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Дубль Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Верону»

вчера, 17:57
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 3Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Верона» потерпела поражение от «Наполи» в матче 9-го тура Серии А (1:3).

На 27-й минуте Маттео Политано вывел гостей вперёд. Хвича Кварацхелия оформил дубль, забив на 43-й и 55-й. Дарко Лазович на 60-й забил единственный гол у хозяев.

«Верона» занимает 16-е место в чемпионате Италии, имея в активе 8 очков. «Наполи» располагается на 5-й строчке с 17 баллами.

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Все комментарии
barinov
barinov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:46
На аргументы, когда нет ответа оппонент начинает беситься! Мне лично вы не интересны, тем более живете в Германии и судите о футболисте, который поиграл в России, заслужил уважение ведущих тренеров и игроков! Кроме ненависти от вас ничего, даже парень венчался в храме и то гадость написали! Живите с миром ,, Бог вам судья, если вы в него еще верите!!!
Capral
Capral ответ barinov (раскрыть)
сегодня в 01:31
Я не знаю ,какая мафия кому что покупает, но если игрок, катастрофически проваливает 2й круг, если его нещадно критикует главная итальянская газета, и если он, полгода не забивает- значит, он АПРИОРИ, лучшим быть не может!!!!!!! Есть вещи, которые НЕВОЗМОЖНО отрицать!!!!!!!
Capral
Capral ответ barinov (раскрыть)
сегодня в 01:24
Последний раз предупреждаю, если не прекратите третировать- прекращаю общение. Больше повторять не буду. Уйдет Мудрик в аренду или не уйдет- вы этого точно не знаете, поглядим. Всё, желаю здравствовать.
barinov
barinov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:16
Мудрик скоро в аренду уйдет, ему такие деньги платят, а он только первый гол после срезки забил! Вы грузину до дня посчитали сколько не забивал, посчитайте своему любимцу+ сведите деньги за контракт и зарплаты и вот она непоколебимая арифметика! Даже грузинская мафия которая покупает звания лучшего игрока(это с ваших слов, могу напомнить) не нужна в данном случае!
barinov
barinov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:09
Вообще-то Бразилия никогда не славилась вратарями тот же Жильмар был самое слабое звено в легендарной сборной! Дида хороший вратарь но не более, был Милан, который всех сметал! в СССР одновременно, как минимум, 5 вратарей были выше классом! А в Италии, Дзофф, Дзенга, Буффон и т.д.
Capral
Capral
сегодня в 00:33
Приветствую, "Любителя веселых разгромов"!!! Давно не виделись! Вот только к общению не расположен.
Capral
Capral
сегодня в 00:30
А разве это не одно и тоже?! Грузин, конкретно дает понять, что он стравнивает себя с Марадоной! Что не понятного?! Я даже не сомневался, что будешь всё отрицать. Короче, слушай здесь, разговоры заканчиваю, общение тоже. Если Дида не топ, то вообще о чем говорить... У человека столько регалий и званий, дважды выигрывал ЛЧ, но ты не считаешь его топом, хорошо, думаю, он это переживет. А Мудрик- красава, выделяется, и надеюсь, теперь- попрет!!!!!!! Парню начали давать практику, время- начал давать результат!!!!!!!

А ты, когда тебе не выгодно- унижаешь Хвичку, когда выгодно, в пику мне- пиаришь его. Вот поэтому, общение закончено- навсегда!!!
Dinamo
Dinamo
сегодня в 00:27
Грусть-тоска для бибы и бобы
Capral
Capral
вчера в 23:58
Посмотрел еще раз ролик матча с Челси!!! Мудрик красава- и пенальти сделал, и голешник забил великолепный!!!!!!! Растет, парень!!!!!!!
Catenaccio_888
Catenaccio_888
вчера в 23:52
Ещё раз читай внимательно. Там чёрным по белому написано, что он привыкает к прозвищу Кварадона. Хорошо, что я читать умею и понимать смысл прочитанного.
Capral
Capral
вчера в 23:46
Тебе еще раз повторить? Читай, то что ты нашел! Там все четко написано. Нет, я понимаю- это конечно не сборная мира в Реале и Дида не топ, но все очень понятно...
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:38
А кто так считает, можно узнать? Или это опять какие-то мифические существа?
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:30
Пиши в Неаполь болельщикам Наполи. Зачем ты мне пишешь?
Catenaccio_888
Catenaccio_888
вчера в 23:29
Ну что, Капрал, ты можешь показать где в интервью грузина написано, что он привыкает к сравнению с Марадоной?
Capral
Capral
вчера в 23:27
протон- полностью согласен и подписываюсь под каждым словом!!!!!!!
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:26
    протон
    протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Когда говорят, что грузин хвича - лучший всей истории Грузии футбольной, то это не так.
    Там были целые поколения реальных легенд, которых ты не видел по молодости лет от Метревели и Месхи, который, к слову, был гениальным дриблером, не хуже Гарринчи, только играл левого, а не правого, как знаменитый бразилец, крайка и тоже имеет финт названный его именем, до крутейшего поколения начала 80-х, ведомое гениальным Кипиани, плюс Чивадзе, Гуцаев Шенгелия и тд.), которое выигрывало еврокубок и каждый по уровню мог вполне заиграть в любом европейском топклубе, но этого, увы, не позволяли тогдашние совковые законы и правила с их гребаным "железным занавесом"! Ду маю не уместно делать из грузина Марадону .
    Catenaccio_888
    Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Да ничего не перевалит. То что ты умеешь приписывать людям чего не было - все знают.
    протон
    протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
    вчера в 23:17
    В таком же ключе могу привести свои аргументы, боюсь что перевалит с лихвой в мою чашу.
    протон
    протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Там не было оскорблений, и не всегда лайк говорит об одном .
    Capral
    Capral
    вчера в 23:06
    После того, как ты назвал Реал 50-х сборной мира, и после твоего отрицания Диды топовым вратарем, я закончил с тобой беседы. А за статью спасибо, я не ошибся.
    Capral
    Capral ответ barinov (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Я имею Счастье и Честь общаться с нашим замечательным ветераном А.Ф.Маховиковым!!!!!!! А футболистов, которые вы мне перечислили- я очень хорошо знаю и помню, как и их игру!!!!!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 23:01
    Ваш комментарий в 21-04, где вы поддержали оскорбления Хвичи одним из пользователей.
    barinov
    barinov ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:00
    Главное помню Пильгуя и уважаю как вратаря, Гонтарь тоже классный но мне первый больше нравился, еще Максименков, Минаев, да мало ли... Не нравились Коса и Автоген, вот кому не было места в футболе, сколько техничных ребят поломали, того же Гуцаева на полгода из строя выводили, было бы судейство как сейчас , запретили бы играть!
    Capral
    Capral
    вчера в 22:58
    Так ты же уже нашел!!!
    Capral
    Capral ответ barinov (раскрыть)
    вчера в 22:57
    Сегодня, от 22:20 от Сatenaccio!!! Читайте внимательно и не говорите что это не так!!!
    Catenaccio_888
    Catenaccio_888
    вчера в 22:54
    Капрал, ты как раз вообще не прав. Там ни слова нет, что грузин привыкает к сравнению с Марадоной.
    barinov
    barinov ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:53
    Нет такого издания я загуглил, лукавите сударь!
    Catenaccio_888
    Catenaccio_888
    вчера в 22:52
    Капрал, ты наконец покажешь где в интервью написано, что грузин привыкает к сравнению с Марадоной???
    Catenaccio_888
    Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Это я не увидел ответы по тому же Ибаньесу. Ты постоянно с темы спрыгивал.
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