«Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3).
На 17-й минуте встречи счёт открыл Расмус Хёйлунд. Вилфрид Заха на 23-й восстановил равенство. На 67-й Хёйлунд оформил дубль. Керем Актюркоглу на 71-й сравнял счёт. На 77-й вторую жёлтую карточку получил Каземиро. Мауро Икарди на 78-й не реализовал пенальти, а на 81-й забил 3-й мяч турецкой команды.
МЮ занимает 4-е место в группе А, не набрав ни одного очка. «Галатасарай» находится на 2-й строчке, у коллектива 4 балла.
Не удивлюсь отстранения Хага. МЮ, думаю, не скоро выкарабкается из этой ямы, если клуб не продадут толковым владельцам.
Что касаемо игры, то можно поздравить турков.
Не удивлюсь отстранения Хага. МЮ, думаю, не скоро выкарабкается из этой ямы, если клуб не продадут толковым владельцам.
Что касаемо игры, то можно поздравить турков.