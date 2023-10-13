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Дюков допустил, что сборная России U17 ещё может заявиться в отбор на Евро

вчера, 09:49

Президент РФС Александр Дюков заявил, что юношеская сборная России ещё может заявиться на отборочный турнир к чемпионату Европы.

10 октября УЕФА отменил решение о допуске российских национальных команд U17 до соревнований под своей эгидой, так как не получилось найти технического решения, которое бы позволяло сборным выступать.

Теоретически такая возможность [участия в отборе на чемпионат Европы] ещё есть — есть время, чтобы найти техническое решение заявить в одну из групп, которая играет в ноябре. Отборочный турнир стартует в октябре, поэтому времени осталось немного.

Решение, принятое 26 сентября, остаётся в силе. На этом исполкоме должен был рассматриваться вопрос, как именно в этом сезоне-2023/24 допустить наши юношеские сборные. Поскольку на данный момент технического решения не было найдено, этот вопрос не рассматривался. Но на этом исполкоме данный вопрос не рассматривался, поэтому не могло быть принято никакого решения относительно того, чтобы отменить решение от 26 сентября, так что решение остаётся в силе.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 11:28
Так их товарищи уже поработали, теперь они мало, что могут сделать
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:11
Дюков и сотоварищи... снимите розовые очки и начните работать...
idres
idres
вчера в 10:56
Думаю что Дюкову лучше не педалировать этот вопрос... и пока не давать интервью по этому поводу.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:40
ну когда же вы станете мужиками
Futurista
Futurista
вчера в 10:26
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:04
Пустозвон.Заявиться может,участвовать-нет.
Гость
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