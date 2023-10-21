«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» в Ла Лиге. Захарян отыграл первый тайм

«Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:0).
Единственный гол забил Браис Мендес на 64-й минуте. Российский полузащитник басков Арсен Захарян покинул поле на 46-й, его заменил Андер Барренетчеа.
«Реал Сосьедад» с 18 очками занимает 5-е место в чемпионате Испании. «Мальорка» находится на 15-й позиции, у команды 8 баллов.
Ему бы теперь не поникнуть после этого, вроде шанс получил, и не воспользовался толком. Надо продолжать работать.
Хотел бы его на фланге увидеть, мне кажется, что может быть больше пользы там от него.
Ему бы теперь не поникнуть после этого, вроде шанс получил, и не воспользовался толком. Надо продолжать работать.
Хотел бы его на фланге увидеть, мне кажется, что может быть больше пользы там от него.