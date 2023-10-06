Тренер сборной России оценил решение УЕФА и ФИФА о допуске сборных U17

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вчера, 10:52

Тренер сборной России высказался по поводу решения УЕФА и ФИФА допустить юношеские российские команды до участия в официальных матчах.

Моё мнение: это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У Советского Союза, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Испании, Англии, Италии, Германии. Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам.

Также Онопко заявил, что верит в то, что на товарищеском матче России и Камеруна будет аншлаг.

Очень надеемся, что соберётся полный стадион. Нам сегодня особенно нужна поддержка болельщиков и всей страны. У «Динамо» уютная арена с прекрасной атмосферой. На сборную ещё можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг.

Напомним, игра состоится 12 октября.