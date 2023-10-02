Стало известно, где хочет продолжить карьеру Осимхен

Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи».
Нигериец намерен перебраться в Английскую Премьер-Лигу, а в подписании форварда заинтересован один из клубов АПЛ.
Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи».
Нигериец намерен перебраться в Английскую Премьер-Лигу, а в подписании форварда заинтересован один из клубов АПЛ.
Кандаурову 82 года, он видел и понимает футбол больше нас всех вместе взятых!!!
Кандаурову 82 года, он видел и понимает футбол больше нас всех вместе взятых!!!
Я так думаю.)
Я так думаю.)
Но перейдёт в Арсенал, так будет лучше
Но перейдёт в Арсенал, так будет лучше