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Зимой «Локомотив» подпишет полузащитника «Крыльев Советов»

вчера, 11:26

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Никита Салтыков в зимнее трансферное окно перейдёт в «Локомотив». «Железнодорожники» хотели приобрести вингера летом за 35 миллионов рублей плюс 5 миллионов рублей в виде бонусов. Однако генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заблокировал сделку. В итоге было принято решение, что «красно-зелёные» оставят за собой право первоочередного выкупа и вернутся к переговорам зимой. На данный момент сообщается, что клубы достигли устной договорённости. Салтыков подпишет контракт с «Локомотивом» во время зимнего трансферного окно до декабря 2027 года, но доиграет сезон в «Крыльях Советов».

Также на 19-летнего россиянина претендовал ЦСКА. Летом армейцы интересовались у агента футболиста Павла Андреева о стоимости его клиента. Андреев запросил комиссию в размере 200 миллионов рублей, в то время как с «Локомотива» он запрашивал 70 миллионов рублей. ЦСКА взял паузу в переговорах. После повторного запроса «армейцев» агент Салтыкова запросил уже 250 миллионов рублей в виде комиссии. Сообщается, что это было сделано для того, чтобы сорвать переговоры, так как переход в «Локомотив» был в приоритете.

Ранее Салтыков высказывался на тему перехода в «Локомотив».

В текущем сезоне полузащитник провёл 13 матчей. забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:57
Агент Андреев и прописанная сумма отступных
Такова суровая реальность российского футбола
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:14, ред.
Погодите. Только что до меня дошло. Вы серьезно хотите продать игрока, который каждый матч делает гол или голевую передачу, а иногда и то, и другое, за 330 тысяч евро? Этот полузащитник сейчас выглядит лучше Сперцяна, цена минимум в 15 миллионов евро будет справедлива!

Вы там че, в Самаре на коррупционную схему повелись? 35 млн рублей официально и еще 50 на карман техническому директору?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:10
Ну вот, плохая новость. В крыльях он игрок основы, хорошо взаимодействует с командой, с тренером, с мячом. а в Локо он будет один из, дай бог, чтобы хоть на замену выходил. Надеюсь, он не подпишет это
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:13
Не нужен этот переход
Пускай играет в Крыльях
Carradona
Carradona
вчера в 11:58
Ну всё пошли команду растаскивать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:51
Локо и РЖД в качестве бонуса предлагают скидки на билеты и персональный вагон для агента Андреева. Как тут откажешь Локо?
Гость
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