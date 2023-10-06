Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2023

Тренер сборной России оценил решение УЕФА и ФИФА о допуске сборных U17

вчера, 10:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КамерунКамерун12.10.2023 в 19:00 Не начался

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался по поводу решения УЕФА и ФИФА допустить юношеские российские команды до участия в официальных матчах.

Моё мнение: это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У Советского Союза, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Испании, Англии, Италии, Германии. Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам.

Также Онопко заявил, что верит в то, что на товарищеском матче России и Камеруна будет аншлаг.

Очень надеемся, что соберётся полный стадион. Нам сегодня особенно нужна поддержка болельщиков и всей страны. У «Динамо» уютная арена с прекрасной атмосферой. На сборную ещё можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг.

Напомним, игра состоится 12 октября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Севикян рассказал, как реагирует на критику из-за выбора сборной Армении
Вчера, 13:36
Агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»
01 октября
Полузащитник «Пари НН» назвал главные качества Сергея Юрана
01 октября
В «Балтике» рассказали о целях на сезон
01 октября
Представители Роберта Ренана недовольны тем, что он стал игроком резерва
01 октября
Агент Джикии заявил, что не понимает почему Дуарте играет в основе
01 октября
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:52
Разве они слепы. Они сознательно и зряче душат.
pomor45
pomor45 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:51
Соперники будут не слабее наших и этого хватит для развития.
Ев17
Ев17
вчера в 18:39
без символов России выступать хоть какой сборной негоже
112910415
112910415
вчера в 17:36
шаг формальный, и результата может не оказаться ...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:33
Эти решения нереализуемы,на бумаге.Чтобы наши проходимцы продолжали игру,навязанную тамошними проходимцами.Закончится передел мира,вот тогда и пойдут процессы,а пока это морковка на палке впереди нашего "ослика".
протон
протон
вчера в 12:06
Все футбольные люди говорят, что это хорошо. Газзаев Ака-"Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях" не в счёт) При нынешнем раскладе постепенное возвращение - это данность. Промежуточный шаг - это нейтральные поля, форма и так далее. Дальше - больше. А про условие окончательного возвращения уже сказали прямо.
lotsman
lotsman
вчера в 12:03
Кто там кого помнит, в Испании, Англии.............? А кто выставил УЕФА ультиматум, выступая против участия наших команд в турнирах? Почти все страны Европы. Спорт на благо мира? Да спорт давно уже стал инструментом политики. А политика в Европе и штатах одна - уничтожить Россию. Даже если ФИФА продавит участие наших команд, то это будет кошмар для наших ребятишек. Без флага, без имени, без болельщиков (им визы не дадут), с трибун свист, плевки и летящие предметы (радикалы постараются).
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:33
Это не жест доброй воли, а снятия ответственности с себя - вроде молодцы и разрешили, но добрая половина команд просто не станет играть с нашими юношами и сборной просто придется самовольно сняться с турнира. Не хочу, чтоб так было, но по-моему самый очевидный вариант. Еще несколько лет что юношам что взрослым придется играть с командами африканских стран и нового света, тем которым пофиг на всё, лишь бы бабла отсыпали
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:18, ред.
Согласен с Онопко. Но всех маргиналов, кто против, на карандаш. Когда-нибудь все закончится и будет Мир. Никакой помощи больше.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:16
Рано или поздно прозрение наступит и наши команды допустят до международных турниров.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 