«Ман Юнайтед» одержал волевую победу над «Брентфордом»

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вчера, 19:05

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» (2:1) в матче 8-го тура АПЛ .

На 26-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен. В дополнительное ко второму тайму время хавбек МЮ Скотт МакТоминэй сравнял счёт, а спустя 4 минуты МакТоминэй принёс «Манчестер Юнайтед» победу.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 9-м месте (12 очков), «Брентфорд» занимает 14-е место (7 очков).