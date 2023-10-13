Дюков допустил, что сборная России U17 ещё может заявиться в отбор на Евро

Президент РФС заявил, что юношеская сборная России ещё может заявиться на отборочный турнир к чемпионату Европы.

10 октября УЕФА отменил решение о допуске российских национальных команд U17 до соревнований под своей эгидой, так как не получилось найти технического решения, которое бы позволяло сборным выступать.

Теоретически такая возможность [участия в отборе на чемпионат Европы] ещё есть — есть время, чтобы найти техническое решение заявить в одну из групп, которая играет в ноябре. Отборочный турнир стартует в октябре, поэтому времени осталось немного.

Решение, принятое 26 сентября, остаётся в силе. На этом исполкоме должен был рассматриваться вопрос, как именно в этом сезоне-2023/24 допустить наши юношеские сборные. Поскольку на данный момент технического решения не было найдено, этот вопрос не рассматривался. Но на этом исполкоме данный вопрос не рассматривался, поэтому не могло быть принято никакого решения относительно того, чтобы отменить решение от 26 сентября, так что решение остаётся в силе.