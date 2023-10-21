«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» в Ла Лиге. Захарян отыграл первый тайм

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вчера, 17:26

«Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственный гол забил Браис Мендес на 64-й минуте. Российский полузащитник басков Арсен Захарян покинул поле на 46-й, его заменил Андер Барренетчеа.

«Реал Сосьедад» с 18 очками занимает 5-е место в чемпионате Испании. «Мальорка» находится на 15-й позиции, у команды 8 баллов.