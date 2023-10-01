«Зенит» хочет приобрести Тюкавина

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вчера, 11:19

«Зенит» намерен зимой приобрести нападающего «Динамо» и сборной России .

Контракт 21-летнего игрока с московским клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Тюкавин провёл 12 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7 миллионов евро.

Ранее руководство «Динамо» заявляло, что планирует подписать с Тюкавиным долгосрочный контракт.