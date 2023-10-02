«Арсенал» сохраняет интерес к нападающему «Вулверхэмптона»

«Арсенал» продолжает интересоваться нападающим «Вулверхэмптона» Педру Нету.
Лондонский клуб предпримет новую попытку подписать португальца в январе.
Ранее стало известно об интересе «Арсенала» к полузащитнику «Манчестер Сити».
«Арсенал» продолжает интересоваться нападающим «Вулверхэмптона» Педру Нету.
Лондонский клуб предпримет новую попытку подписать португальца в январе.
Ранее стало известно об интересе «Арсенала» к полузащитнику «Манчестер Сити».
Лично мне игра Нету очень нравится, скорость, дриблинг, пас, удар, всё при нем, но есть один очень огромный минус, это его травмы, очень "хрупкий" игрок, но когда он в форме, он шикарен, и такой игрок был бы отличным конкурентом для Сака
Лично мне игра Нету очень нравится, скорость, дриблинг, пас, удар, всё при нем, но есть один очень огромный минус, это его травмы, очень "хрупкий" игрок, но когда он в форме, он шикарен, и такой игрок был бы отличным конкурентом для Сака