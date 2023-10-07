«Челси» разгромил «Бернли»

«Бернли» проиграл «Челси» (1:4) в матче 8-го тура АПЛ.
На 15-й минуте нападающий «Бернли» Уилсон Одоберт забил первый гол в игре. На 42-й минуте защитник «Бернли» Амин Аль Дахил забил автогол. На 49-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер реализовал пенальти. На 65-й минуте Рахим Стерлинг удвоил преимущество «синих», а на 75-й минуте Николас Джексон поставил точку в матче.
«Челси» идёт на 10-м месте (11 очков), «Бернли» занимает 18-е место (4 очка).
Видел первый тайм и вспомнил, нет даже увидел команду Лэмпарда образца 2023 года! Все та же беззубая, безвольная команда!
Во втором с горем пополам исправились и только благодаря ошибкам и плохой форме Бернли.
Но отмечу Стерлинга, который участвовал во всех голевых эпизодах Челси в четырех разных ипостасях)хЗря его в сборную не взяли, но посмотрим как сыграет сб Англии.)
И конечно Палмера с первым голом за синих. А Почеттино нужно работать и работать. Тем более после перерыва сразу дерби с Арсеналом. Если даже вничью сыграют, то это будет поворотный момент в этом сезоне.
Видел первый тайм и вспомнил, нет даже увидел команду Лэмпарда образца 2023 года! Все та же беззубая, безвольная команда!
Во втором с горем пополам исправились и только благодаря ошибкам и плохой форме Бернли.
Но отмечу Стерлинга, который участвовал во всех голевых эпизодах Челси в четырех разных ипостасях)хЗря его в сборную не взяли, но посмотрим как сыграет сб Англии.)
И конечно Палмера с первым голом за синих. А Почеттино нужно работать и работать. Тем более после перерыва сразу дерби с Арсеналом. Если даже вничью сыграют, то это будет поворотный момент в этом сезоне.