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«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном»

вчера, 23:55
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Копенгаген» уступил «Баварии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

На 56-й минуте игры датчане вышли вперёд — отличился Лукас Лерагер. Джамал Мусиала на 67-й сравнял счёт. Матис Тель на 83-й забил победный гол мюнхенцев.

«Копенгаген» занимает 3-е место в группе A, имея в активе 1 очко. «Бавария» — лидер квартета с 6 баллами.

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Стадион «Паркен»
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Бавария»
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:05
Еле еле, удалось выиграть. Ну хоть так .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:07
Копенгаген заслуживает самой большой похвалы за характер и самоотдачу, для положительного результата просто не хватило мастерства - ведь соперником была всё таки Бавария с топ исполнителями.
амурец
амурец
сегодня в 00:34
Да уж, хоть и с большии трудом, но Бавария обыграла датчан
Capral
Capral
сегодня в 00:13
Игра Баварии- Позорище, а не игра!!! Уж насколько я- большой поклонник Тухеля, но по ходу всей игры- плевался от возмущения. Никакой тренерской мысли, каждый сам по себе. Много индивидуальных действий, каждый второй пас в ноги сопернику, а в защите, по прежнему мрак и неразбериха... Никакой легкости в игре Баварии, продуманных действий мало, а если и появлялись, то исключительно по индивидуальным действиям отдельных игроков Баварии. Кейн не был особо заметен, но свой бесценный вклад в победу внёс также, как и Мюллер!!!

А вот датчане- молодцы, очень понравились!!! Чисто тренерская команда- от начала и до конца!!! Культура паса, открывания и забегания, всё как по нотам!!! Не заслужили хозяева поражения. Техничная команда, в игре которой нет ничего лишнего, всё исключительно по делу. Никакого мандража, смело, расковано играли датчане, и красиво, что интересно!!!

Вобщем, Баварию с победой, но впечатление от игры команды- тяжелое. Ждем улучшения игры, потому что это не игра для ЛЧ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:07
Причём по xG даже на один гол не наиграли, с Тухелем волевые победы разве что над "Копенгагенами" будут по ходу))
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