Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2023/2024

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Унион»

вчера, 18:31
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 2Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Унион» (4:2) в матче 7-го тура Бундеслиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг. На 9-й минуте полузащитник «Униона» Робин Госенс сравнял счёт. На 31-й минуте защитник Леонардо Бонуччи с пенальти вывел гостей вперёд. На 49-й минуте защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек сравнял счёт, а на 54-й минуте Юлиан Брандт вывел «шмелей» вперёд. На 71-й минуте Юлиан Риерсон удвоил преимущество «Боруссии».

«Боруссия» Дортмунд идёт на 2-м месте (17 очков), «Унион» занимает 13-е место (6 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Монако» обыграло «Реймс» и вернулось на 1-е место в Лиге 1
Сегодня, 00:11
Гол Пулишича принёс «Милану» победу над «Дженоа»
Вчера, 23:55
«Краснодар» обыграл «Ростов», проигрывая в 2 гола по ходу матча
Вчера, 20:56
«Ювентус» одержал победу над «Торино»
Вчера, 20:55
Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»
Вчера, 19:11
«Ман Юнайтед» одержал волевую победу над «Брентфордом»
Вчера, 19:05
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:11
Такой матч для зрителей - одно удовольствие.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:41
С первых минут стали щтамповать голы,но вары,отмены,всё как обычно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 