Многие поражения «Спартака» на совести тренера. Взрослеть нужно не только футболистам

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Абаскаль не умеет признавать свои ошибки.

После показательного поражения от «Зенита», которое может выбросить «Спартак» из психологически комфортной зоны, Абаскаль обвинил Карасёва в ранней желтой карточке, хотя арбитр чисто отработал в ключевом матче тура. Также испанский наставник москвичей не признал свои ошибки с составом, попутав владение мячом с контролем игры. «Зениту» не пришлось рисковать и включаться, им подарили комфортную победу. Пора вспомнить другие ключевые тренерские осечки наставника «Спартака».

9 июля 2022. «Зенит» — «Спартак» — 4:0

Финал Суперкубка, который можно было завершать на 46-й минуте после третьего гола петербуржцев. Стартовый матч Абаскаля в России привел к разгрому. Гильермо выбирал состав и тактику под себя. Создавал «Барселону», а получил жесткую оплеуху от мастеровитых бразильцев и Кузяева. Неудачно сыграл Игнатов, один из символов упрямства Абаскаля. Плохо смотрелись защитники, не было опорной зоны. Прошло чуть больше года – мало что изменилось.

16 июля 2022. «Ахмат» — «Спартак» — 1:1

Парадоксально, но этот матч хуже, чем разгромное поражение от «Зенита». «Ахмат» снес московского фаворита. По объему качественных моментов соперник переиграл Абаскаля в два с половиной раза. «Ахмат» задавил «Спартак» высоким прессингом, а глупое удаление Рыбуса в первом тайме упростило задачу. Фаворит отскочил, ведь Мозес красиво сравнял счет, но это был один из двух моментов «Спартака» за весь матч.

4 сентября 2022. «Спартак» — «Зенит» — 1:2

У «Спартака» было четыре победы подряд, затем Умяров подарил «Динамо» три очка в дерби, но это не вина тренера. А вот домашнее поражение от «Зенита», когда «Спартак» уже пришел в себя – камень в огород наставнику. «Зенит» в гостях выиграл по ударам со счетом 22:8, а молодой испанец начудил с составом и схемой, модель «4-3-1-2» не сработала.

11 сентября 2022. «Ростов» — «Спартак» — 4:2

Всего через неделю после неудачи против «Зенита» тренер пережил еще один сложный матч. В Ростове-на-Дону команде Карпина повезло забить два мяча до перерыва, хотя счет голам открыл Промес. Полоз, Уткин и Комличенко не боялись идей Абаскаля, а наставник «Спартака» упрямо не признавал свои ошибки. В основе были футболисты, которые выпадали из игры.

16 октября 2022. ЦСКА – «Спартак» — 2:2

Еще один яркий пример неумения Абаскаля затормозить игру после гола в ворота соперника. За пять минут Зиньковский и Соболев превратили поражение в дерби в победу 2:1, но тренеру «Спартака» не хватило квалификации для правок. ЦСКА выручил Чалов двумя голами. У Абаскаля, как обычно, в основе был Игнатов, а еще чудил Мевля. Тренер неправильно оценил готовность защитника, словенец часто ошибался.

5 ноября 2022. «Сочи» — «Спартак» — 1:1

Для Абаскаля форма часто важнее содержания. Доверял Пруцеву в опорной зоне вместо подписания чистого опорника. Игнатов выходил в основе, «Спартак» играл в меньшинстве. Соболева перевели на правый фланг, но Николсон не попадал в ворота. А вот защитник Заика из «Сочи» забил. «Спартак» глупо потерял два очка, а тренер затянул с заменами и не вырвал победу.

18 марта 2023. «Оренбург» — «Спартак» — 2:0

Программное поражение Абаскаля. Тренер Личка настроил «Оренбург» на игру против фаворита, получил победу 7:1 по точным ударам. Два гола хозяева забили к 22-й минуте матча, «Спартак» смог ответить лишь желтыми карточками. Ужасный матч для команды и главного тренера, слабая игра в защите, неважный «план Б», который не сработал.

19 апреля 2023. «Акрон» — «Спартак» — 2:1

После драки с «Зенитом» не могли выйти некоторые лидеры, но Абаскаль должен был выигрывать у клуба из низшей лиги в любом составе. Кейта не забил пенальти, а подопечные Калешина не стушевались перед воротами Максименко. Футболисты «Спартака» ошибались, но тренер тоже проиграл скромному сопернику, уже зная об упрямстве «Акрона» в Кубке.

29 апреля 2023. «Спартак» — «Ростов» — 1:1

Как можно потерять очки в домашней игре, где у соперника почти нет опасных моментов? «Ростов» не из тех, кто долго контролирует мяч. «Спартак» сыгрался к весне и мог дома претендовать на победу. Но Карпин предложил высокий прессинг, а Абаскаль ответил составом, неспособным реализовывать моменты. Старые грабли, моменты были, а гол случился лишь на 93-й минуте усилиями Соболева.

7 мая 2023. «Зенит» — «Спартак» — 3:2

Здесь Гильермо погорел из-за ставки на Дуарте зимой. «Спартак» не сумел остановиться и зафиксировать хотя бы ничью, когда забили второй мяч в ворота «Зенита». Сергеев принес хозяевам победу, а тренер Абаскаль проиграл коллеге Семаку. У «Спартака» было лишь два удара в створ с пенальти включительно, еще один слабый матч против «Зенита».

11 августа 2023. «Урал» — «Спартак» — 3:2

У Абаскаля были глупые ничьи с «Химками» и «Пари НН» весной, но тогда команда уже знала, что сезон завершен. А на старте нового чемпионата после трех побед тренеру стоило с большим уважением отнестись к Ганчаренко. Белорус разгадал задумки «Спартака», «Урал» смотрелся интереснее и победил после двух голов на последних секундах. Но были еще моменты, «Спартак» мог пропустить шесть мячей.

20 августа 2023. «Спартак» — «Зенит» — 1:3

Каррера и Тедеско упрямые наставники, но у «Спартака» не было настолько своенравного специалиста, как Абаскаль, со времен молодого Карпина. Вчера у москвичей были шансы обыграть «Зенит» в РПЛ впервые за шесть лет. Позже петербуржцы наберут форму, станет сложнее. Но Абаскаль вручил Семаку победу. Гильермо выбрал странный стартовый состав с ромбом. Этого хватило для дубля Вендела. Впереди у «Спартака» неудобные соперники, будут новые осечки.

Вывод. Тренер подставляет команду

По вине Абаскаля упустили второе место весной, отдали его ЦСКА . И не вышли в финал Кубка, ведь не разобрали скромный «Акрон». А если бы Абаскаль выигрывал там, где у него были реальные шансы, то мог заработать на 14 очков больше, в том числе с помощью ничьих с «Зенитом» в РПЛ . У Семака тогда было бы 66 очков, а у Абаскаля 68. Прекрасно зная все минусы «красно-белых», констатируем, что слишком много тренерских поражений.

Гильермо упрямый в дни матчей, но не смог отстоять себя в разговоре о трансферах. Центрального защитника тренер ждёт лишь после пяти стартовых туров. При этом даже вчера у «Спартака» хватило ресурсов, чтобы владеть мячом и надеяться на моменты у ворот «Зенита». Но пока тренер Абаскаль начинает матчи в перерыве – часто делает перестановки после собственных ошибок и ждёт развязку на последних секундах, о титулах могут забыть.