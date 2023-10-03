«Брага» одержала волевую победу над «Унионом» в ЛЧ, отыгравшись с 0:2

1696358689

вчера, 21:44

«Унион» уступил «Браге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

На 30-й минуте Шеральдо Бекер вывел берлинцев вперёд, а на 37-й оформил дубль. Сику Ниакате на 41-й сократил отставание гостей в счёте, а Брума на 51-й восстановил равенство. Андре Каштру на 90+4-й забил победный гол португальцев. Красную карточку на 79-й получил тренер «Браги» Артур Жорже.

«Унион» занимает 4-е место в группе C, не имея очков. «Брага» находится на 3-й строчке, у команды 3 балла.