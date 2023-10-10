Карпин высказался о ситуации с Джикией

Главный тренер сборной России высказался о ситуации с игровым временем защитника «Спартака» .

Понятно, что не очень хорошо, что Джикия играет мало. Да и вообще мало центральных защитников, которые играют постоянно. Меня это не пугает, но это есть. Два центральных русских играют в «Крыльях» и «Ростове.