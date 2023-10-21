«Рубин» и ЦСКА голов не забили

«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ (0:0).
В следующем туре казанцы встретятся с «Балтикой», а москвичи сразятся с «Краснодаром».
После игры «Рубин» идет на 10-м месте (13 очков), ЦСКА расположился на 5-й строчке (18 баллов).
«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ (0:0).
В следующем туре казанцы встретятся с «Балтикой», а москвичи сразятся с «Краснодаром».
После игры «Рубин» идет на 10-м месте (13 очков), ЦСКА расположился на 5-й строчке (18 баллов).
Балл заработали . пригодится по весне считать ))))
Балл заработали . пригодится по весне считать ))))