Федотов рассказал, чем были вызваны замены в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал замены в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака».

Мухин получил небольшой спазм, так как поле было очень непростое, вязкое и сырое. На футболистов легла дополнительная нагрузка. Иван Обляков и Фёдор Чалов проделали большой объём работы, требовалась свежая кровь. Вышедшие игроки хорошо показали себя.

Также Федотов оценил форму защитника ЦСКА и объяснил, почему оба забитых «армейцами» мяча пришли с одного фланга.

Он играл после травмы без должной подготовки, а после перерыва на сборные хорошо поработал, прибавил. Два наших фланговых латераля находят себя, хорошо пасуют. Мы хотим видеть их результативные действия, и они оказываются своевременно в правильном месте.

И с правой зоны было достаточно предпосылок гола. Конечно, мы анализировали разные моменты и пытались это реализовать в игре. Сегодня это получилось.