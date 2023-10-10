Официально подтверждено, что Евро-2032 пройдёт в Италии и Турции

Чемпионат Европы 2032 года пройдёт в Италии и Турции. Страны представили 20 стадионов для проведения турнира. К октябрю 2026 года из них выберут 10, 5 от Италии и 5 от Турции.
Ранее в УЕФА сообщили, где пройдёт чемпионат Европы 2028 года.
Чемпионат Европы 2032 года пройдёт в Италии и Турции. Страны представили 20 стадионов для проведения турнира. К октябрю 2026 года из них выберут 10, 5 от Италии и 5 от Турции.
Ранее в УЕФА сообщили, где пройдёт чемпионат Европы 2028 года.
Хотя за Турцию переживать не стоит, они смогут.
Хотя за Турцию переживать не стоит, они смогут.