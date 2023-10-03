Неймар впервые забил за «Аль-Хиляль» и помог выиграть в матче азиатской ЛЧ

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вчера, 21:10

«Нассаджи Мазандаран» потерпел поражение от «Аль-Хиляля» в матче Лиги чемпионов АФК (0:3).

На 18-й минуте встречи Александар Митрович вывел гостей вперёд. Второй гол в составе команды из Саудовской Аравии забил Неймар на 58-й. Салех Аль-Шехри на 90+3-й провёл 3-й мяч. На 38-й обе команды остались в меньшинстве.

«Нассаджи Мазандаран» с 3 очками занимает 3-е место в группе D. «Аль-Хиляль» находится на 2-й строчке, имея в активе 4 балла.