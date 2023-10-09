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Личка высказал своё мнение о россиянах

вчера, 12:17

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, в чём, по его мнению, специфика россиян.

У каждого народа своя специфика.

Специфика русских — любите пить водку, а чехи — пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно. (Смеётся.)

Приехав первый раз в Оренбург, на меня все смотрели с выпуклыми глазами, когда я подходил к незнакомому человеку и говорил: «Привет, как дела?» Негативные эмоции у людей были. Такое в Чехии тоже иногда случается, но ваш народ чуть более закрыт. Когда я подходил к одному и тому же человеку в третий или четвёртый раз, у него уже появлялась улыбка на лице, а в первый раз он говорил мне: «А ты откуда?»

Чешский специалист работает в России с лета 2020 года.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 14:00, ред.
Оренбург, ночь, улица, фонарь, аптека…
Личка: Привет, как дела?...
Незнакомый человек: Ты откуда такой бесстрашный?...
kow13
kow13 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:45
а еще - официальная стата говорит о том, что чехи пьют больше
Viollator
Viollator
вчера в 12:54
Повторил стереотипы, что бы не было к нему следующих вопросов и травли.
Сп62
Сп62
вчера в 12:39
Хорошо ещё, что не послали.
lotsman
lotsman
вчера в 12:26
У каждого народа своя специфика, это так. Русские, если улыбаются, то от души. А у европейцев улыбка фальшивая. Они скалятся, а не улыбаются. По поводу водки, бред. Этот миф сочинённый теми же европейцами. Да, наши, те кто пьёт, любят водку и могут перепить европейцев, но это не значит, что русские все поголовно пьют постоянно и везде, как считают европейцы. Некоторые из них, кстати, считают, что у нас медведи по улицам бродят.))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:26
И что это всё значит, и как это связано с его работой и футболом ??!
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