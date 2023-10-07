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«Ман Юнайтед» одержал волевую победу над «Брентфордом»

вчера, 19:05
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» (2:1) в матче 8-го тура АПЛ.

На 26-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен. В дополнительное ко второму тайму время хавбек МЮ Скотт МакТоминэй сравнял счёт, а спустя 4 минуты МакТоминэй принёс «Манчестер Юнайтед» победу.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 9-м месте (12 очков), «Брентфорд» занимает 14-е место (7 очков).

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Юнайтед»
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:31
Если честно, последние пара поражений выглядят как какая то лютая невезуха, вроде и игра лучше, и голы забивают, но какая то фигня обязательно происходит. Эрик прошлым сезоном задал планку, когда от никто ничего не ждал - он выдал очень успешный сезон, соответственно в этом году люди ждали как минимум повторения. Пусть работает, это наш тренер, лучшее подписание после Сэра Алекса, сменить его - окончательно превратиться в английский Спартак, которым МЮ и так уже негласно называют
DXTK
DXTK ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:20
Получается МЮ просто надо ждать шотландца в качестве тренера и тогда МЮ снова будет на вершине......Басби Фергюсон шотландцы, с Мойесом не получилось продолжить традиции..........
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:35
)
vova505
vova505
вчера в 20:14
Молодцы Манчестер Юнайтед!
А я уже думал, что вы проиграли очередной матч
Ice van Reed
Ice van Reed ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:34
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:32, ред.
Сейчас натяну сову на исторический глобус, 2 дня назад умерла жена Сэра Алекса Фергюсона, он пропускал матчи в качестве тренера , только когда похороны жены брата, когда ездил на просмотр ДДХ, ещ1 пару раз, сегодня в скорбный для него день, именно Шотландец затащил в Ферги тайме!!!
DXTK
DXTK
вчера в 19:21
Отставка тен Хага все равно неизбежна.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:14
МЮ конечно с победой, а вот радоваться ли отскоку Хага не знаю
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:14
Бавария вспомнила.. Подлец Морган спрятал очередной уже написанный "очерк" в стол.. Даже Скотт бывает отличным.. 👍
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:11
Тен Хагу везёт как утопленнику!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:09, ред.
Матч - ирония судьбы. Маленький аргентинский виртуоз (Гарначо) спас лысого чудика, который из матча в матч гнобит его на лавке и не даёт играть. Даже затрудняюсь дать название этому драм-театру...
Красавчик Гарначо измотал защитника и выдал с лицевой предголевой пас , который позволил манкам вспомнить, что такое ферги-тайм.
Насколько у паренька терпежу хватит сидеть молча под Хагом одному Богу известно.

P.S. Мда уж. Голландец сегодня от ушата помоев отскочил не по деЦки...
Elliada
Elliada
вчера в 19:08
МЮ удивил. Вырвал победу в добавленное время. тен Хага рано списывать. Поздравляю МЮ и фанатов с победой.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:07
Мактоминэй!!!
LOpp
LOpp
вчера в 19:07
Мактоминэй спас Тен Хага от увольнения
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