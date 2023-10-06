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В Нидерландах ждут подробностей от УЕФА по допуску россиян

вчера, 16:27

Королевский футбольный союз Нидерландов принял к сведению решение УЕФА о допуске юношеских сборных России в официальные турниры, но ждёт дальнейших подробностей.

KNVB принял к сведению предложенное УЕФА решение вновь разрешить российским командам участвовать в юношеских соревнованиях на строгих условиях. На данный момент мы ждём дальнейших подробностей от УЕФА. Затем мы проконсультируемся с УЕФА, правительством Нидерландов и другими европейскими футбольными ассоциациями о последствиях.

Ранее десять стран отказались играть со сборными России (Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Румыния). А в Федерации футбола Венгрии сообщили, что будут исполнять решение УЕФА и ФИФА.

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Источник: tass.ru
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