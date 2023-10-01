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«Барселона» продаст Фати после его возвращения из аренды

вчера, 17:17

«Барселона» не рассчитывает на нападающего Ансу Фати.

Каталонский клуб надеется, что форвард успешно проявит себя во время аренды в «Брайтоне» в сезоне 2023/24, чтобы продать его за крупную сумму, когда он вернется после аренды.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:44
Вчера специально вкл матч Брайтона , когда увидел , что он гол забил.
Говорили , что Фати там поломают .
Он там сам хотел кого-то поломать 😂😂😂 ЖК получил
Всем чем он был заметен в матче 😂
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:34
Если я ничего не путаю у него год по контракту, плюс годичная аренда, зачем его продавать, когда он уже будет свободным агентом
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:25
Барса не умеет продавать.. Покупать шлак за сотни млн - да..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:51
Фати пока что в основе "Брайтона" ничего не показал и только в минус команде. Поэтому непонятно, как они его задорого попытаются продать)
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:21
Надеяться на крупную сумму это хорошо, но что то мне кажется что Барса ее не получит.
Гость
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