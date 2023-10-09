Федотов рассказал, чем были вызваны замены в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал замены в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака».
Мухин получил небольшой спазм, так как поле было очень непростое, вязкое и сырое. На футболистов легла дополнительная нагрузка. Иван Обляков и Фёдор Чалов проделали большой объём работы, требовалась свежая кровь. Вышедшие игроки хорошо показали себя.
Также Федотов оценил форму защитника ЦСКА Милана Гайича и объяснил, почему оба забитых «армейцами» мяча пришли с одного фланга.
Он играл после травмы без должной подготовки, а после перерыва на сборные хорошо поработал, прибавил. Два наших фланговых латераля находят себя, хорошо пасуют. Мы хотим видеть их результативные действия, и они оказываются своевременно в правильном месте.
И с правой зоны было достаточно предпосылок гола. Конечно, мы анализировали разные моменты и пытались это реализовать в игре. Сегодня это получилось.
Ранее наставник ЦСКА рассказал, что стало причиной пропущенного мяча на 90+6-й минуте.
Оно понятно, для Федуна результат положительный. Два шальных гола Спартака спасли их от поражения. А ЦСКА упустил победу. Армейцы играли гораздо лучше. Но счёт на табло и тут уж ничего не поделаешь. А то, что дерби - огонь, как высказался Федун, я бы не сказал. Армейцы доминировали на поле, а Спартак играл сумбурно. И только невнимательность Армейцев помогла им забить эти два шальных гола. На настоящее дерби игра не была похожа.
Оно понятно, для Федуна результат положительный. Два шальных гола Спартака спасли их от поражения. А ЦСКА упустил победу. Армейцы играли гораздо лучше. Но счёт на табло и тут уж ничего не поделаешь. А то, что дерби - огонь, как высказался Федун, я бы не сказал. Армейцы доминировали на поле, а Спартак играл сумбурно. И только невнимательность Армейцев помогла им забить эти два шальных гола. На настоящее дерби игра не была похожа.
Отмечу Файзуллаева. В многом, за счет его нестандартных действий ЦСКА обострял. У Спартака такого игрока на поле не было..
Отмечу Файзуллаева. В многом, за счет его нестандартных действий ЦСКА обострял. У Спартака такого игрока на поле не было..