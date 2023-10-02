Стало известно, почему «Вест Хэм» отказался от возвращения Лингарда

«Вест Хэм» отказался от подписания полузащитника Джесси Лингарда этим летом.
Причиной этого стал уровень физической подготовки футболиста. Также «молотобойцы» посчитали, что сейчас уровень игры Лингарда не соответствует стандартам АПЛ.
«Вест Хэм» отказался от подписания полузащитника Джесси Лингарда этим летом.
Причиной этого стал уровень физической подготовки футболиста. Также «молотобойцы» посчитали, что сейчас уровень игры Лингарда не соответствует стандартам АПЛ.
Боюсь, что секрет прост, великий Лингардиньо - тупой бегунок, и вдобавок достаточно ленивый, чтобы всего в 30 лет поддерживать форму на должном уровне, ушла скорость, а больше ничего особо и не было.
Есть ещё шанс поехать в Грецию, можно стать даже одноклубником Дзагоева в "Ламии", там футбольных пенсионеров всегда приютят...
Боюсь, что секрет прост, великий Лингардиньо - тупой бегунок, и вдобавок достаточно ленивый, чтобы всего в 30 лет поддерживать форму на должном уровне, ушла скорость, а больше ничего особо и не было.
Есть ещё шанс поехать в Грецию, можно стать даже одноклубником Дзагоева в "Ламии", там футбольных пенсионеров всегда приютят...