«Ман Юнайтед» одержал волевую победу над «Брентфордом»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» (2:1) в матче 8-го тура АПЛ.
На 26-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен. В дополнительное ко второму тайму время хавбек МЮ Скотт МакТоминэй сравнял счёт, а спустя 4 минуты МакТоминэй принёс «Манчестер Юнайтед» победу.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 9-м месте (12 очков), «Брентфорд» занимает 14-е место (7 очков).
Красавчик Гарначо измотал защитника и выдал с лицевой предголевой пас , который позволил манкам вспомнить, что такое ферги-тайм.
Насколько у паренька терпежу хватит сидеть молча под Хагом одному Богу известно.
P.S. Мда уж. Голландец сегодня от ушата помоев отскочил не по деЦки...
Красавчик Гарначо измотал защитника и выдал с лицевой предголевой пас , который позволил манкам вспомнить, что такое ферги-тайм.
Насколько у паренька терпежу хватит сидеть молча под Хагом одному Богу известно.
P.S. Мда уж. Голландец сегодня от ушата помоев отскочил не по деЦки...