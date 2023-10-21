Дубль Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Верону»

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вчера, 17:57

«Верона» потерпела поражение от «Наполи» в матче 9-го тура Серии А (1:3).

На 27-й минуте Маттео Политано вывел гостей вперёд. Хвича Кварацхелия оформил дубль, забив на 43-й и 55-й. Дарко Лазович на 60-й забил единственный гол у хозяев.

«Верона» занимает 16-е место в чемпионате Италии, имея в активе 8 очков. «Наполи» располагается на 5-й строчке с 17 баллами.