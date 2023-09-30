Мостовой имеет шансы пройти стажировку в женской сборной России

Тренер женской сборной России готов пригласить на стажировку бывшего игрока сборной России .

Наверное, первый посыл должен пойти от Саши, а не так: «Саш, ты не хотел бы к нам на стажировку?» Как вы себе это представляете?

Двери сборной всегда открыты, в том числе и для Александра Мостового. Этим, кстати, пользуются некоторые тренеры. Например, на этом сборе, не все дни, но достаточно по времени, присутствовал тренер молодежной команды «Локомотива» Вячеслав Вашкевич. Также мы разговаривали с Александром Валериевичем Цыганковым, который возглавляет женскую команду «Крыльев Советов», о его присутствии на будущем сборе. Так что мы открыты.