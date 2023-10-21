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«Рубин» и ЦСКА голов не забили

вчера, 15:58
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ (0:0).

В следующем туре казанцы встретятся с «Балтикой», а москвичи сразятся с «Краснодаром».

После игры «Рубин» идет на 10-м месте (13 очков), ЦСКА расположился на 5-й строчке (18 баллов).

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Все комментарии
Пепс
Пепс ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 03:30
Да , тоже думаю чистый гол отменил . Испортил игру .
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 18:33
Да уж Федот ,да не тот. Ожидаемая расплата за Сочи. На правильном пути к тренерству в ФНЛ. Сколько таких тренеров Москва переварила и выкинула , сейчас даже и не найдёшь их имён.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
Засудил Ку-ку Рубин. Мяч от лица попал в руку игроку и в атаке. Тут такой же момент помню доказывали, когда от ноги мяч попал в руки и был затем забит гол конем. Это другое видимо).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:17
Справедливости ради там два удара в створ. А так вопрос логичен.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:53
фк РУБИН - спас очки..уже какой то успех..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:49
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:36
    В последнее время даже не хочется смотреть на это унылое зрелище под названием футбол в исполнении армейцев под управлением Владимира Федотова . Да и вообще, команда уже забыла когда выигрывала с уверенной игрой и забитыми мячами. Последний матч у себя на родном стадионе подопечные Федотова еле еле выиграли у Балтики , команда которая находится в нижней части турнирной таблицы . Тоже самое и сегодня с Рубином, как небыло игры в прошлой игре , так её не видно было и в этом противостоянии с таким же аутсайдером чемпионата . При всём уважении к Федотову , но он вообще не тренер для такого клуба как ЦСКА . Обыкновенный тренер для команды из середины турнирной таблицы, да и с таким видением футбола и такой философией , которая ведёт ЦСКА как раз в середину этой самой турнирной таблицы. Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
    nik9373
    nik9373 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 17:25
    Как это при одном ударе в створ возможно?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 17:13, ред.
      Serious94
      Serious94
      вчера в 16:24
      Нога-мяч порадовал.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 16:14
      Вообще то я не ожидал, что ЦСКА так слабо сыграет.
      Пепс
      Пепс
      вчера в 16:10
      Согласен с комментаторами - Рубин второй матч подряд играет на 0 , после 20 пропущенных на старте. Да , это гуд 👍👍. Жаль не выиграли , а это не гуд 😀😀😀.
      Балл заработали . пригодится по весне считать ))))
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 16:10
      Опять подвела реализация голевых моментов. Могли забить 3 мяча, есть нал чем работать.
      cska1948
      cska1948
      вчера в 16:04
      Ванька,Ванька лучше бы ты забил сегодня Рубину чем Кении...
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:04
      Счет отразил суть)...
      MishaBigdan
      MishaBigdan
      вчера в 16:02
      днари,смотреть не возможно тухлятина,за такие матчи вообще очков не давать!
      TheBoLt
      TheBoLt
      вчера в 16:00
      Равная игра, равная статистика, даже по голу от каждой команды отменили. Результат более чем закономерный
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 15:59
      Унылое зрелище((((
      Гость
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