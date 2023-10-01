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«Зенит» хочет приобрести Тюкавина

вчера, 11:19

«Зенит» намерен зимой приобрести нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

Контракт 21-летнего игрока с московским клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Тюкавин провёл 12 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7 миллионов евро.

Ранее руководство «Динамо» заявляло, что планирует подписать с Тюкавиным долгосрочный контракт.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:37
Зенит всё плотнее интересуется россиянами и гражданами РФ из легов. Может негласно принят курс на импортозамещение и Зенит старается опередить соперников? Возможно именно с этим связано заметно ухудшившееся отношение к игре иностранцев. Я приветствую такой курс: результат вначале упадёт, но будущее будет за россиянами и всё наладится, если Зенит соберёт лучших российских игроков.
Red blu
Red blu
вчера в 19:07
Они и Фернандеса захотели приобрести , приобрели а толку ноль)))))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:44
Снова здорова! Зенит в своём репертуаре: длинный рупь он важный самый. Имейте совесть, хоть немного. Хотя о чём это я....
d1metras
d1metras
вчера в 18:15
а чего своих воспитать не судьба? или они хотят "здесь и сейчас" ? паразиты футбольные.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:03
Зеня, когда своих будешь воспитывать? Вечно на всё готовенькое!..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:35
"Газпром" взбешён. Любыми способами, даже переплатив, покупать игрока среднего уровня... Цель одна - ослабить соперника. Другого объяснения не вижу. Можно только предположить, что не "пришлись ко двору" другие российские футболисты команды, которые на голову слабее легионеров, и что кого-то из них надо сажать на лавочку, а вместо них брать Тюкавина. Но это только предположение. Спросил бы кто-нибудь у тренера "Зенита", зачем им нужен Тюкавин. Но ведь не спросят.
ТерSpark
ТерSpark ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:13
🤣🤣🤣🤣👏👍
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:52, ред.
Кассьерра и Сергеев - забили на двоих 15 голов...
Тюкавин - 8 последних игр - 0 голов....

И зачем Медведеву эта "голевая машина"???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 15:42
За 15 млн Зенит купит 4 парома бразильцев...отменит лимит...и про Тюкавина не вспомнит...даже в периоды поражений от Балтики....))
drive45
drive45
вчера в 14:43, ред.
Солнце в зените бывает не всегда так и Зениту не всегда подходят и не все новые и купленные игроки вписываются в команду и играют в основе клуба. Тем самым пропускают , теряют игровую практику и упускают драгоценное время,в недолгой футбольной карьере. В любом случае решать и принимать решение должен сам футболист.Все в его голове за какой клуб играть и на каком поле будут бегать и играть его ноги.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 14:34
Зимой договорятся, летом перейдёт бесплатно !
Жадное динамо, платит парню всего 5 млн. в месяц !
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:28
Пусть десять раз подумает прежде чем переходить...
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:22
новое приобретение в фк ЗЕНИТ - значит жди повышения тарифов на газ для населения.
Это уже как чёрная примета дня
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 13:59
Зенит пусть заплатит 15 лямов и забирает себе
stanichnik
stanichnik ответ Ваня лучший (раскрыть)
вчера в 13:17
Доброго Здоровья тёска!
О паразитизме Газпрома в нашем футбольном хозяйстве я уже писал неоднократно, но всякий раз получал предупреждение, не хочу сейчас вновь поднимать эту проблему. И то что молодёжь губит свою карьеру согласен с тобой на все сто процентов, наш Ваня Соловьев яркий пример, но ведь каждый новый думает, что он не такой, с со мной такого не случится.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:16
в России нет хороших нападающих я имею ввиду русских их просто ещё не родили и тем более этот Тюкавин его просто пиарят не понимаю зачем
Ваня лучший
Ваня лучший ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:04
Ваня, ты во всем прав, но задай себе вопрос " А зачем Зениту это нужно и зачем он это делает"? И вот тут то самое любопытное. Вариантов ответа всего два. 1. Чтобы ослабить Динамо 2. Чтобы другим в РПЛ не достался, т.к. в Европе он никому не нужен. Я думаю ближе к истине второй вариант ответа. Это обычная практика Зенита. Можно привести не менее 10 фамилий игроков, карьера которых была загублена Зенитом именно по этой причине. ....Чтобы другим в РПЛ не достался.
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:58
Костян езжай в Европу
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:35, ред.
Пока будет действовать правило, разрешающее иметь в команде тринадцать легионеров и восемь на поле одновременно, то шансов быть в основе питерской команды у Тюкавина практически нет, он пока сегодня проигрывает во многих аспектах игры имеющимся в обойме Семака футболистам. Поэтому прежде, чем переезжать из Москвы в Питер Косте надо сто раз подумать, а нужно ли ему это?

Но есть ещё материальная сторона и, если Газпром предложит контракт жирнее чем ВТБ, то велика вероятность, что это последний сезон Тюкавина в Динамо. А утверждать, что футболист из патриотических соображений будет верен бело-синему флагу глубокое заблуждение. Это болельщики могут всю жизнь болеть за один клуб, а футболисты-профессионалы играют там, где им больше платят.
И если, до зимнего трансферного окна не переподпишет новый договор с Динамо, то повторюсь, высока вероятность смены клуба уже в следующем сезоне. Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:32
Насчёт тренера Зенит как нибудь сам разберётся, без подсказок.
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:26
Все верно, в корень надо зреть, тренера надо нормального. В Питере с этим проблемы, что в Зените, что в СКА там вообще не понятно кого тренером поставили.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 12:16
Это из-за вчерашнего поражения?)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:11
Доколе в Зените будет актуальна поговорка "Не беда, что корова сдохла, плохо что соседская жива"....????

Привозили уже...Заболотных-Полозов-Бакаевых....
Помогли???
Много игрового времени получали??

Зачем....
Любой скажет...в Зените напы есть...игры нет....

Тюкавин - не исправление проблемы....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:51
Попался,сверчок! А надо идти ему в стагнирующий ныне клуб???
dynkel
dynkel
вчера в 11:49
Туда всех соберите в Зените нашим делать нечего .Там нет базы для роста . Ни один там не вырос как игрок. Пример Сергеев
ABir
ABir
вчера в 11:38
Если деньги для него не главное, то не пойдет
Храневец
Храневец
вчера в 11:33
Началось в Газпроме утро .Только этого нам еще не хватало !
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:30
Бомжи любители ослаблять конкурентов...
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 11:28
Не нужно ему в зенит. Будет на банке , как и Сергеев. Как по мне Сергеев хороший нападающий, но Семак выпускает кривоногих бразильцев
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:26
30mln
А что Сергеев уже не тянет?
Гость
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