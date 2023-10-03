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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» в Лиге чемпионов

вчера, 23:59
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 3Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

На 17-й минуте встречи счёт открыл Расмус Хёйлунд. Вилфрид Заха на 23-й восстановил равенство. На 67-й Хёйлунд оформил дубль. Керем Актюркоглу на 71-й сравнял счёт. На 77-й вторую жёлтую карточку получил Каземиро. Мауро Икарди на 78-й не реализовал пенальти, а на 81-й забил 3-й мяч турецкой команды.

МЮ занимает 4-е место в группе А, не набрав ни одного очка. «Галатасарай» находится на 2-й строчке, у коллектива 4 балла.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:26
Аларм и ахтунг! МЮ, ты ли это.... Лысый, может домой?
faneng
faneng
сегодня в 05:43
А где-то злорадно потирает руки Роналду. Лично я уверен, что в конфликте Роналду и тен Хага неправ был тренер. Точнее этот конфликт начался еще до тен Хага - осенью 2021 года по линии Роналду/Магуайер. То есть Магуайер и сочувствующие ему игроки стали недовольны тем, что Роналду, когда пришел в клуб, сразу поставил себя выше всех, стал авторитетом давить на раздевалку - на ее стены и даже на потолок. Отсюда раскол в команде, увольнение Сульшера, глупое тренерство Рангика и приход тен Хага. Тен Хаг не понял, что происходит в команде, не нашел общего языка с Роналду.
hbmt2rxab7dk
hbmt2rxab7dk
сегодня в 03:22, ред.
Тен Хаг получил продолжение барбекю - из дьяволов по-турецки с доставкой на дом
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:20
Подходят разгневанные фанаты МЮ к Тен Хагу:
- Эй, лысый физрук, почему мы опять проиграли?
- Это из-за Роналду.
- Так он же уже давно в Аравии играет.
- Вот поэтому и проиграли.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
Много..., чересчур много от тебя извинений там, где они не требуются, ибо всё предельно ясно.

Ладно..., поскольку моя иносказательная риторика себя напрочь исчерпала, давай перейдём на кастрюльно-кухонный язык.
Итак...
Есть коллектив (футбольный, театральный, трудовой, военный..., неважно) Он просто есть и всё. В каждом коллективе есть работники, которые могут выполнить сложную работу, а есть те, кто менее мастеровит и которым отводятся ломовые функции/обязанности.
Ну так вот... Над всем этим хозяйством стоит папа (как написал пользователь Кирхен), и этот папа, имея как обычный так и уникальный профессиональный ресурс, обязан выстроить работу так, чтоб каждый на своём месте (будь то посредственность или талант) мог себя проявить в должной мере и с пользой для дела.
Проецируя выше сказанное, переходим к МЮ. Папа (Хаг) на старте имел полноценный состав, где одинаково могли быть полезны как деревянные по пояс Мактоминей и Фред, так и вездесущие творцы-фантазисты Санчо, ВДБ, Роналду... Для этого, по сути, Глейзеры его и пригласили. Однако папа во главу угла поставил не конечный результат (кропотливый труд, воспитание одарённых и капризных, построение и изобретение новых схем/связок и т.д и т п...) а палку и муштру, забывая при этом, что попал он не в условный Брайтон, а в МЮ, где такое не проканает.
Результат его работы теперь выглядит так: дровосеки как были в основе/ в старте, так и остались; в то время как одарённые ребята оказались за бортом клуба, либо тупо прозябают на лавке... Поэтому МЮ сейчас топ только как бренд, но не как футбольный - мастеровитый клуб.
Как то так, чувак.
antimor888
antimor888
сегодня в 01:17
Вообще уже не первый год английские команды играют просто плохо ,выручает их только Сити , с такими финансовыми возможностями команды из АПЛ , а играют просто ужасно
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Мален_Кихрен (раскрыть)
сегодня в 01:13
ТАМ НЕ БЫЛО ЗВЕЗД , МОЛОДНЯК СПЛОШНОЙ И 2 СТАРИКА , ТАДИЧ И ШЁНЕ
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:12
Бывают взлёты и за ними идут падения!
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:04
Опять Глейзеры подвели!

На ЭТХ уже собрали чемоданы? Особенно отдельная группа ликует)
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Мален_Кихрен (раскрыть)
сегодня в 00:59
Посыл я Ваш прекрасно понял, и даже скажу больше, поддерживаю. Особенно если переносить на обычных рабочих, которых зачастую боссы угнетают...

Но с Санчо ситуация выглядит следующим образом. Условного токаря или станочника лишили премии, и он добрался до газет и придал этому огласку. Но потом приходят журналисты из газет на завод, а этого самого работника ещё нету, потому что он опаздывает на 20 минут, затем, после опоздания, он идёт сразу в курилку, потом он всё-таки работает, но за то время, за которое он сделал одну деталь, другие сделали 5 таких же, а потом ещё работник и на обед уходит раньше времени.

