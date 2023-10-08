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Мостовой: «„Спартак“ не заслуживал победу, а Медина был одним из худших»

вчера, 23:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

ЦСКА будет кусать себе локти, потому что команда заслужила победы в этом матче. «Спартак» ее не заслуживал, потому что «армейцы» практически всю игру владели преимуществом. Но я думаю, что «Спартак» вдвойне счастлив, потому что сравнял счет. Но тоже, как сравнял — просто футболисты ЦСКА не смогли выбить мяч, и «Спартак» вовремя произвел хороший навес. И Медина на поле был одним из худших. Многие даже не знали, что он играл, но такое бывает.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 08:38
Что-то этого эксперта уже и в студию не приглашают. Он смотрит Спартак с заведомо негативным мнением. Даже, если и есть что хорошего в игре команды, он не увидит.
ABir
ABir
сегодня в 01:09
Спартак почти во всех матчах владеет преимуществом и заслуживает победы, но проигрывает, поэтому Мостовой опять показал себя не очень грамотным аналитиком.
drive45
drive45
сегодня в 00:12, ред.
Все по существу, ни добавить ни убавить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:16
Спартак уже забыл когда заслуживал победу.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:13
Так и есть,хоть и это из уст Мостового.
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