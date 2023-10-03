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«Брага» одержала волевую победу над «Унионом» в ЛЧ, отыгравшись с 0:2

вчера, 21:44
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)2 : 3Логотип футбольный клуб БрагаБрагаМатч завершен

«Унион» уступил «Браге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

На 30-й минуте Шеральдо Бекер вывел берлинцев вперёд, а на 37-й оформил дубль. Сику Ниакате на 41-й сократил отставание гостей в счёте, а Брума на 51-й восстановил равенство. Андре Каштру на 90+4-й забил победный гол португальцев. Красную карточку на 79-й получил тренер «Браги» Артур Жорже.

«Унион» занимает 4-е место в группе C, не имея очков. «Брага» находится на 3-й строчке, у команды 3 балла.

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Стадион «Олимпиаштадион»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Брага»
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:48
Вот это Брага камбэк "забадяжила"!!!
True Story
True Story
вчера в 22:32
    Гость
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