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«Зенит» обыграл «Сочи» в матче Премьер-Лиги

вчера, 16:04
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Сочи» проиграл «Зениту» в матче 11-го тура РПЛ (0:2).

На 9-й минуте поединка Клаудиньо открыл счёт, реализовав пенальти. Матео Кассьерра на 30-й забил 2-й мяч петербуржцев.

«Сочи» занимает 16-е место в Премьер-Лиге, у команды 6 очков. «Зенит» располагается на 3-й строчке с 20 баллами.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ viv (раскрыть)
вчера в 19:15
Почему ???
И Ростов тоже ??
viv
viv
вчера в 18:44
Ну что всей страной сегодня болеем за Краснодар.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:07
такое ощущение что играли команды ФНЛ игра должна быть ничейной Сочи даже больше острых моментов создали ужас уберите Семака это не тренер стоит бледный и хлопает в ладошки
112910415
112910415
вчера в 18:05
питерцы сильнее, мы знали
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
Пусть рассуждают как хотят. На чужой роток не накинешь платок. Достаточно было посмотреть матч ( а я смотрел по Интернету ) и убедиться, что "Сочи" выложился по полной и сделал всё, что было в его силах, чтобы уверенно констатировать, что игра шла по правилам честной борьбы.
adekvat
adekvat ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 17:40
Слабее Сочи только Сочи.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:36
Отставка Семака пока откладывается, а Точилину стоит призадуматься над своим пребыванием в Сочи.
Валерыч
Валерыч ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:36
Проиграть 0-2 чемпиону - это почётно. А вот 0-3 (да ещё дома) - это уже позор.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:34
Ну все ожидаемо. Ротенберг сказал своим чтоб не огорчали спонсоров. А чтоб наверняка-Безборода помогать приехал.. А Сочи что -бабла от Зенита получили да и в рестик на набережную.. Не за ЛЧ же им корячится)))
Capral
Capral
вчера в 17:24, ред.
Протон.
Убедительной победы Сочи в прошлом сезоне не было. Было бездарнейшее поражение недоделанного из Герты. Но, так или иначе, Сочи надо отдать должное, и в частности Федотову- за то, что боролся до конца!!! Ну и состав у южан был другой.
de1-pier0
de1-pier0 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:24
Они ждут своего шанса уже больше 15 лет.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:22
Видно курортная обстановка к труду не располагает.
pomor45
pomor45 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 17:20
Сочи-то с какой стати такой счёт устраивал?
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:19
Не все так рассуждают. Многим нравится усматривать сговор или протекцию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:19, ред.
Наконец то.....
3 последних вояжа в Сочи окончились без побед для Семака...
Но если бы сегодня Зенит не обыграл 16-ю команду таблицы...думаю вопросы бы к Семаку кончились...и последовали бы оргвыводы....

Зенит с Победой..!!
Для финишного спурта надо хотя бы первый круг закончить в тройке...
А вскоре...домашние игры с лидерами...Краснодаром и Крыльями Советов покажут...чьи в лесу шишки...
протон
протон
вчера в 17:16
Удивительный Сочи. В позапрошлом году уверенно занял в Чемпе второе место. А уже в этом - первый кандидат на пополнение Пердива. Можно, конечно, всё спихнуть на распродажу Лидеров после успешного сезона, но пример Осинькина, Крылья которого постоянно подрезают более богатые клубы, нивелирует отмазу про распродажу. Извини Сочи, но Пердив ждёт не дождётся
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:16
Остаётся Поздравить с Победой фк ЗЕНИТ!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:53
"Новые россияне" сделали свою работу , получат хороший куш и будут довольны. А ленинградцы настоящие как?
1viking17
1viking17
вчера в 16:47
Ни какой не договорной. Зенит сильнее, вот и победил. Так и должно было быть
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:45
Несмотря на то, что командам очки были нужны как воздух: одной, чтобы продолжить погоню за лидером, второй - чтобы уйти из опасной зоны, был уверен, что "Зенит" выиграет. Не по вышеуказанным причинам, а потому, что класс команды с берегов Невы выше. Так и оказалось.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:42, ред.
Победили на классе, без клоунады, и на том хорошо.
Сочи себе приговор подписали после 5го тура. Жалко Нобоа. Он не достоин такого позора за свою славную карьеру, чтобы закончить так. Обыгрывал Барселону, Атлетико, Баварию и других в еврокубках. Теперь тонет в ФНЛ.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:42
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:27
    Сейчас только ленивый не обыгрывает команду Курорт. Так что всё закономерно.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 16:24
    Вообще-то, именинники в день рождения принимают подарки, а не дарят.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 16:21
    НЕ 1-3,так 0-2.Наконец "Зенит" (с третьего раза) нашёл себе соперника по силам.Да и то-бывший ленинградский клуб,иезуитски изгнанный из своего города.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 16:20
    Сочи особо и не старался отыгрываться, даже во 2-ом тайме,
    видимо обе команды такой счёт вполне устраивал.)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 16:19
    Сочи не соперник Зениту.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:12
    Зенитовцев с победой. Выиграли не напрягаясь, легко.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 16:11
    Уже в тройке призёров.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 16:08
      Гость
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