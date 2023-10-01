«Барселона» продаст Фати после его возвращения из аренды

«Барселона» не рассчитывает на нападающего Ансу Фати.
Каталонский клуб надеется, что форвард успешно проявит себя во время аренды в «Брайтоне» в сезоне 2023/24, чтобы продать его за крупную сумму, когда он вернется после аренды.
«Барселона» не рассчитывает на нападающего Ансу Фати.
Каталонский клуб надеется, что форвард успешно проявит себя во время аренды в «Брайтоне» в сезоне 2023/24, чтобы продать его за крупную сумму, когда он вернется после аренды.
Говорили , что Фати там поломают .
Он там сам хотел кого-то поломать 😂😂😂 ЖК получил
Всем чем он был заметен в матче 😂
Говорили , что Фати там поломают .
Он там сам хотел кого-то поломать 😂😂😂 ЖК получил
Всем чем он был заметен в матче 😂