«Челси» разгромил «Бернли»

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вчера, 19:01

«Бернли» проиграл «Челси» (1:4) в матче 8-го тура АПЛ .

На 15-й минуте нападающий «Бернли» Уилсон Одоберт забил первый гол в игре. На 42-й минуте защитник «Бернли» Амин Аль Дахил забил автогол. На 49-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер реализовал пенальти. На 65-й минуте Рахим Стерлинг удвоил преимущество «синих», а на 75-й минуте Николас Джексон поставил точку в матче.

«Челси» идёт на 10-м месте (11 очков), «Бернли» занимает 18-е место (4 очка).