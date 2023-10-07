«Тоттенхэм» одолел «Лутон» и вышел на 1-е место в АПЛ

«Лутон Таун» потерпел поражение от «Тоттенхэма» в матче 8-го тура АПЛ (0:1).
На 45+4-й минуте игры лондонцы остались в меньшинстве — за две жёлтые карточки был удалён Ив Биссума. Победный гол для гостей забил Мики ван де Вен на 52-й.
«Лутон Таун» занимает 17-е место в чемпионате Англии (4 очка), «Тоттенхэм» вышел на первую строчку, набрав 20 баллов.
Интересно, долго руководство АПЛ будет терпеть, что, когда у МС сбой, внезапно их ближайших конкурентов просто бомбардируют неадекватными решениями судьи? Я ржу.
Интересно, долго руководство АПЛ будет терпеть, что, когда у МС сбой, внезапно их ближайших конкурентов просто бомбардируют неадекватными решениями судьи? Я ржу.
сразу несколько команд претендуют на чемпионство и в их числе Тоттенхэм.
И Ман Сити не выглядит таким уж безоговорочным лидером.
И Арсенал жаждет реванша. А ещё и Ливерпуль есть,
который тоже не прочь замахнуться на чемпионство.
И конечно Ньюкасл, который сильно прибавил.
сразу несколько команд претендуют на чемпионство и в их числе Тоттенхэм.
И Ман Сити не выглядит таким уж безоговорочным лидером.
И Арсенал жаждет реванша. А ещё и Ливерпуль есть,
который тоже не прочь замахнуться на чемпионство.
И конечно Ньюкасл, который сильно прибавил.