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На этой неделе УЕФА пересмотрит вопрос о допуске юношеских сборных России

вчера, 09:17

На этой неделе на заседании Исполнительного комитета УЕФА будет пересмотрен вопрос о допуске юношеских сборных России до официальных турниров. Отмечается, что президент организации Александер Чеферин вынужден пойти на такие меры из-за серьёзного давления.

Некоторые страны отказались играть с россиянами. В других федерациях существует напряжённость из-за данного вопроса. Как пример, отставка одного из вице-президентов УЕФА Карла-Эрика Нильссона с поста главы Шведской спортивной конфедерации.

Сообщается, что тема о допуске юношеских сборных России на предыдущем заседании Исполнительного комитета была поднята Чеферином неожиданно. Это вызвало огромное удивление среди членов УЕФА.

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Перевод с independent.co.uk Фото: официальный сайт УЕФА
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