«Зенит» хочет приобрести Тюкавина

«Зенит» намерен зимой приобрести нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.
Контракт 21-летнего игрока с московским клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Тюкавин провёл 12 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7 миллионов евро.
Ранее руководство «Динамо» заявляло, что планирует подписать с Тюкавиным долгосрочный контракт.
Но есть ещё материальная сторона и, если Газпром предложит контракт жирнее чем ВТБ, то велика вероятность, что это последний сезон Тюкавина в Динамо. А утверждать, что футболист из патриотических соображений будет верен бело-синему флагу глубокое заблуждение. Это болельщики могут всю жизнь болеть за один клуб, а футболисты-профессионалы играют там, где им больше платят.
И если, до зимнего трансферного окна не переподпишет новый договор с Динамо, то повторюсь, высока вероятность смены клуба уже в следующем сезоне. Болейте за своих, а не против чужих!
Но есть ещё материальная сторона и, если Газпром предложит контракт жирнее чем ВТБ, то велика вероятность, что это последний сезон Тюкавина в Динамо. А утверждать, что футболист из патриотических соображений будет верен бело-синему флагу глубокое заблуждение. Это болельщики могут всю жизнь болеть за один клуб, а футболисты-профессионалы играют там, где им больше платят.
И если, до зимнего трансферного окна не переподпишет новый договор с Динамо, то повторюсь, высока вероятность смены клуба уже в следующем сезоне. Болейте за своих, а не против чужих!
О паразитизме Газпрома в нашем футбольном хозяйстве я уже писал неоднократно, но всякий раз получал предупреждение, не хочу сейчас вновь поднимать эту проблему. И то что молодёжь губит свою карьеру согласен с тобой на все сто процентов, наш Ваня Соловьев яркий пример, но ведь каждый новый думает, что он не такой, с со мной такого не случится.
О паразитизме Газпрома в нашем футбольном хозяйстве я уже писал неоднократно, но всякий раз получал предупреждение, не хочу сейчас вновь поднимать эту проблему. И то что молодёжь губит свою карьеру согласен с тобой на все сто процентов, наш Ваня Соловьев яркий пример, но ведь каждый новый думает, что он не такой, с со мной такого не случится.