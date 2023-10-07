«Тоттенхэм» одолел «Лутон» и вышел на 1-е место в АПЛ

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вчера, 16:28

«Лутон Таун» потерпел поражение от «Тоттенхэма» в матче 8-го тура АПЛ (0:1).

На 45+4-й минуте игры лондонцы остались в меньшинстве — за две жёлтые карточки был удалён Ив Биссума. Победный гол для гостей забил Мики ван де Вен на 52-й.

«Лутон Таун» занимает 17-е место в чемпионате Англии (4 очка), «Тоттенхэм» вышел на первую строчку, набрав 20 баллов.