«Факел» одолел «Оренбург» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 14:03

«Оренбург» уступил «Факелу» в 12-м туре РПЛ (1:2).

Ильнур Альшин на 35-й минуте вывел гостей вперед. Дмитрий Воробьёв на 76-й сравнял счет. На 90+2-й Никита Моцпан не реализовал пенальти, но забил с игры на 90+3-й.

После матча «Оренбург» идет на 13-м месте (11 пунктов), «Факел» находится на 11-й строчке (12 баллов).