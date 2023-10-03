«Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» в Лиге чемпионов

1696366763

вчера, 23:59

«Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

На 17-й минуте встречи счёт открыл Расмус Хёйлунд. Вилфрид Заха на 23-й восстановил равенство. На 67-й Хёйлунд оформил дубль. Керем Актюркоглу на 71-й сравнял счёт. На 77-й вторую жёлтую карточку получил Каземиро. Мауро Икарди на 78-й не реализовал пенальти, а на 81-й забил 3-й мяч турецкой команды.