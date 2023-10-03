«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном»

«Копенгаген» уступил «Баварии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
На 56-й минуте игры датчане вышли вперёд — отличился Лукас Лерагер. Джамал Мусиала на 67-й сравнял счёт. Матис Тель на 83-й забил победный гол мюнхенцев.
«Копенгаген» занимает 3-е место в группе A, имея в активе 1 очко. «Бавария» — лидер квартета с 6 баллами.
А вот датчане- молодцы, очень понравились!!! Чисто тренерская команда- от начала и до конца!!! Культура паса, открывания и забегания, всё как по нотам!!! Не заслужили хозяева поражения. Техничная команда, в игре которой нет ничего лишнего, всё исключительно по делу. Никакого мандража, смело, расковано играли датчане, и красиво, что интересно!!!
Вобщем, Баварию с победой, но впечатление от игры команды- тяжелое. Ждем улучшения игры, потому что это не игра для ЛЧ...
А вот датчане- молодцы, очень понравились!!! Чисто тренерская команда- от начала и до конца!!! Культура паса, открывания и забегания, всё как по нотам!!! Не заслужили хозяева поражения. Техничная команда, в игре которой нет ничего лишнего, всё исключительно по делу. Никакого мандража, смело, расковано играли датчане, и красиво, что интересно!!!
Вобщем, Баварию с победой, но впечатление от игры команды- тяжелое. Ждем улучшения игры, потому что это не игра для ЛЧ...