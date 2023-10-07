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«Челси» разгромил «Бернли»

вчера, 19:01
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Бернли» проиграл «Челси» (1:4) в матче 8-го тура АПЛ.

На 15-й минуте нападающий «Бернли» Уилсон Одоберт забил первый гол в игре. На 42-й минуте защитник «Бернли» Амин Аль Дахил забил автогол. На 49-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер реализовал пенальти. На 65-й минуте Рахим Стерлинг удвоил преимущество «синих», а на 75-й минуте Николас Джексон поставил точку в матче.

«Челси» идёт на 10-м месте (11 очков), «Бернли» занимает 18-е место (4 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Челси»
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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 23:02, ред.
С победой Челси! С корявой победой с крупным счетом.
Видел первый тайм и вспомнил, нет даже увидел команду Лэмпарда образца 2023 года! Все та же беззубая, безвольная команда!
Во втором с горем пополам исправились и только благодаря ошибкам и плохой форме Бернли.
Но отмечу Стерлинга, который участвовал во всех голевых эпизодах Челси в четырех разных ипостасях)хЗря его в сборную не взяли, но посмотрим как сыграет сб Англии.)
И конечно Палмера с первым голом за синих. А Почеттино нужно работать и работать. Тем более после перерыва сразу дерби с Арсеналом. Если даже вничью сыграют, то это будет поворотный момент в этом сезоне.
Stamford Bridge
Stamford Bridge ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:51
Да хорош вам ,думал у Лутона 6-0 выиграете?)
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:40
Ещё лет пять назад такое событие было бы самым рядовым в Премьер-Лиге, а сейчас крупная победа Челси в гостях это уже достижение.
DXTK
DXTK
вчера в 19:16
Все же Не зря в Челси млрд потратили, чтобы обыгрывать клубы из подвала таблицы Лутон, Бернли и Фулхэм в борьбе за выживание и 6 очков не устояли. еще пару млрд потратят может и за место в лиге конференции поборются.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:08
Поздравляю синих, три победы подряд, даже при не топовых соперниках, сейчас для них это очень важно.
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