону». Но деньги заставили изменить позицию.

Представьте себя на месте футболиста

Поиграйте в перспективного игрока. Кого бы выбрали между «Реалом» и «Барселоной»? Такие выборы предстоят большим звездам. Мбаппе отказал «Барселоне», куда его недавно звали, ведь хочет в «Реал» – любимый клуб с детства. А вот кумир француза Роналду в юности болел за «Бенфику». Но не всегда попадаешь в клуб, близкий сердцу.