Представители Роберта Ренана недовольны тем, что он стал игроком резерва

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вчера, 10:04

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии , высказался о положении футболиста в команде.

Я не участвую в выборе состава команды с тренером «Зенита». Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм и ничего его не беспокоит. Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему.

Ренан присоединился к «Зениту» зимой этого года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне на счету 19-летнего защитника 6 матчей. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.