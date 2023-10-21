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«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в АПЛ

вчера, 19:04
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в матче 9-го тура АПЛ (2:1).

На 7-й минуте Хулиан Альварес открыл счёт. Эрлинг Холанд на 19-й удвоил преимущество «горожан». Гости свой единственный мяч забили на 73-й — отличился Ансу Фати. Хозяева на 90+6-й остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Мануэль Аканджи.

«Ман Сити» вышел на 1-е место в чемпионате Англии, набрав 21 очко. «Брайтон» — 7-й, у команды 16 баллов.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:25
Да этот де Зерби после кивка Гвардиолы может возглавить в перспективе горожан, также как после Брайтона нахваливали Поттера
DXTK
DXTK
вчера в 20:22
Холанд забил решающий гол, без него МС было бы хана.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:42
Болельщиков Манчестер сити с очень не лёгкой победой !
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 19:37
Гвардиола сделал свою работу сегодня хорошо, ну и Фати отметился за свою команду, тоже хорошо. Сегодня парни из Барселоны были лучше своих коллег.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:21
У "Брайтона" одна победа за последние семь матчей, после матчей с АЕКом они летят под откос, и в целом становится ясно, что в этом году таких ярких чаек, как в прошлом, не будет, соперники разобрали их игру и ставят в тупик, "Вилла" так вообще катком прошлась по ним.

Де Дзерби придётся сильно подумать, как выправить положение команды.

Поэтому тут я не сомневался в победе хозяев, поздравляю горожан)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:08
Натужная, но победа..
Elliada
Elliada
вчера в 19:08
3 очка взяли. Сити с победой! Сейчас главное набрать ход. Впереди соперники по серьезнее будут
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:05
Сити с победой!! Доку очень хорош был сегодня, бельгийская ракета))) Весь фланг возил, аж беднягу Милнеру в перерыве заменили, поскольку он никак не успевал за Жереми)) По сути всю игру контролировали горожане, был отрезок во втором тайме небольшой, когда чайки проснулись, что-то создали и забить даже смогли, ну тут сити сами виноваты надо было поднажать и забивать третий гол, а не отдавать мяч Брайтону. Ну и удаление в конце и немного нервная концовка. Но в целом сити по делу выиграл и поднимается на первое место. Ждем игры Арсенала и ТТХ.
P.s: Ортега в игре ногами ни разу не Эдерсон, много раз ошибался в передачах
Гость
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