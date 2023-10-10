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Карпин высказался о ситуации с Джикией

вчера, 15:04

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с игровым временем защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Понятно, что не очень хорошо, что Джикия играет мало. Да и вообще мало центральных защитников, которые играют постоянно. Меня это не пугает, но это есть. Два центральных русских играют в «Крыльях» и «Ростове.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:27
Карпин демонстративно показывает то, что сборная России ему безразлична.
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:15
...я тысячу раз говорил и говорю убирите Фернандыша из МЮ, нет
мне говорят он лучший, а по мне только всё портит , игрок с повышенной нервозностью... !!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:23
Когда выбор есть - это хорошо. А Джикии нужно отвоёвывать место в составе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:23
Видно Карпин совсем отошел от дел в сборной и даже матчи РПЛ не смотрит. В НН очень прилично играют Гоцук и Александров. На голову сильнее и Джикии и тем более ростовских (кроме Осипенко)
Гость
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