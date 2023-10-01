«Барселона» продаст Фати после его возвращения из аренды

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вчера, 17:17

«Барселона» не рассчитывает на нападающего .

Каталонский клуб надеется, что форвард успешно проявит себя во время аренды в «Брайтоне» в сезоне 2023/24, чтобы продать его за крупную сумму, когда он вернется после аренды.