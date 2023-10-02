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Стало известно, почему «Вест Хэм» отказался от возвращения Лингарда

вчера, 20:46

«Вест Хэм» отказался от подписания полузащитника Джесси Лингарда этим летом.

Причиной этого стал уровень физической подготовки футболиста. Также «молотобойцы» посчитали, что сейчас уровень игры Лингарда не соответствует стандартам АПЛ.

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Все комментарии
gsutzm4a4p5a
gsutzm4a4p5a ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 23:19
Как раз для СА он и подойдёт, если конечно там он на слуху)
a69vs4hk7nye
a69vs4hk7nye
вчера в 23:16
Сдулся паренёк...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:38
Буквально пару-тройку лет назад великий Лингардиньо осчастливил "Вест Хэм" своей игрой и взорвал новостные ленты, к сожалению, дальше не пошло, и в прошлом году трудно сказать, что он осчастливил "Форест", сделав 0 полезных действий за 17 матчей.

Боюсь, что секрет прост, великий Лингардиньо - тупой бегунок, и вдобавок достаточно ленивый, чтобы всего в 30 лет поддерживать форму на должном уровне, ушла скорость, а больше ничего особо и не было.

Есть ещё шанс поехать в Грецию, можно стать даже одноклубником Дзагоева в "Ламии", там футбольных пенсионеров всегда приютят...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:29
Всех, кто не соответствует - в СА.. Тудыть всех.. Хе-хе..
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:01
Вест Хэм деньги на ветар не бросает !
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