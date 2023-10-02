«Барселона» заинтересована в приобретении Хаверца

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Арсенала» и сборной Германии Кая Хаверца. «Сине-гранатовые» видят в немце усиление атаки. Главный тренер каталонцев Хави считает, что 24-летний хавбек легко впишется в команду.
Трансфер осложняет тяжёлое финансовое положение «Барселоны». Напомним, «Арсенал» заплатил за Хаверца 75 миллионов евро и не намерен продавать его дешевле.
В текущем сезоне немец провёл 10 матчей, забил мяч и получил 4 жёлтых карточки. Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Хаверца в 55 миллионов евро.
В чемпионате в любом случае сможет бороться за чемпионство, а в ЛЧ тягаться с шейх - проектами силенок не хватит.
В чемпионате в любом случае сможет бороться за чемпионство, а в ЛЧ тягаться с шейх - проектами силенок не хватит.
Я всегда говорю, что к покупкам немцев нужно относиться очень аккуратно, потому что там разброс между командами огромный, и, если там любое полено типа Вернера выглядит топом на фоне "Гройтер Фюртов", то в АПЛ он выглядел именно так, кем он и являлся реально, посредственным напом по уровню ЛЧ.
Даже Швейнштайтер и другие зубры "Баварии" не смогли себя проявить вне БЛ, по "Реалу" мы видим, что Кроос, конечно, хорош был, но физа у него уже в 32 была нулевая, Алаба весьма посредственный защитник (по сути, он матч с "Атлетико" и завалил) и т.п.
Я всегда говорю, что к покупкам немцев нужно относиться очень аккуратно, потому что там разброс между командами огромный, и, если там любое полено типа Вернера выглядит топом на фоне "Гройтер Фюртов", то в АПЛ он выглядел именно так, кем он и являлся реально, посредственным напом по уровню ЛЧ.
Даже Швейнштайтер и другие зубры "Баварии" не смогли себя проявить вне БЛ, по "Реалу" мы видим, что Кроос, конечно, хорош был, но физа у него уже в 32 была нулевая, Алаба весьма посредственный защитник (по сути, он матч с "Атлетико" и завалил) и т.п.