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Официально подтверждено, что Евро-2032 пройдёт в Италии и Турции

вчера, 13:39

Чемпионат Европы 2032 года пройдёт в Италии и Турции. Страны представили 20 стадионов для проведения турнира. К октябрю 2026 года из них выберут 10, 5 от Италии и 5 от Турции.

Ранее в УЕФА сообщили, где пройдёт чемпионат Европы 2028 года.

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Перевод с Твиттер УЕФА Фото: официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:28
- Да... "Чем дальше в лес - тем толще партизаны!" Ни убавить, не прибавить...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:00
Для начала посмотрим как олимпиада 2024 года в Париже пройдёт, а потом посмеёмся над их планами.
Хотя за Турцию переживать не стоит, они смогут.
протон
протон
вчера в 15:03
Ну теперь придется стадионы строить итальянцам
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:46
Зачем планировать ЧЕ аж на 32 год,его же может и не наступить! 🤣🤣🤣
idres
idres
вчера в 14:29
Ну хоть где то определённость появилась.... а то ФИФА вообще чудить начала.
adekvat
adekvat
вчера в 13:53
В Турции сборные даже на стадионах отелей могут играть
dt494uvtsja4
dt494uvtsja4
вчера в 13:52
По теперешним тенденциям что-то маловато стран-хозяек, можно было бы ещё и Мальту с Кипром прислюнявить
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