Вратари-бомбардиры. Голкипер «Лацио» пополнил клуб ярких «голеадоров»

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20 сентября 2023, 20:09

Спас в игре с «Атлетико». Вспоминаем ему подобных.

Главным событием первого игрового дня группового турнира Лиги чемпионов стал потрясающий гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля. В домашнем матче против «Атлетико» при счете 0:1 он пришел на угловой у чужих ворот. Заканчивалось компенсированное время. В таких условиях подобные походы голкиперов – не редкость. А вот успешные походы – большое событие. Проведель в стиле заправского форварда во второй волне атаки открылся на дальнюю штангу и замкнул навес, принеся «Лацио» ничью, которая может по итогам группового турнира оказаться крайне ценной.

Любопытно, что для Проведеля такой опыт – не нов. В феврале 2020 года, выступая за «Юве Стабию» в Серии В, вратарь тоже в компенсированное время игры с «Асколи» пошел к чужим воротам. И так же технично замкнул навес на дальней штанге, сравняв счет. Так что есть хороший повод вспомнить самые знаковые или запомнившиеся голы вратарей.

Оскарин Масулуке

Гол южноафриканского вратаря Масулуке в 2016 году был, конечно, не таким значимым, как мяч, забитый Проведелем. Но он обратил на себя внимание самой техникой удара. Голкипер забил гол «ножницами». Этот гол принес ничью команде «Барока» во встрече с «Орландо Пайрэтс». Конечно, такую красоту номинировали на премию Пушкаша, хотя получил ее в том сезоне Оливье Жиру, для которого голы – это профильное занятие.

Мартин Хансен

К слову о необычных голах вратарей. В карьере у экс-голкипера «Ливерпуля» Хансена такой есть. В 2015 году он выступал в Нидерландах за «Ден Хаг». Тоже пришел в чужую штрафную под подачу со стандарта. Мяч летел не самым удобным способом, но Хансен изловчился и пяткой в падении, изобразив кульбит, переправил его в ворота ПСВ .

Хосе Луис Чилаверт

Знаменитый парагвайский голкипер был известен не только своей харизмой (с претензиями на президентский пост) и ярким поведением, но и голами. Забивал он их с пенальти. За карьеру Чилаверт забил 67 голов, выступая в чемпионатах Парагвая, Аргентины, Франции и Испании. На его счету восемь мячей в составе сборной Парагвая, и это лучший показатель в составе национальных команд среди вратарей. Но мы в числе его ярких достижений отметим первый вратарский хет-трик в 1999 году. В составе «Велес Сарсфилд» Чилаверт забил три мяча в ворота «Ферро Каррил Оэсте». Все – с пенальти.

Рожерио Сени

Когда говорят о голах вратарей, невозможно не включить в рейтинг Сени. Один из величайших бразильских голкиперов большую часть карьеры, которую завершил в 2015 году, провел в «Сан-Паулу». Главное, чем известен Сени, это статус лучшего бомбардира среди вратарей. И вряд ли кому-то удастся в обозримом будущем его обойти. На счету Рожерио 132 забитых мяча. Причем не все были забиты с пенальти. Он еще славился исполнением штрафных – 61 гол Сени «сделал» именно таким образом.

Джимми Гласс

Вернемся к вопросу значимости голов. Мяч, забитый Глассом в 1999 году, стал одним из самых важных среди вратарских. Он спровоцировал массовый прорыв болельщиков на поле. Дело в том, что забитый в ворота «Плимута» на добивании после розыгрыша углового гол Гласса позволил «Карлайлу» сохранить прописку в лиге. К слову, голкипер «Карлайлу» не принадлежал. Его тогда арендовали у «Суиндона».

Март Поом

Эстонский вратарь сделал себе имя в Англии, выступая за «Дерби», где в сезоне-1999/2000 даже признавался лучшим футболистом клуба. Но один из самых ярких эпизодов в его карьере случился в 2003 году, когда Поом уже защищал цвета «Сандерленда». Придя на подачу со стандарта, Поом вихрем влетел во вратарскую, взмыв на полкорпуса выше всех, кто там боролся за навес, и вколотил мяч в сетку. Один из самых эффектных голов вратарей.

Рене Игита

Помимо Сени и Чилаверта во всех таких рейтингах должен фигурировать Игита. Яркий колумбийский голкипер знаменит многими выходками. Большинство помнит его по легендарному сэйву в стиле «удара скорпиона» в игре с Англией. Но Игита еще и забивал довольно много. Одним из ярчайших голов стал мяч за «Атлетико Насьональ» против «Ривер Плейта» в 1995 году. Он забил прямым ударом со штрафного под перекладину. При этом стиль исполнения удара выглядел немного странным. Как и все у Игиты, впрочем. За свою карьеру он забил 43 мяча и является пятым вратарем-бомбардиром в мире, уступая не только Чилаверту и Сени, но и мексиканцу Хорхе Кампосу, который забил 48 мячей, а также перуанцу Хонни Вегасу Фернандесу, забившему 45 голов.

Али Аамада

95-я минута – лучшее время для эффектного спасительного гола. В 2012 году голкипер «Тулузы» Аамада пришел в матче с «Ренном» в чужую штрафную спасать команду, которая разыгрывала штрафной. Вроде бы история довольно стандартная. Да, он забил и спас «Тулузу». Но сделал это в падении затылком.

Альберто Бриньоли

Если уж вспомнили эффектные голы в падении головой от вратарей, то нельзя не упомянуть мяч, забитый Бриньоли в 2017 году. Это был не только эффектный мяч. Он прервал чудовищную серию «Беневенто». Новичок Серии А в том сезоне проиграл первые 14 матчей, установив антирекорд в топ-пятерке европейских лиг. Серия могла быть внушительнее, но в матче с «Миланом» «Беневенто» вырвал ничью со счетом 2:2 благодаря голу Бриньоли.

Алиссон

Квалификация «Ливерпуля» в Лигу чемпионов висела на волоске в 2021 году. И на 94-й минуте матча с «Вест Бромвичем» при счете 1:1 голкипер «красных» пошел на угловой. Оборона «Вест Бромвича» Алиссона недооценила, и он замкнул передачу Трента Александра-Арнольда в ворота, принеся «Ливерпулю» жизненно важные три очка. Нетипичный исход для голов вратарей. Обычно они вырывают ничью, приходя на угловые, когда терять уже нечего при счете в пользу соперника.