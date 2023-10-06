Севикян рассказал, как реагирует на критику из-за выбора сборной Армении

1696588562

вчера, 13:36

Полузащитник «Пари НН» рассказал, как реагирует на критику по поводу выбора сборной Армении.

Хейт из-за выбора сборной? У меня нет никаких проблем, всё нормально. Сентябрьский сбор я пропустил, но на этот поеду.

Севикян является воспитанником «Локомотива». В «Пари НН» он перешёл из дубля «Леванте» летом 2022 года. В текущем сезоне 22-летний вингер провёл 15 матчей, забил 5 мячей и получил 2 жёлтых карточки.