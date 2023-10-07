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«Балтика» одержала победу над «Оренбургом»

вчера, 18:26
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Балтика» обыграла «Оренбург» (1:0) в матче 11-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 23-й минуте забил нападающий «Балтики» Гедеон Гузина.

«Балтика» идет на 12-м месте (10 очков), «Оренбург» занимает 11-е место (11 очков).

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:00
Хорошая новость
С Победой фк БАЛТИКА!!!
Варвар7
Варвар7 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:11
Ну, что тут сказать: поживём - увидим, тем более матч с Краснодаром не последний в чемпионате , и ещё многое может произойти и изменится...
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:27
Краснодар все на свои места поставит.
vova505
vova505 ответ North West (раскрыть)
вчера в 20:11
Дай Бог :)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
Я это заметил и могу только посочувствовать). Но мысленно вместе!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:53
Увы,кроме того,что моё мнение ни на что не влияет,я ещё и среди подобных в абсолютно численном меньшинстве.Большинство считает,что его квалификация -высочайшая,и только что-то,не зависящее от него,мешает ему побеждать аутсайдеров и всех-всех.Денег,грят,мало,хотя в четвёрке толстосумов ходят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:46
Пошлёшь успеешь, если не завтра, так послезавтра).
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:39
Я с пафосом с экрана,за мзду немалую,не вещаю на весь свет.А в этом туре только именно с "БалтикоЙ ошибся,предполагая ничью 1-1.А исход двух предыдущих угадал,если не счёт.И сейчас угадаю...А если нет-завтра буду за "Спартак" болеть...чтобы Федотова послали куда надо.
x8g7hhfas72f
x8g7hhfas72f
вчера в 19:31
Балтика потихонечку покидает опасную зону
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:31, ред.
Ну по разному бывает. Ошибся он в прогнозе, с кем не бывает?)
Ты же ошибаешься стабильно указывая счёт. Только один раз попал на днях). Я же указал очередность команд с кем играть пасынку, что соперники не сахар, а Факел более менее проходимый. Всего лишь).
112910415
112910415
вчера в 19:26
вот и балтийцы в порядке !
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:14
Думать-это ваша забота перед завтрашним матчем,а я просто указал тебе на ошибку в изложении событий и перспектив.Хотя сегодня один тоже с экрана 3-0,4-0 в пользу "Оренбурга",набравшего ход",прогнозировал.
lotsman
lotsman
вчера в 19:11
С победой Балтика! Теперь настраивайтесь на кубанцев.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:09
И? Думаешь Краснодар уступит ЕЛГ пасынку?).
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:01
Следующий матч "Балтики"-"Краснодар" в Калининграде.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:55, ред.
Оренбург и не показал половину своей игры, чем Игнашевич и Ко воспользовались. Очень кстати так сказать). Учитывая, кто и с кем играть команде в следующих турах: Краснодар, Рубин, Зенит, Спартак. И потом только Факел.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:55
С ПОБЕДОЙ тебя Игнашевич !
Всех болельщиков Балтики с тяжёлой Победой !
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:53
Прогнозы с экрана ТВ ёкнулись о пол студии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:44
Неужели оренбургская сказка закончилась? Зато калининградская началась! Это здорово! Игнаш красавец!
протон
протон
вчера в 18:36
Молодец Игнашевич, не плохо готовит команду, думаю в будущем будет тренером в ЦСКА.
протон
протон
вчера в 18:36
Оренбург - футбольный Робин Гуд
Обыгрывает богатых (Локо и Зенит)
Отдаёт очки бедным (Нижний и Балтика)
North West
North West ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
Взаимно) С Краснодаром очко бы взять и тогда вообще нормалёк будет))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
Балтику с победой! Борьба продолжается! Держитесь балтийцы!
vova505
vova505 ответ North West (раскрыть)
вчера в 18:31
Поздравляю!! :)
North West
North West
вчера в 18:28
С нужной победой всех кому не безразличен самый западный клуб страны! Кто заранее списал Балтику со счетов, тем могу сказать что она ещё кровушки попьёт у многих.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:27
С победой балтийцев... на зубах...
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