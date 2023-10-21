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«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» в Ла Лиге. Захарян отыграл первый тайм

вчера, 17:26
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственный гол забил Браис Мендес на 64-й минуте. Российский полузащитник басков Арсен Захарян покинул поле на 46-й, его заменил Андер Барренетчеа.

«Реал Сосьедад» с 18 очками занимает 5-е место в чемпионате Испании. «Мальорка» находится на 15-й позиции, у команды 8 баллов.

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:53
Ну что сказать, именно отыграл и не более того...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:27
Уровень Захаряна довольно невысок
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:12
Опять по бороде? Ничего. Москва не сразу строилась. Ждемс.
протон
протон
вчера в 17:42, ред.
Пока явно не встроен в командную игру, ну и не было Кубо, чтобы разгонял атаки и мог сделать что-то острое.
Ему бы теперь не поникнуть после этого, вроде шанс получил, и не воспользовался толком. Надо продолжать работать.
Хотел бы его на фланге увидеть, мне кажется, что может быть больше пользы там от него.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:39
Захарян максимально плох
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:29
Вот и Захарян начал свои выступления ,но пока не отличился,все впереди!
Гость
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