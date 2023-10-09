Личка высказал своё мнение о россиянах

Главный тренер «Динамо» рассказал, в чём, по его мнению, специфика россиян.

У каждого народа своя специфика.

Специфика русских — любите пить водку, а чехи — пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно. (Смеётся.)

Приехав первый раз в Оренбург, на меня все смотрели с выпуклыми глазами, когда я подходил к незнакомому человеку и говорил: «Привет, как дела?» Негативные эмоции у людей были. Такое в Чехии тоже иногда случается, но ваш народ чуть более закрыт. Когда я подходил к одному и тому же человеку в третий или четвёртый раз, у него уже появлялась улыбка на лице, а в первый раз он говорил мне: «А ты откуда?»