«Балтика» одержала победу над «Оренбургом»

«Балтика» обыграла «Оренбург» (1:0) в матче 11-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 23-й минуте забил нападающий «Балтики» Гедеон Гузина.
«Балтика» идет на 12-м месте (10 очков), «Оренбург» занимает 11-е место (11 очков).
«Балтика» обыграла «Оренбург» (1:0) в матче 11-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 23-й минуте забил нападающий «Балтики» Гедеон Гузина.
«Балтика» идет на 12-м месте (10 очков), «Оренбург» занимает 11-е место (11 очков).
С Победой фк БАЛТИКА!!!
С Победой фк БАЛТИКА!!!
Ты же ошибаешься стабильно указывая счёт. Только один раз попал на днях). Я же указал очередность команд с кем играть пасынку, что соперники не сахар, а Факел более менее проходимый. Всего лишь).
Ты же ошибаешься стабильно указывая счёт. Только один раз попал на днях). Я же указал очередность команд с кем играть пасынку, что соперники не сахар, а Факел более менее проходимый. Всего лишь).
Всех болельщиков Балтики с тяжёлой Победой !
Всех болельщиков Балтики с тяжёлой Победой !
Обыгрывает богатых (Локо и Зенит)
Отдаёт очки бедным (Нижний и Балтика)
Обыгрывает богатых (Локо и Зенит)
Отдаёт очки бедным (Нижний и Балтика)