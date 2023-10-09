Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Федотов рассказал, чем были вызваны замены в матче со «Спартаком»

вчера, 09:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал замены в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака».

Мухин получил небольшой спазм, так как поле было очень непростое, вязкое и сырое. На футболистов легла дополнительная нагрузка. Иван Обляков и Фёдор Чалов проделали большой объём работы, требовалась свежая кровь. Вышедшие игроки хорошо показали себя.

Также Федотов оценил форму защитника ЦСКА Милана Гайича и объяснил, почему оба забитых «армейцами» мяча пришли с одного фланга.

Он играл после травмы без должной подготовки, а после перерыва на сборные хорошо поработал, прибавил. Два наших фланговых латераля находят себя, хорошо пасуют. Мы хотим видеть их результативные действия, и они оказываются своевременно в правильном месте.

И с правой зоны было достаточно предпосылок гола. Конечно, мы анализировали разные моменты и пытались это реализовать в игре. Сегодня это получилось.

Ранее наставник ЦСКА рассказал, что стало причиной пропущенного мяча на 90+6-й минуте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Джикия отреагировал на слухи о том, что Абаскаль потерял раздевалку
Вчера, 14:23
Личка высказал своё мнение о россиянах
Вчера, 12:17
Мостовой: «„Спартак“ не заслуживал победу, а Медина был одним из худших»
08 октября
Севикян рассказал, как реагирует на критику из-за выбора сборной Армении
06 октября
Тренер сборной России оценил решение УЕФА и ФИФА о допуске сборных U17
06 октября
Агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»
01 октября
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 11:33, ред.
Федун высказался об этом матче - Дерби, огонь, результат положительный.
Оно понятно, для Федуна результат положительный. Два шальных гола Спартака спасли их от поражения. А ЦСКА упустил победу. Армейцы играли гораздо лучше. Но счёт на табло и тут уж ничего не поделаешь. А то, что дерби - огонь, как высказался Федун, я бы не сказал. Армейцы доминировали на поле, а Спартак играл сумбурно. И только невнимательность Армейцев помогла им забить эти два шальных гола. На настоящее дерби игра не была похожа.
протон
протон
вчера в 11:04
Обляков с Чаловым выполнили большой объем работы , видно было что к концу матча физически подсели, действительно требовалась замена. Просто заменившие их игроки не совсем вошли в игру , потерянные были что-ли
Отмечу Файзуллаева. В многом, за счет его нестандартных действий ЦСКА обострял. У Спартака такого игрока на поле не было..
Вещий
Вещий
вчера в 09:47
Тренеру виднее какие замены делать. Так что могли бы и не спрашивать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 