Поэтому отстаивать права - это правильно. Но и про свои ОБЯЗАННОСТИ при этом забывать тоже не стоит
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:56
Падение МЮ началось с приходом 🐓 и увольнением Сульшера.. При нём была выстроена неплохая командная игра, не заточенная на одного игрока. Сульшер сейчас сам признал, что брать дырявого было ошибкой. Но его желания никто не спрашивал. Послушали краснолицего сэра, который сейчас притих и молчит. Тен Хагу удалось в прошлом году кое-что наладить после выдворения эгоиста, но травмы и поступки отдельных личностей в виде Санчо и Антони опустили команду а психологическую яму. Такое же состояние сейчас и у старухи из Турина.. Но Морган опять сейчас запоёт свои трели про "правоту" 🐬. Ничего нового. Пусть дальше "обеляет" своего кассира. Все только посмеются.. 😄
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:41
Вы меня извините, но он Санчо последние 4 года в этом месте находится. Так может все же дело не в применении, а в том, что "бриллиант" не годен для чего-то другого?
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Мален_Кихрен (раскрыть)
сегодня в 00:36
Вы меня извините, но по поводу Санчо вы абсолютно не правы. В прошлом году Тен Хан давал ему и отпуск, и персонального психолога для него находил. Это уже говорит о том, что Тен Хагу он был не безразличен. И после такого вместо того, чтобы реагировать на замечания, поднимать скандал в Твиттере? Ну это как минимум некрасиво
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Уважаемый.
На этот счёт я уже отписался Павлу. И посыл был такой: если бриллиант засунуть в за.д....ицу, он сверкать не будет.
Поэтому больше повторяться не стану.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:34
Он и в "Дортмунде" этим же грешил, хотя у него Холанд был в нападении, но он передерживал, чтобы пофинтить, нежели отдать одному из лучших уже тогда ЦН мира) Поэтому всё может быть, но я очень сомневаюсь в том, что он способен играть в командный футбол на топ-уровне. А так в БЛ феерят много игроков, которые потом в АПЛ не впечатляют, там слишком много очень бедных команд.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:32
Ваше право, конечно...

Но если Вы серьезно считаете Санчо одним из лучших игроков в мире на своей позиции - настоятельно рекомендую под это дело включить матчи Санчо в его последнем сезоне в Боруссии, в МЮ и сборной Англии. Без алкоголя это все равно смотреть невозможно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:30
Павел. А с кем ему, скажи на милость, сейчас в МЮ обыграться путно можно ?
У ЭТХ одни дровосеки что в средней линии, что в атаке на флангах.
Всех, кто реально чёто мог созидать в атаке, ЭТХ вышвырнул. Поэтому теперь он и засыпался.
Мален_Кихрен
Мален_Кихрен ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 00:27
Ну мы люди, Тен Хаг тренер, считай босс. Вот обижает тебя босс несправедливо? Что ты имеешь право? Есть такая вещь как защита труда? Роналду сам по себе нарцисс и к нему нужен был подход, и если бы он пожелал, то мог бы с пользой использовать старого, но мирового масштаба форварда, но не захотел. А потом была трагедия в его семье, потом недопонимания что привело к интервью. А твиттер? Я считаю правильно. Иначе получается что прав всегда тренер, а ты игрок молчи??? Опять таки ты тренер, не получается? Поговори? Нет? Откажись? Зачем критиковать публично молодого игрока?? Я не понимаю Тен Хаага. Он в аяксе был папой, и там все смотрели ему в рот, но это не аякс, правда он уже превратил его почти в аякс скольких он привел с собой? 4,6?? Там почти пол состава.
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
сегодня в 00:26
Заслуженная победа турецкого клуба!
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 00:26
Пациент присмерти, в клубе нужно менять всё, или игроки не понимают,что хочет тренер или тренер не знает что делать с этими игроками, но им пора расставаться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:26
Толку, что он технарь, я писал ещё по "Дортмунду", что он только играть мешает Холанду, пасов ему не даёт, Кварежма вон ещё покруче технарь был, что, теперь за технику при жадности, нежелании видеть кого-то кроме себя и т.п. призовые баллы давать?)
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:25
сливать дома каким-то там туркам это позор какой-то
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 00:24
Да что вы говорите ?!

Ну тогда пойду с горя и напьюсь!
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:23
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ Мален_Кихрен (раскрыть)
    сегодня в 00:21
    Ну с Де Хеа вышло некрасиво. В остальном, к сожалению, сор выносят из избы именно футболисты. Роналду обо всем начал говорить первым у Моргана о проблемах, Санчо начал твиттерить...

    Как решать проблемы клуба сейчас - у меня уже даже нет догадок, потому бить игроков запрещено...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
    сегодня в 00:19, ред.
    Это "недоразумение" (Санчо) - один из лучших в мире на своей позиции и технарь от бога. И у Улика Сульшера (вплоть до увольнения норвежца) он с ВДБ и Роном понимали друг друга с полуслова.
    Ну а потом ... Санчо дуракам достался, вроде Рангника и Хага, которые кроме как строить в тренерской зоне умную морду, нихрена путного не могут.
    Мален_Кихрен
    Мален_Кихрен ответ kovalev-barin (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Я его не защищаю. Как и не защищаю КР7 и Де хея. Я сужу по тому как тренер решает вопросы. Не нужен Санчо? Не показывает уровень? Отдай в аренду, нифига срач наводить? Не нужен Дехея? Так расстаньтесь нормально, а не мы подумаем. КР7 мешает? Так поговорите лично? Не надо срач. И это все по моему мнению вина Тренера. Могу ошибаться, но Тен Хааг, делает ужасные ошибки в МЮ именно по отношению к игрокам.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 00:17
    Опа, такого я не ожидал.
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 00:17
    Похоже Санчо еще сыграет за МЮ. Но при другом тренере уже. Шутка..Не в Санчо дело, конечно. МЮ слаб
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:15
    Сам себя голландец закопал, - собственноручно и собственно-мысленно.

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