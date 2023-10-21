«Факел» одолел «Оренбург» в матче Премьер-Лиги

«Оренбург» уступил «Факелу» в 12-м туре РПЛ (1:2).
Ильнур Альшин на 35-й минуте вывел гостей вперед. Дмитрий Воробьёв на 76-й сравнял счет. На 90+2-й Никита Моцпан не реализовал пенальти, но забил с игры на 90+3-й.
После матча «Оренбург» идет на 13-м месте (11 пунктов), «Факел» находится на 11-й строчке (12 баллов).
Протест однозначно.
Протест однозначно.
p.s.Еще по матчу с ДИНАМО были видны позитивные изменения в игре Факела. Надеюсь, команда на правильном пути и это не просто временный успех!
p.s.Еще по матчу с ДИНАМО были видны позитивные изменения в игре Факела. Надеюсь, команда на правильном пути и это не просто временный успех!
Уважаю Факел, это - боевая команда.
Молодцы, что выиграли и доставили радость воронежским болельщикам,
знаю, что в Воронеже очень болеют за свою родную команду.
Просто, мне интересно было посмотреть на нового тренера
Деограсию, которого много хвалят сейчас. А оказалось-то,
ничего выдающегося в нём нет.
Уважаю Факел, это - боевая команда.
Молодцы, что выиграли и доставили радость воронежским болельщикам,
знаю, что в Воронеже очень болеют за свою родную команду.
Просто, мне интересно было посмотреть на нового тренера
Деограсию, которого много хвалят сейчас. А оказалось-то,
ничего выдающегося в нём нет.