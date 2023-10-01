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Представители Роберта Ренана недовольны тем, что он стал игроком резерва

вчера, 10:04

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Роберта Ренана, высказался о положении футболиста в команде.

Я не участвую в выборе состава команды с тренером «Зенита». Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм и ничего его не беспокоит. Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему.

Ренан присоединился к «Зениту» зимой этого года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне на счету 19-летнего защитника 6 матчей. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.

Напомним, вчера в рамках 10-го тура РПЛ «Зенит» уступил «Оренбургу».

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 14:43
Тогда после проигрышей с таким составом, проблему решать будут не покупкой новых игроков, а работой над ошибками.
nubom
nubom
вчера в 12:10
Молодой еще, чтобы с основным составом на поле сачковать...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:38
Тогда с ренанами попрёт???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:37
Тебя не спрашивают.Все своих "чад" прочат в гении.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:27
Наверное на тренировках не показывает свой уровень, вот и сидит пока...
shlomo
shlomo ответ Neuron0002 (раскрыть)
вчера в 10:16
Уважаемый, это мое личное дело где и как ставить лайки.... одни я ставлю за то что мне понравилось, а другие отмечаю для себя события, чтобы потом если нужно вернуться к ним...
adekvat
adekvat
вчера в 10:14
Пусть потерпит немного, скоро Семака на тренера поменяют, все изменится.
Гость
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