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«Тоттенхэм» одолел «Лутон» и вышел на 1-е место в АПЛ

вчера, 16:28
Лутон ТаунЛоготип футбольный клуб Лутон Таун0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Лутон Таун» потерпел поражение от «Тоттенхэма» в матче 8-го тура АПЛ (0:1).

На 45+4-й минуте игры лондонцы остались в меньшинстве — за две жёлтые карточки был удалён Ив Биссума. Победный гол для гостей забил Мики ван де Вен на 52-й.

«Лутон Таун» занимает 17-е место в чемпионате Англии (4 очка), «Тоттенхэм» вышел на первую строчку, набрав 20 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Тоттенхэм»
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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:19
Оказывается Тоттенхэм с каким то Пастекоглу и еще и без Кейна может побеждать) Но уверен это временно, как обычно в конце сольют)
DXTK
DXTK
вчера в 18:10
Тоттенхэм победил, даже не смотря на то что судья пытался испортить игру, на ровном месте удалив игрока, выполняли явно чей-то заказ. Но клуб собрался с мыслями и победил всем на зло. Кто бы мог подумать, что Тоттенхэм будет идти первым после 8 туров, Постекоглу удивляет.

PS бомби народ!!! титул будет за шпорами!!!
Валерыч
Валерыч ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:06
Неужели, Ман Сити - это "английский Зенит" и они хотят его теперь сделать вечным чемпионом?
DXTK
DXTK
вчера в 18:05
Сегодня не дают нормально оставить комментарий видимо тоже заказ от ливерных поступил на соккер........
112910415
112910415
вчера в 18:02
приятно возглавить таблицу !
dеigandre
dеigandre ответ Deville (раскрыть)
вчера в 17:57
Как же верно ты написал: «кончено»
Deville
Deville
вчера в 17:57
Поздравляю пернатых с промежуточным первом местом. Даже без Кейна удивляют, Постекоглу кончено создает интересный проект.
Neuron0007
Neuron0007
вчера в 17:55
Тренер «Тоттенхэм» прекрасно удивляеет.
dеigandre
dеigandre ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
Чемпионство близко? Вот это анекдот. Для Тоттенхэма будет счастьем в ЛЧ попасть.

Ну и про выполнение чьего-то заказа…
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:39
Очень странно
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:37
    DXTK
    DXTK ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:32
    Кейн приносит удачу Баварии, которая в первой его игре проиграли суперкубок 0-3 от Лейпцига и сейчас идут третьими в чемпионате.

    PS Мечты о трефеях сбываются.
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:31
    Всё банально просто. Команда Гвардиолы на дистанции сильнее своих конкурентов.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 17:24
    Тоттенхэм назло Кейну тоже пошёл за чемпионством 😁
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 17:22, ред.
    Интересная борьба за титул ожидается в нынешнем сезоне АПЛ,
    сразу несколько команд претендуют на чемпионство и в их числе Тоттенхэм.
    И Ман Сити не выглядит таким уж безоговорочным лидером.
    И Арсенал жаждет реванша. А ещё и Ливерпуль есть,
    который тоже не прочь замахнуться на чемпионство.
    И конечно Ньюкасл, который сильно прибавил.
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:13
      протон
      протон
      вчера в 17:11
      Лутон- чистые лифтеры. Слабейшая за долгие годы команда в АПЛ.
      Elliada
      Elliada ответ DXTK (раскрыть)
      вчера в 17:09
      А до Кейна Бавария ничего не могла??? 11 чемпионств подряд. Там любого замыкателя могли бы купить и результаты были бы одинаковые.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 16:58
      Я, конечно, в шоке от судейства в АПЛ, в прошлом туре "Ливерпуль" убили, теперь попытались ТТХ убить со второй жёлтой за сомнительную "симуляцию".

      Интересно, долго руководство АПЛ будет терпеть, что, когда у МС сбой, внезапно их ближайших конкурентов просто бомбардируют неадекватными решениями судьи? Я ржу.
      DXTK
      DXTK ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 16:54
      Теперь Кейн приносит удачу Баварии.........
      Elliada
      Elliada
      вчера в 16:52
      Вот какой Тоттенхэм без Кейна. Надо было раньше продать
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 16:47
      Ненадолго, через пару Туров вернуться на 10 место
      DXTK
      DXTK
      вчера в 16:40, ред.
        Митя Митин
        Митя Митин
        вчера в 16:39
        Молодцы, в меньшинстве справились !
        Гость
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