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Севикян рассказал, как реагирует на критику из-за выбора сборной Армении

вчера, 13:36

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, как реагирует на критику по поводу выбора сборной Армении.

Хейт из-за выбора сборной? У меня нет никаких проблем, всё нормально. Сентябрьский сбор я пропустил, но на этот поеду.

Севикян является воспитанником «Локомотива». В «Пари НН» он перешёл из дубля «Леванте» летом 2022 года. В текущем сезоне 22-летний вингер провёл 15 матчей, забил 5 мячей и получил 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:38
Да пусть выступает за сборную Армении, но надо делать изменения в понятии легионер в РПЛ.
Выступаешь за другую страну, то автоматически переходишь в ряды легионеров.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:32
Каждый армянин любит Армению, но любить предпочитает издалека!
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:05
Парадокс футболистов с армянскими корнями - рождаются в России, а выступают за Родину))
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 15:45
Эдгар Севикян молодец, все правильно сделал.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:41
Севикян – уроженец Москвы и воспитанник «Локомотива», конечно же должен играть за Армению, которую тренирует лохол русофоб Олександр Васильович Петраков, ярый фанат России....
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:37
Это его личное дело....Всё грамотно сказал. Без провокаций. Молодец...
112910415
112910415
вчера в 14:34
всё в порядке, всё штатно
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:30
ПРоснулся утром,чувствует,что душа тянет на Родину предков.Паспорт получил,но жить туда не поехал.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:50
В свободной стране живем, каждый в праве сделать свой выбор самостоятельно
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