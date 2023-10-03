«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном»

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вчера, 23:55

«Копенгаген» уступил «Баварии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

На 56-й минуте игры датчане вышли вперёд — отличился Лукас Лерагер. Джамал Мусиала на 67-й сравнял счёт. Матис Тель на 83-й забил победный гол мюнхенцев.

«Копенгаген» занимает 3-е место в группе A, имея в активе 1 очко. «Бавария» — лидер квартета с 6 баллами.