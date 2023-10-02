«Барселона» заинтересована в приобретении Хаверца

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вчера, 14:17

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Арсенала» и сборной Германии . «Сине-гранатовые» видят в немце усиление атаки. Главный тренер каталонцев Хави считает, что 24-летний хавбек легко впишется в команду.

Трансфер осложняет тяжёлое финансовое положение «Барселоны». Напомним, «Арсенал» заплатил за Хаверца 75 миллионов евро и не намерен продавать его дешевле.

В текущем сезоне немец провёл 10 матчей, забил мяч и получил 4 жёлтых карточки. Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Хаверца в 55 миллионов евро.