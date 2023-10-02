Зимой «Локомотив» подпишет полузащитника «Крыльев Советов»

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вчера, 11:26

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России в зимнее трансферное окно перейдёт в «Локомотив». «Железнодорожники» хотели приобрести вингера летом за 35 миллионов рублей плюс 5 миллионов рублей в виде бонусов. Однако генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заблокировал сделку. В итоге было принято решение, что «красно-зелёные» оставят за собой право первоочередного выкупа и вернутся к переговорам зимой. На данный момент сообщается, что клубы достигли устной договорённости. Салтыков подпишет контракт с «Локомотивом» во время зимнего трансферного окно до декабря 2027 года, но доиграет сезон в «Крыльях Советов».

Также на 19-летнего россиянина претендовал ЦСКА . Летом армейцы интересовались у агента футболиста Павла Андреева о стоимости его клиента. Андреев запросил комиссию в размере 200 миллионов рублей, в то время как с «Локомотива» он запрашивал 70 миллионов рублей. ЦСКА взял паузу в переговорах. После повторного запроса «армейцев» агент Салтыкова запросил уже 250 миллионов рублей в виде комиссии. Сообщается, что это было сделано для того, чтобы сорвать переговоры, так как переход в «Локомотив» был в приоритете.

Ранее Салтыков высказывался на тему перехода в «Локомотив».

В текущем сезоне полузащитник провёл 13 матчей. забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи.