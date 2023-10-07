«Зенит» обыграл «Сочи» в матче Премьер-Лиги

«Сочи» проиграл «Зениту» в матче 11-го тура РПЛ (0:2).
На 9-й минуте поединка Клаудиньо открыл счёт, реализовав пенальти. Матео Кассьерра на 30-й забил 2-й мяч петербуржцев.
«Сочи» занимает 16-е место в Премьер-Лиге, у команды 6 очков. «Зенит» располагается на 3-й строчке с 20 баллами.
Сочи себе приговор подписали после 5го тура. Жалко Нобоа. Он не достоин такого позора за свою славную карьеру, чтобы закончить так. Обыгрывал Барселону, Атлетико, Баварию и других в еврокубках. Теперь тонет в ФНЛ.
Сочи себе приговор подписали после 5го тура. Жалко Нобоа. Он не достоин такого позора за свою славную карьеру, чтобы закончить так. Обыгрывал Барселону, Атлетико, Баварию и других в еврокубках. Теперь тонет в ФНЛ.
3 последних вояжа в Сочи окончились без побед для Семака...
Но если бы сегодня Зенит не обыграл 16-ю команду таблицы...думаю вопросы бы к Семаку кончились...и последовали бы оргвыводы....
Зенит с Победой..!!
Для финишного спурта надо хотя бы первый круг закончить в тройке...
А вскоре...домашние игры с лидерами...Краснодаром и Крыльями Советов покажут...чьи в лесу шишки...
3 последних вояжа в Сочи окончились без побед для Семака...
Но если бы сегодня Зенит не обыграл 16-ю команду таблицы...думаю вопросы бы к Семаку кончились...и последовали бы оргвыводы....
Зенит с Победой..!!
Для финишного спурта надо хотя бы первый круг закончить в тройке...
А вскоре...домашние игры с лидерами...Краснодаром и Крыльями Советов покажут...чьи в лесу шишки...