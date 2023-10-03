«Зенит» одержал победу над «Балтикой» в матче Кубка России

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вчера, 19:18

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России (2:1).

На 18-й минуте поединка Иван Сергеев вывел петербуржцев вперёд. Кристиян Бистрович на 24-й сравнял счёт. Победный для хозяев мяч забил Ду Кейрос на 64-й.

«Зенит» с 11 очками лидирует в группе C. «Балтика» располагается на 2-й строчке, у команды 9 баллов.