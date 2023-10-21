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«Факел» одолел «Оренбург» в матче Премьер-Лиги

вчера, 14:03
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Оренбург» уступил «Факелу» в 12-м туре РПЛ (1:2).

Ильнур Альшин на 35-й минуте вывел гостей вперед. Дмитрий Воробьёв на 76-й сравнял счет. На 90+2-й Никита Моцпан не реализовал пенальти, но забил с игры на 90+3-й.

После матча «Оренбург» идет на 13-м месте (11 пунктов), «Факел» находится на 11-й строчке (12 баллов).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:13
- Я болею за Факел уже более 40 лет. Я написал:
- Факел с очень важной победой! Да, качество игры далеко от Московских клубов, Питера и Краснодара. Но вот в борьбе за мяч и самоотдаче на поле - вышеупомянутым клубам не грех и поучиться у Факела!!!

- И все, почему-то, пишут мне ответы на первую часть моей фразы. И споры уже начинаются... А смысл-то был во второй части: "Но вот в борьбе за мяч и самоотдаче на поле - вышеупомянутым клубам не грех и поучиться у Факела!!!"
particular
particular
вчера в 17:37
Не смотрел...
Искренне рад! С пустыми карманами, без админресурса и муссирования в СМИ, Факел творит, проигрывает, берёт, срывается и выгрызает...
С победой!
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
А кому нужны все эти фокусы без результата? Порадовать публику? Конечно, я согласен- футбол красен разными эффектными штучками, но тогда, когда есть результат. Знаете, я вот вспомнил В.Газзаева. Он, в начале 80-х, играя за ДИНАМО, вдруг начал злоупотреблять игрой пяткой, видимо, лавры Эдуарда Анатольевича покоя не давали. Скажу, выглядело всё это, так смешно, что люди на трибунах угарали...
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:12
- Я о том, что там техничные легионеры: точные передачи на пол поля, пасы и удары пяткой, "шведой", "сухой лист" и т.п. Согласитесь, смотрится красиво. Факелу сейчас явно не до этого. Финансирование не позволяет...
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:42, ред.
Качество далеко от московских клубов? Посмотрите на ЦСКА, Локо... Вы видите там высокое качество? Мне сегодня Факел понравился гораздо больше, вышeуказанных московских команд. Да и у Зенита- гегемона последних лет, сейчас, качество, точно не высшее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:36
Факел играл в автобус 🚌 класса Мерседес !!!)
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:29
- Факел с очень важной победой! Да, качество игры далеко от Московских клубов, Питера и Краснодара. Но вот в борьбе за мяч и самоотдаче на поле - вышеупомянутым клубам не грех и поучиться у Факела!!!
Валерыч
Валерыч ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:12
Конечно, нет, Олег!
Уважаю Факел, это - боевая команда.
Молодцы, что выиграли и доставили радость воронежским болельщикам,
знаю, что в Воронеже очень болеют за свою родную команду.
Просто, мне интересно было посмотреть на нового тренера
Деограсию, которого много хвалят сейчас. А оказалось-то,
ничего выдающегося в нём нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:08
Это РПЛ разрази его гром. Ты же знаешь кто спонсоры отсюда и "болтает" команды, а мы умиляемся..). Охота все к черту послать. Сейчас Рубин-ЦСКА играют. Там похоже будет то же самое, только под другим ракурсом.
альсато
альсато ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 14:59
Валерыч!..а. что Факел-команда для битья?
nubom
nubom
вчера в 14:47
Марков совершил фол на красную. Такую же надо показать и VAR...
shlomo
shlomo
вчера в 14:42
"Оренбург" ходит по кругу, причем этот круг он порою успевает пройти внутри одного матча.

Сначала получает по шапке от аутсайдера из-за своего самодовольства ("Пари НН", "Балтика", первый тайм с "Факелом"), затем совершает "подвиг" (победы над "Локомотивом", "Зенитом", гол Воробьева "Факелу), начинает гордиться собой и вновь получает по шапке за это.

А все потому, что чуть что-то хорошо получилось, так руководители начинают считать себя гениальными менеджерами, которые с якобы худшим бюджетом в лиге находят гениальных тренеров и игроков, а игроки начинают считать себя гениальными футболистами, которые по меньшей мере должны играть в основе сборной и получать награды лучшим игрокам чемпионата.

Правда же состоит в том, что потрачены огромные деньги, а команда в зоне вылета. И такие игроки и менеджеры никому выше в здравом уме не могут быть нужны, для них за счастье должно быть продолжать осваивать бюджет "Оренбурга" как можно дольше.

Пи.Си. НАБОЛЕЛО,,,,,,
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:40
И эта "элита" поедет первым в списке в СА судить их чемпионат). Но там будет все тип-топ и "умышленно, не умышленно" глаза будут на пять копеек).
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:39
Ну, и что сделал этот хвалёный Деограсия?
Я-то думал действительно он сильный тренер.
А оказалось.... На своём поле Факелу умудриться проиграть,...
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:33
Если играть постоянно только на контратаках, трудно отыгрываться, когда надо атаковать позиционно...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Гусьок (раскрыть)
вчера в 14:25
Не радовался бы такому). "Бог дал, бог и заберёт" в следующий раз. Смеяться потом будешь).
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:22
В первом тайме Ташуев полностью переиграл Деограсию - "Факел" был значительно острее и заслуженно повел в счете... Во втором тайме "Оренбург" хорошо давил, "Факел" потерял контригру. "Оренбург" мог дожать, но в итоге и вовсе проиграл....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 5petjwcmhss8 (раскрыть)
вчера в 14:21
А ты подумай почему так! Голова же есть! Божович недавно об этом и говорил. Кому выгодно?).
Гусьок
Гусьок ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 14:20
Это видно,что не умышленный)если бы было бы да кабы,но сейчас так как есть)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Гусьок (раскрыть)
вчера в 14:19
Это ты решил, что он не умышленный). Будь наоборот ты сейчас утирался бы. К бабке не ходи). Гусьок.
5petjwcmhss8
5petjwcmhss8
вчера в 14:16
Вот ни за что бы не поверил заранее, что Факел сможет сделать Оренбург у них дома, где даже мойдодыровские трёху ещё до перерыва выхватили
Гусьок
Гусьок ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 14:16, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:14
    Понравился Факел, и прежде всего организацией игры, и своей позиционной атакой, какой, в ПЛ, вообще, мало кто может похвастать. После прихода нового ГТ игра воронежцев преобразилась и приобрела стройность в атаке, и слаженность в средней линии, что, незамедлительно сказалось и на игре в обороне, потому что, только гармоничная игра всех линий команды создает необходимый фундамент, и системность. А вот Оренбург в позиционной атаке слабоват. Команда играет практически так же, как играла при Личке- на контратаках. Видимо, испанец не стал ничего менять и продолжает в том же духе. А возможно- это его личное видение игры... Вобщем, Факел с победой и полновесными тремя очками!!!

    p.s.Еще по матчу с ДИНАМО были видны позитивные изменения в игре Факела. Надеюсь, команда на правильном пути и это не просто временный успех!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:10, ред.
    Оренбург пусть подаёт протест за фол Маркова на Флорентине. Так ноги ломают. Это КК! Карась, это нечто. Раздающий КК налево и направо решил стать Мать Терезой! Соболь помнится дискву получил за такой фол на несколько матчей. Ташуев естественно воспользовался подарком заменив Маркова).
    Протест однозначно.
    Гусьок
    Гусьок
    вчера в 14:06, ред.
    Вот это матч,вот это борьба...Факел выстоял и вырвал победу,с чем их и поздравляем))
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