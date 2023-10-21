«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в АПЛ

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вчера, 19:04

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в матче 9-го тура АПЛ (2:1).

На 7-й минуте Хулиан Альварес открыл счёт. Эрлинг Холанд на 19-й удвоил преимущество «горожан». Гости свой единственный мяч забили на 73-й — отличился Ансу Фати. Хозяева на 90+6-й остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Мануэль Аканджи.

«Ман Сити» вышел на 1-е место в чемпионате Англии, набрав 21 очко. «Брайтон» — 7-й, у команды 16 баллов.