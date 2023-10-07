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вчера, 18:31

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Унион» (4:2) в матче 7-го тура Бундеслиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг. На 9-й минуте полузащитник «Униона» Робин Госенс сравнял счёт. На 31-й минуте защитник Леонардо Бонуччи с пенальти вывел гостей вперёд. На 49-й минуте защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек сравнял счёт, а на 54-й минуте Юлиан Брандт вывел «шмелей» вперёд. На 71-й минуте Юлиан Риерсон удвоил преимущество «Боруссии».

«Боруссия» Дортмунд идёт на 2-м месте (17 очков), «Унион» занимает 13-е место (6 очков).