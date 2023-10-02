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«Барселона» заинтересована в приобретении Хаверца

вчера, 14:17

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Арсенала» и сборной Германии Кая Хаверца. «Сине-гранатовые» видят в немце усиление атаки. Главный тренер каталонцев Хави считает, что 24-летний хавбек легко впишется в команду.

Трансфер осложняет тяжёлое финансовое положение «Барселоны». Напомним, «Арсенал» заплатил за Хаверца 75 миллионов евро и не намерен продавать его дешевле.

В текущем сезоне немец провёл 10 матчей, забил мяч и получил 4 жёлтых карточки. Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Хаверца в 55 миллионов евро.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 13:32
Как иронично получилось. Помню, как вроде бы во времена его игры за Челси, видел ролик, где Хаверц играет на пианино. А если верить Вашему комментарию, то теперь Хаверц таскает пианино, а играют на нём другие.
Nety
Nety
вчера в 18:43
Я пропустил момент когда Барселона свое название на спотифи поменять договорилась или что? Откуда бабки?
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 18:29
Бесполезных игроков сватают в барсу. Эх где та великая барса времен Хави, Иниесты,Месси) Неймар уходом из барсы сломал себе карьеру, а раньше смотреть за его финтами было одно удовольствие, но как по мне самый лютый финтёр это Роналдиньо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:10, ред.
Да что там жемчуг рассыпать, Эду просто полная посредственность, который поставил скупку сбитых лётчиков на поток, и вот у нас очередной, контракт отсидит на лавке и уйдёт, всего лишь сто раз за последнее время это было.

Я всегда говорю, что к покупкам немцев нужно относиться очень аккуратно, потому что там разброс между командами огромный, и, если там любое полено типа Вернера выглядит топом на фоне "Гройтер Фюртов", то в АПЛ он выглядел именно так, кем он и являлся реально, посредственным напом по уровню ЛЧ.

Даже Швейнштайтер и другие зубры "Баварии" не смогли себя проявить вне БЛ, по "Реалу" мы видим, что Кроос, конечно, хорош был, но физа у него уже в 32 была нулевая, Алаба весьма посредственный защитник (по сути, он матч с "Атлетико" и завалил) и т.п.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 15:49
Пустая трата денег. Есть Ла Масия, берите игроков оттуда, благо хватает талантов. Я бы запретил Барселоне вообще покупать игроков хотя бы 5 лет и раскидать долги.
В чемпионате в любом случае сможет бороться за чемпионство, а в ЛЧ тягаться с шейх - проектами силенок не хватит.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:38
Даже и не знаю как относиться к данной новости. На Арсенальскир ресурсах даже слухов таких небыло, так что возможно это просто сплетни. Но если представить,что Барселона действительно хочет приобрести Хаверца, то и тут моя реакция будет неоднозначной, и скорее всего выводы по Хаверцу будем делать по итогу сезона. Да, за Хаверца заплатили много денег, он сейчас из не стоит, и ожидали мы от него большего(пока вообще никакой в атаке), но если откинуть голевые передачи и забитые мячи, а посмотреть на всю работу Кая на поле, то он очень много работает и выдает хорошие показатели в игре без мяча. Он пробегает почти больше всех за матч, успешен в черновой работе,подборах и т.д....но мы все же ждем от него больше атакующих действий! Кай пахарь пока молодец, а вот Кай созидатель пока слабоват....
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:34
Сколько можно атакующих брать?)
salleeh
salleeh
вчера в 15:22
Хаверц по ходу потерял мотивацию и больше не видит себя в футболе наверное, по крайней мере со стороны это выглядит именно так…
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:52
ой да пожалуйста
этого недоразумения не должно быть в Арсенале
ослабит конкурента Реала
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:49
Таким путем из кредитов Барселона никогда не вылезет.
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