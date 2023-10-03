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«Зенит» одержал победу над «Балтикой» в матче Кубка России

вчера, 19:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России (2:1).

На 18-й минуте поединка Иван Сергеев вывел петербуржцев вперёд. Кристиян Бистрович на 24-й сравнял счёт. Победный для хозяев мяч забил Ду Кейрос на 64-й.

«Зенит» с 11 очками лидирует в группе C. «Балтика» располагается на 2-й строчке, у команды 9 баллов.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:07
Игнашевич взял за модель игры ту, что принесла результат дома.Не стал ничего менять.А именно - агрессивный высокий прессинг.Зенит не комфортно себя чувствует под прессингом и это правда.Однако они учли эти ошибки, достаточно спокойно решив эту задачу: держали мяч подольше на своей половине, не делали рискованные пасы и ненужные выносы вперед.Это дало свои плоды - игроки Балтики во втором тайме все-таки подсели физически, набегавшись с ускорениями без мяча.Но нужно отдать должное их отличной физподготовке, помноженной на кураж.
Оба гола Зенита получились хорошими, не случайными.Хорошо исполнили Сергеев и Ду Кейрос.
Быстрота и реакция игроков Балтики позволили им справедливо наказать Зенит, сравняв счет.
Победа Зенита по делу.После последних неудач домашние трибуны просто не приняли бы другой результат.
Балтика однозначно заслуживает похвалы, матчи с их участием интересные.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:01
выиграли не по игре Балтика смотрелась не хуже ничья была бы справедливым результатом
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:47
Несмотря на потуги "Балтики", которые она совершала в процессе матча, и даже создавала напряженность у ворот Зенита", преимущество во всех аспектах игры команды из Санкт-Петербурга было заметным.
Пусть не обижаются на меня болельщики проигравших, но "Балтика" по уровню игры - команда ФНЛ. Даже если бы клуб занимал в турнирной таблице место выше, чем занимает в настоящее время.
gryddc8h322p
gryddc8h322p ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:00
А что Сантос не проходимый, просто перестали страховать защитники , да и вратарь начудил.
lotsman
lotsman
вчера в 21:30
Зенитовцев с победой! Хорошая была игра. Отличная атмосфера на стадионе.
adekvat
adekvat ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:16
И ящик Балтики семерки.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:23
Ну, все: Семаку можно вручать лучшего тренера месяца
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:08
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:08
    Игра победная, но похвалы не заслуживает. Допустить такой гол позорно. То, помнится Ковалёв бегал в штрафной под наблюдением игроков Зенита, то теперь вот Мусаев сделал из Сантоса мальчишку.
    nubom
    nubom
    вчера в 19:45
    Шаг вперёд, два шага назад...
    протон
    протон
    вчера в 19:35
    Балтика достойно смотрелись!
    izrafel
    izrafel
    вчера в 19:30
    В принципе ожидаемая победа.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 19:20
    Поздравляю болельщиков Зенита с победой
    Гость
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