Мостовой: «„Спартак“ не заслуживал победу, а Медина был одним из худших»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

ЦСКА будет кусать себе локти, потому что команда заслужила победы в этом матче. «Спартак» ее не заслуживал, потому что «армейцы» практически всю игру владели преимуществом. Но я думаю, что «Спартак» вдвойне счастлив, потому что сравнял счет. Но тоже, как сравнял — просто футболисты ЦСКА не смогли выбить мяч, и «Спартак» вовремя произвел хороший навес. И Медина на поле был одним из худших. Многие даже не знали, что он играл, но такое бывает.