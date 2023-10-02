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«Арсенал» сохраняет интерес к нападающему «Вулверхэмптона»

вчера, 18:17

«Арсенал» продолжает интересоваться нападающим «Вулверхэмптона» Педру Нету.

Лондонский клуб предпримет новую попытку подписать португальца в январе.

Ранее стало известно об интересе «Арсенала» к полузащитнику «Манчестер Сити».

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Все комментарии
fcsdy9aukrd9
fcsdy9aukrd9
вчера в 22:27
Молодой перспективный нап, думаю не только Арсенал будет им интересоваться, когда клуб будет готов его отпустить.
gug7848ysgmu
gug7848ysgmu
вчера в 22:27
Толковый игрок!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:10
Арсенал уже давно ведет данного игрока, если я не путаю, то еще при Венгере его хотели купить у Браги, но тогда нас опередил Лацио и выкупил игрока, но тап Нету ничего хорошего не показал, и римляне спокой продали его в Вулверхэмптон, где было много португальских игроков...
Лично мне игра Нету очень нравится, скорость, дриблинг, пас, удар, всё при нем, но есть один очень огромный минус, это его травмы, очень "хрупкий" игрок, но когда он в форме, он шикарен, и такой игрок был бы отличным конкурентом для Сака
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:15
Последние два матча Нету делал разницу.
Стоило бы и Ливерпулю обратить внимание на игрока.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:54
Почему бы и нет. Молодой перспективный паренёк.
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