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Стало известно, где хочет продолжить карьеру Осимхен

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barinov
barinov
сегодня в 10:02
Вспылил парень, все пройдет, с кем не бывает!
barinov
barinov
сегодня в 10:01
В любом случае, Виктор полностью отдается игре, не отбывает номер!
112910415
112910415 ответ barinov (раскрыть)
сегодня в 09:59
в смысле, Осимхен говорил о любви к Наполи , привязанности и т.п
barinov
barinov ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 09:47
Это вы про кого?
112910415
112910415
сегодня в 09:46
вроде же он патриот ?
barinov
barinov
сегодня в 09:22
А то что Кварадоной прозвали так это на совести болельщиков, сам он нигде и никак это не позиционировал, наоборот где-то даже терялся в интервью от такого сравнения!
barinov
barinov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:18
Еще и Бельгии проиграли в группе, да мир услышал о нем, но понадобилось время чтобы стать великим! Это к тому что, у Квары все впереди!
Capral
Capral ответ barinov (раскрыть)
сегодня в 02:11
Илия, дело в том, что именно на ЧМ-82, впервые засветился Марадона и о нем услышал мир!!! Я хорошо помню, как в программе "Время", в игре против сб.Венгрии показали игру Марадоны. Если не ошибаюсь, Аргентина выиграла-4:1.

Кандаурову 82 года, он видел и понимает футбол больше нас всех вместе взятых!!!
barinov
barinov
вчера в 23:50
все эти матчи я смотрел и знаю не из Википедии!
barinov
barinov
вчера в 23:38
Анатолий Кандауров, не знаю сколько вам лет но футбол вы не знаете! Тот же Марадона на ЧМ 82 в Испании ничего не показал, Аргентина проиграла Италии и Бразилии, ему было 22 года, так же как Кварацхелия. Все впереди у таланта, перестаньте хейтить, он действительно один из......
barinov
barinov
вчера в 23:31
Уважаемый CAPRAL это кто скис
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:35
А он давно скис- и с Осимхеном, и без него.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:26
А марадона без него сосем закиснет.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:51
Салах летом уйдёт к арабам, а Осимхен в Ливерпуль.
Я так думаю.)
Capral
Capral
вчера в 20:50
Он же только вчера бил себя в грудь в верности Наполи.
cd8yj2qxkkvp
cd8yj2qxkkvp
вчера в 20:24
Арсеналу лучше всего подойдёт
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:19
Могу ошибаться конечно, но такое ощущение, что вне Серии А просто затухнет..
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 20:16
Время покажет где в итоге окажется!
shlomo
shlomo
вчера в 20:10
Ну если он хочет перейти, то нужно определится куда податься...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:09
В его подписании заинтересован наверняка не один клуб из АПЛ, а как минимум пять.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:42
МЮ и Челси он нужен
Но перейдёт в Арсенал, так будет лучше
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